Верное средство, которое поможет избавиться от известковых отложений из-за жесткой воды

Известковые отложения на сантехнике возникают из-за жесткой воды
Жесткая вода - главная причина появления известковых отложений и накипи. Больше всего страдают от этого сантехнические коммуникации на кухне и в ванной, а также бытовая техника и посуда. Избавиться от таких следов достаточно сложно, но мы знаем средство, которое быстро и эффективно справится с этой проблемой.
1. Чем полезны уксус и лимонная кислота?
Кислота уксуса и лимона эффективно растворяет накипь
Первое, что приходит на ум, - воспользоваться бытовой химией. Такой вариант агрессивно воздействует не только на отложения, но и на сами поверхности. К тому же, подобные средства не очень подходят для кухни, так как могут контактировать с продуктами питаниями. На помощь придет народная хитрость - использование лимонной кислоты и уксуса.
Лимонная кислота включена в состав многих моющих средств. Она помогает бороться с загрязнениями, убивает патогенные микроорганизмы и удаляет накипь.
Уксус является универсальным очищающим и осветляющим средством, гербицидом. Он нейтрализует неприятные запахи, дезинфицирует поверхности, удаляет пятна и прочищает сливы.
2. Сантехника, плитка и краны на кухне и в ванной
Регулярный уход продлит срок эксплуатации сантехники / Фото: cleanadvice.ru
Жесткая вода негативно воздействует не только на внутреннее состояние коммуникаций, но и на внешнее. В результате сантехника снаружи и изнутри покрывается толстым слоем известковых отложений белого цвета. Как же от них избавиться?
1. Сантехника и краны
Из-за жесткой воды даже новый кран может быстро прийти в негодность / Фото: pochistit.ru
Для регулярной чистки подойдет уксусно-водный раствор. Смешайте компоненты в равных частях и обрабатывайте раковину, краны, керамическую плитку и другие поверхности, где скапливается налет. Оставьте раствор на несколько минут, далее смойте чистой водой. Это поможет уберечь поверхности от образований известковых отложений.
Если же по каким-то причинам проводить регулярную обработку вам не удается, а краны уже успели покрыться налетом, выход тоже есть.
Возьмите мягкое полотенце и обильно смочите его в уксусно-водном растворе. Оберните вокруг крана и оставьте на несколько часов. Уксус растворит отложения. Спустя отведенное время протрите кран чистой влажной губкой и вытрите сухим полотенцем.
Для позолоченных кранов нужно подобрать более щадящий уход / Фото: yenifabrika.co
Важный момент: такой метод не стоит применять для позолоченных кранов, поскольку уксусная кислота может разрушить отделку. На помощь придет лимон. Разрежьте цитрус пополам, выжмите сок, смочите в нем бумажное полотенце и протрите сантехнику. Другой вариант - оберните кран полотенцем на час-полтора, а затем протрите.
2. Лейка для душа
Оставьте лейку на ночь в растворе и к утру она прочистится / Фото: mihaniko.ru
Замечали, как даже недавно купленная душевая головка начинает покрываться белым налетом, а напор воды становится все слабее? Избавиться от известковых отложений поможет замачивание лейки в растворе уксуса и воды (соотношение 1:1). Оставьте головку на ночь в очищающей жидкости, а утром промойте чистой водой.
Если в отверстиях лейки остались частички налета, можно вынуть их зубочисткой. Процесс не займет больше получаса, а сантехника будет сиять, как новая.
3. Плитка и санузел
Лимонный сок и уксус эффективно удаляет даже застарелый налет
Удалить известковые отложения с плитки достаточно просто. Сделайте уже известный вам раствор на основе уксуса или лимонного сока, залейте в пульверизатор и обработайте кафель. Спустя несколько минут промойте плитку чистой губкой.
Если налет образовался и на унитазе, избавиться от разводов поможет сок лимона. Обильно обработайте им загрязнения и оставьте на час. Далее вооружитесь старой зубной щеткой и удалите остатки известковых отложений.
3. Бытовая техника
От чистоты бытовой техники зависит качество приготовленной еды / Фото: m.sm-shop24.ru
Бытовая техника и посуда не меньше страдают от известковых отложений, а вместе с ними и наш организм. Сразу вспоминается вкус кипятка с накипью или испорченные после стирки вещи. Смягчить воду не всегда возможно, а вот регулярно очищать бытовую технику - вполне.
1. Кофеварка и чайник
У чайника и кофеварки разные принципы очистки
Налет опасен для здоровья, поэтому старайтесь не допускать его появления. Для очищения чайника, как электрического, так и обычного, подойдет уксусно-водный раствор (соотношение 1:1). Залейте его внутрь и оставьте на ночь. Утром нужно будет просто вылить жидкость и несколько раз промыть чайник, чтобы избавиться от характерного запаха.
Кофеварка чистится немного по-другому но все с тем же раствором. Нужно залить уксусную жидкость и запустить машинку без добавления кофе. Смесь омоет внутренности кофеварки и удалит накипь. Повторять процесс можно несколько раз, добавив обычную воду.
2. Посудомоечная и стиральная машинки
Посудомоечные и стиральные машинки часто выходят из строя из-за накипи
Тут все еще проще. Выдавите из лимона сок и используйте его вместе жидкого порошка. Запустите машинку в обычном режиме стирки или мойки и прогоните лимонный сок по системе. Налет растворится и можно будет не переживать об известковых отложениях.
3. Утюг
Глажка утюгом с накипью может испортить вещи / Фото: justcoolidea.ru
Возьмите лимонную кислоту и растворите в воде 25-30 граммов. Залейте жидкость в резервуар для воды. Настройте максимальную мощность и температуру и нажимайте на кнопку подачи пара, чтобы вся накипь вышла через паровые отверстия. После этого повторите процедуру несколько раз с чистой водой.
Важный нюанс: если техника новая и на гарантии, народными средствами лучше не увлекаться. В таким случае лучше использовать рекомендованную производителем бытовую химию. Народные методики хороши, но в меру. Делайте подобные очистки не чаще 1 раза в 6-8 месяцев.
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