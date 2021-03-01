11 самых дорогих часов, проданных с аукциона

Хорошая машина, большой дом, дорогие часы – это всё показатели положения в обществе. Поэтому всегда найдутся люди, готовые выложить за редкие часы целое состояние.



Вот список самых дорогих часов, которые были когда-либо проданы на аукционах вроде Sotheby’s и Christie’s.



Явный лидер в этом списке – женевская марка Patek Philippe.



1. Часы Grande Complication, изготовленные по заказу Генри Грейвза в 1926, проданы за 1 980 000 $ на аукционе Christie’s в ноябре 2005







2. Стальные часы Patek Philippe (1944), водонепроницаемые, с вечным календарем, проданы за 2 260 000 $ частному музею в Швейцарии на аукционе Christie’s в ноябре 2007







3. Часы Patek Philippe из розового золота, с вечным календарем и с функцией хронографа проданы за 2 280 000 $ на аукционе Christie’s в мае 2007







4. Часы Patek Philippe (1953) из 18-каратного розового золота с голубым циферблатом проданы за 2 704 000 $ на аукционе Christie’s в ноябре 2010







5. Часы Patek Philippe (1942) с календарем, указателем лунных фаз, проданы за 2 770 000 $ на аукционе Christie’s в ноябре 2009







6. Часы Patek Philippe (1954) из платины с вечным календарем, центральным секундным счетчиком, указателем лунных фаз, проданы за 3 100 000 $ на аукционе Christie’s в мае 2008







7. Часы Patek Philippe (1928) из 18-каратного белого золота в форме подушки с однокнопочным хронографом проданы за 3 600 000 $ на аукционе Christie’s в мае 2011







8. Часы Patek Philippe (1949) из стали с вечным календарем и арабской нумерацией проданы за 4 100 000 $ на аукционе Christie’s в мае 2008







9. Yellow Gold Calibre (1989), набор из 4-х карманных часов, произведенный Patek Philippe, продан за более чем 5 100 000 $ на аукционе Antiquorum в Женеве в 2009







10. Часы Patek Philippe из 18-каратного золота с вечным календарем, указателем лунных фаз и бочкообразным корпусом, проданы за 5 700 000 $ на аукционе Christie’s в мае 2010







11. Часы Henry Graves «supercomplication», произведенные также Patek Philippe, проданы за 11 000 000 $ на аукционе Sotheby’s в декабре 1999. Считаются самыми сложными часами в мире







Бонус: Нестандартные часы Duc D’Orleans Sympathique со съемными карманными часами проданы за 5 770 000 $ на аукционе Sotheby’s в декабре 2012







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