Чем закончились различные мирные протесты Новейшего времени

Шире всего обсуждаются, как правило, протесты с беспорядками на улицах или вооружённые перевороты. Многие даже не знают, что новейшая история знает множество примеров мирных протестов и ненасильственного сопротивления. Часто такие протесты проигрывают. Но иногда – разворачивают историю.









Сатьяграха

Принцип черепахи, или «p. P. p.»

Чёрный протест

Забастовка матерей

Филибастер от Нэнси Пелози

Почтовая забастовка