Скрытые источники неприятных запахов в доме

Вы хорошая хозяйка и регулярно убираете в доме, но чем-то постоянно воняет? Мы расскажем вам, как найти и устранить причины.





Все запахи — как приятные, так и отвратительные — распространяются двумя способами. Существуют источники запаха, которые его издают, и переносчики запаха, которые в себя его впитывают и хранят. Вот на что вам следует обратить внимание при поиске.



Канализация

Вентиляция

Пыль

Холодильник

Все, что вы смываете с себя в душе или с посуды на кухне, улетает в волшебную трубу к центру Земли, где пропадает навсегда. Это распространенное заблуждение, и миллионы сантехников были сожжены на кострах инквизиции за попытки развенчать эту идею.На самом деле некоторая часть канализационных стоков оседает в сифонах под вашей раковиной, в складках гофрированных подводок и на стенках канализационных труб, где в теплой воде начинает кормить колонии бактерий. В идеале вы этот запах ощущать не должны, хотя он всегда там есть. Что же делать, если пахнет?1. Убедитесь, что под вашими раковинами стоят сифоны. Иногда для простоты (которая хуже воровства) слив раковины соединяют гофрой с канализацией напрямую. И запах беспрепятственно идет обратно.2. Сифон есть, но из слива пахнет? Значит, у вас засор. В качестве профилактики перестаньте сливать спитой чай или кофейную гущу в раковину.Ну а чтобы убрать накопившиеся «запасы», раз в три месяца откручивайте крышку сифона и убирайте накопившийся мусор, а слив ванной прочищайте вантузом. Будет много волос и неприятного запаха, предупреждаем.А еще раз в две недели или чаще заливайте в слив средство для прочистки канализации. Необязательно самое дорогое, простой «Крот» прекрасно справляется.3. Все равно запах? Значит, подтекает какое-то из соединений канализационных труб. Вы можете увидеть потеки под трубой или обнаружить растрескавшиеся уплотнения на стыках старой чугунной канализации. Во втором случае капать не будет, но запах будет ого-го. Вызовите сантехника для ремонта.Возможно, она не работает так, как должна. Снимите крышку вентиляционной решетки и пропылесосьте ее и отверстие вентиляции, насколько дотянетесь. Заодно вы удалите пыль, которая эти запахи хранит.После этого при помощи тонкой бумаги (например, салфетки) или пламени свечи проверьте тягу: и пламя, и бумагу должно слегка втягивать в вентиляционную шахтуЕсли этого не происходит, обратитесь к коммунальщикам. Может быть засорена сама шахта во всем доме и исправить это могут только они.Возможно также, что кто-то одаренный над вами сделал перепланировку на кухне, замуровав вашу общую шахту. Это незаконно и такого умника обяжут восстановить все как было.Если ваша ванная поражена плесенью, очистка вентиляции сама по себе проблему не решит. Обработайте поверхности антигрибковыми препаратами, соблюдая инструкцию по применению. Как сделать запах дома приятным.Хранит и накапливает запахи. Любимые места скопления — те, куда вы реже всего заглядываете: батареи отопления за декоративными решетками, пространство под ванной, за стиральной машинкой и кухонной плитой, где к ней добавляются крошки и остатки готовки.Мы все знаем, насколько муторно отодвигать плиту для уборки, но есть маленькая хитрость, которая облегчит вашу участь. После очередной уборки равномерно рассыпьте соду между плитой и стеной и соседними тумбами. Все, что упадет или прольется за плиту, будет смешиваться с содой, но не прилипать к полу. И запаха не будет. В следующую уборку (теперь вам надо будет заглядывать туда всего лишь раз в три месяца) просто пропылесосьте это место.Еще несколько пылесборников — это домашние растения, сухие букеты и пачки старых газет. И если живые цветы достаточно легко чистить пульверизатором или пароочистителем, то от остальных источников лучше просто избавиться.В первую очередь убедитесь, что нигде не лежит неупокоенный кусочек сыра, рыбы или чеснока. Шелуха в овощном ящике, равно как и кусочек подгнившего перца способны издавать непередаваемую вонь, хотя могут быть настолько маленькими, что всякий раз удивляешься, чему там пахнуть?Отмойте стенки от прилипших остатков пищи. Закройте все емкости — особенно бутылочки с соусами — крышками. Если запах въелся в стенки, при следующей разморозке холодильника вымойте его с уксусом и проветрите.В холодильниках с системой No Frost часто засоряется маленькая трубочка, отводящая конденсат наружу. Ее нужно прочистить импровизированным ершиком из тонкой проволоки с ваткой, смоченной в уксусе. Холодильник придется отодвинуть, чтобы убедиться, что вы прошли ершиком насквозь, а не затолкали засор глубже. Заодно ваш муж тряхнет стариной и вспомнит навыки чистки оружия — принцип здесь тот же самый.Конденсат в таких холодильниках попадает на специальную емкость на крышке компрессора, откуда испаряется. Ее тоже нужно вымыть, если вам не нужна такая сомнительная ароматическая свеча.