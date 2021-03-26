19 систем хранения, которые помогут избежать вечного бардака вокруг себя

С каждым годом нашей жизни мы постепенно «обрастаем» вещами.

Конечно же, это естественный процесс, однако всевозможных предметов становится столько, что их попросту некуда девать.

Чтобы избавиться от вечного бардака, стоит все систематизировать и использовать системы хранения.

1. Хранение в прихожей

Эргономичные крючки и полочки.

Небольшие металлические крючки в современном стиле, пара рейлингов и две полочки - достаточно для того, чтобы разместить все необходимые вещи и навести порядок в прихожей без громоздких шкафов и стеллажей.

2. Ящики

Ящики в прихожей.

Квадратные ящики из МДФ или ДСП, покрашенные в разные оттенки, станут стильным украшением прихожей и отличным местом для хранения головных уборов и обуви.

3. Доска с рецептами

Доска для заметок и рецептов.

На свободном участке одной из стен кухни можно разместить органайзер с календарем, пробковыми вставками для крепления рецептов и заметок, шкафчиками для коммунальных счетов и газет, а также небольшими полочками и ячейками для всякой всячины.

4. Контейнеры в ящиках

Контейнеры для овощей.

Овощи и фрукты, которым противопоказан холод, можно хранить в выдвижных ящиках, оборудованных глубокими контейнерами.

5. Деревянный пегборд

Деревянный пегборд с колышками и полочками.

Стильный пегборд из светлого дерева, с колышками для подвешивания мелких девайсов и полочками для посуды, емкостей со специями и предметов декора.

6. Стеллаж из ящиков

Стеллаж из деревянных ящиков.

Оригинальный стеллаж, построенный из деревянных ящиков и установленный в изголовье кровати, избавит от необходимости покупать прикроватные тумбочки, вместит в себя большое количество вещей и станет эффектной деталью современной спальни.

7. Книжный стеллаж

Самодельный стеллаж для книг.

Храните детские книги на необычном напольном стеллаже, который можно сделать своими руками из деревянной стремянки, покрашенной в белый цвет.

8. Поверхность двери

Стеллаж на двери.

Поверхность двери тоже можно использовать с пользой. Просто прикрутите к ней самый обычный металлический стеллаж и используйте его для хранения сумок, ремней, шарфов и украшений.

9. Функциональное изголовье

Большое деревянное изголовье.

Большое функциональное изголовье из дерева с полками и навесными тумбами, станет прекрасной альтернативой привычной декоративной спинке.

10. Текстильный органайзер

Текстильные «карманы» для газет и журналов.

Необычный текстильный органайзер, который можно сделать своими руками из плотной материи, веревок и деревянных планочек, подойдет для хранения корреспонденции, газет, журналов и книг.

11. Стеллаж вокруг окна

Полочки вокруг окна.

Большой стеллаж вокруг окна прекрасно подойдет для хранения книг и поможет с пользой использовать «глухое» пространство.

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12. Корзинки

Подвесные плетеные корзинки в ванне.

Небольшие плетеные корзинки, закрепленные на рейлингах, - отличное место для хранения косметики и банных принадлежностей в ванной комнате. Кроме того, привлекательный вид данной системы хранения, станет настоящим украшением пустых стен санузла.

13. Открытые полки

Полки из ящиков.

Чудесные полочки в рустикальном стиле, которые можно сделать из обычных овощных ящиков, позволят разместить чистые банные полотенца и косметику.

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14. Штанга-рейлинг

Штанга-рейлинг под раковиной.

Бытовую химию, средства для укладки и уходу за волосами и любые другие жидкости в пульверизаторах можно хранить в подвешенном состоянии на штанге-рейлинге, закрепленном под раковиной.

15. Ведро

Декорированное ведро на крючке.

Ведро, покрашенное в яркий цвет или декорированное аппликацией, прекрасно подойдет для хранения кремов, гелей для душа, пенки для бритья, средств для умывания и тому подобного. Такая система хранения станет оригинальной альтернативой банальной полке и яркой изюминкой пространства.

16. Доска-органайзер

Настенный органайзер.

Доска-органайзер со множеством отделений для ручек, карандашей, линеек, заметок и прочих мелочей - незаменимая вещь для тех, кто любит порядок на рабочем столе.

17. Яркие полки

Яркие полки, сделанные из ящиков.

И снова деревянные ящики. Пожалуй, они являются универсальным материалом для изготовления самых разных систем хранения. Например, ящики, покрашенные в яркие цвета и прикрепленные к стене над письменным столом, станут уникальным украшением пространства, подойдут для хранения книг, тетрадей, цветочных горшков и прочих вещей.

18. Органайзер для мелочей

Органайзер из формы для выпечки.

Жесткие формы для кексов можно использовать для хранения мелких деталей в гараже. Такие органайзеры очень долговечны и способны навсегда решить проблему потерянных мелочей.

19. Металлический стеллаж

Металлический стеллаж в гараже.

Несколько металлических стеллажей, закрепленных на одной из стен гаража или сарая, позволят аккуратно разместить все «сокровища»: от велосипедов до хозяйственных принадлежностей.