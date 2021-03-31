Почему русская «атака века» сегодня трактуется как военное преступление

30 января 1945-го экипаж советской подводной лодки С-13 совершил успешное торпедирование немецкого теплохода «Вильгельм Густлофф». В силу своей масштабности это событие вскоре назвали «атакой века». «Благословленный» самим Гитлером «Густлофф», своего рода «плавучий символ» непобедимости нацистской Германии, пошел на дно вместе с тысячами пассажиров. После этой операции капитана Маринеско нарекли Подводником № 1. Вот только высокого звания Героя СССР за такой подвиг он был удостоен уже посмертно - аж через 45 лет. Есть причины, по которым мнения историков на счет героизма русского подводника расходятся.
Осуждение подвига командира Маринеско
Беженцы вокруг лайнера./Фото: willich-nach-1945-flucht-und-vertreibung.de
Первое, на что указывают военные исследователи, подвергающие сомнению героизм Маринеско, - это безвыходность его положения. Накануне рокового похода на «Густлофф» командующим Балтийским флотом Трибуцем было принято решение передать командира Маринеско под военный трибунал. В предновогоднюю ночь он на 2 дня самовольно оставил свой корабль, а лишенный командования экипаж отметился в склоках с гражданским населением. Суд на время отложили, давая Маринеско возможность реабилитироваться боевыми заслугами. Таким образом, на момент выполнения операции подводная лодка С-13 являлась «штрафной», и отступать провинившемуся военному было нельзя.
Маринеско неоднократно уличали в пьянстве, азартных играх и приписывании себе выдуманных потопленных судов. За всевозможные отступления от дисциплины он даже был исключен из претендентов в ВКП(б). Позже за отличительные походы в 1942–1943 гг. его все же взяли в партию. Но самой большой виной Маринеско называют тот факт, что на борту потопленного «Густлоффа» плыли не только гитлеровские подводники, а по большей части прусские беженцы, спасавшиеся от приближавшихся советских войск. Из приблизительно 10 тысяч человек, ставших жертвами «атаки века», гражданских было, по разным оценкам, не менее 60 %.
Эвакуация беженцев на легендарном «Густлоффе»
Гордость Третьего рейха. /Фото: namtaru.ru
В январе 1945-го советская армия быстро двигалась на Запад к Кенигсбергу и Данцигу. Боясь возмездия за «подвиги» нацистов десятки тысяч немцев-беженцев двигались в порт в Гдыне. В январе гросс-адмирал Дениц приказал спасать от Советов на уцелевших немецких кораблях все, что можно было спасти. Офицеры занялись передислокацией курсантов-подводников вместе с военным имуществом, а на свободные места было решено размещать беженцев, первым делом женщин с детьми. Операция под названием «Ганнибал» стала самой крупной эвакуацией века в мореплавании. Построенный еще в 1937-м «Вильгельм Густлофф», получивший свое название в честь убитого на территории Швейцарии сподвижника Адольфа Гитлера, считался одним из самых высококлассных лайнеров Германии.
Десятипалубное судно водоизмещением свыше 25 т виделось немцам непотопляемым. Роскошный круизный теплоход с просторным плавательным бассейном и кинотеатром был настоящей гордостью Третьего рейха. На него была возложена миссия демонстрации всему миру успехов и достижений нацистов. В спуске на воду судна в свое время участвовал сам Гитлер, а на борту «Густлоффа» у него имелась личная каюта. В мирное время лайнер использовался в рамках дорогостоящего туризма, а с началом Второй мировой его превратили в плавучую казарму для подготовки курсантов-подводников.
Последний рейс «Густлоффа»
Спуск «Густлоффа» на воду в присутствии Гитлера./Фото: foreignpolicyi.org
30 января 1945-го около полудня теплоход покинул берег в сопровождении одного миноносца и торпедолова. Последний почти сразу вернулся в порт после столкновения с рифом. Двойное командование "Густлоффа" (непосредственно теплохода и курсантов-подводников) никак не могло определиться с фарватером, которым стоит выходить в море. Вопреки разумному решению выбрать противолодочный зигзаг лайнер шел прямо, опасаясь минных полей. С наступлением темного времени суток капитан приказал зажечь ходовые огни во избежание столкновения с тральщиками. Однако встречных кораблей так и не показалось, и огни выключили. Но Александр Маринеско, командир краснознаменной подлодки, успел обнаружить немецкий теплоход, ярко освещенный наперекор порядкам военного времени. Оставалось лишь выбрать выгодную позицию для закономерной атаки.
"Густлофф" был переполнен и поврежден, поэтому субмарина легко настигла лайнер. Примерно в 9 вечера С-13 зашла с береговой стороны (оттуда ее ожидали меньше всего) и выпустила 1-ю торпеду с надписью: "За Родину". Следом пошли еще две. Точным попаданием были поражены носовая часть судна вместе с машинным отделением, в результате чего остановились двигатели. Спустя час «Густлофф» затонул, а из 10 тысяч пассажиров спастись смогли лишь около 1000. Для сравнения, на "Титанике" погибли примерно 1500. Одним из выживших на немецком лайнере был помощник капитана Гейнц Шен, впоследствии написавший книгу о той катастрофе. Переквалифицировавшись в историка он всю оставшуюся жизнь занимался исследованием обстоятельств гибели судна и людей.
Заложники безжалостной военной машины
Памятник герою-подводнику. /Фото: cdn1.img.sputnik.md
Оценки действий командира Маринеско и всего экипажа подлодки С-13 разнятся от самых положительных до крайне осуждающих. Свидетель катастрофы Гейнц Шен беспристрастно заключил, что судно однозначно представляло собой военную цель, поэтому его потопление военным преступлением назвать нельзя. Командование «Густлоффа» не могло не знать, что предназначенное для перевозок беженцев и раненых судно должно обозначиться соответствующими определительными знаками (красный крест), не может носить камуфляжный окрас и не имеет права идти в конвойном сопровождении с военными судами. На борту теплохода не мог располагаться военный груз, артиллерийские и ПВО-орудия.
«Вильгельм Густлофф» являлся кораблём ВМС, который подсадил на борт тысячи беженцев. С той минуты, как гражданские люди заняли места на лайнере, вся ответственность за их жизни легла на должностных лиц военного немецкого флота. Поэтому «Густлофф», являвшийся плавучей базой подводного флота нацистов, для советских подводников справедливо стал военным противником, подлежащим уничтожению.
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