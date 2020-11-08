Чем себя занять, если вас внезапно отключили от интернета

Многим из нас хорошо знакома ситуация, когда мы по каким-либо причинам оказываемся без интернета. А если интернет отключили внезапно, когда он нужен, простое разочарование перерастает в гнев беспокойство и панику. Однако не стоит отчаиваться! Сегодня вы узнаете чем себя занять, когда доступ в сеть временно прекратился.
Навести порядок на компьютере.
У вас отключили интернет, но не отключили компьютер, ведь так? Когда вы последний раз включали полное сканирование диска антивирусом? А когда проводили дефрагментацию? Первым делом стоит запустить антивирусную программу, чтобы убедиться, что на компьютере нет вредоносного ПО. Затем лишние и бесполезные папки стоит отправить в «Корзину». Необходимо сделать так, чтобы поиск любого файла на компьютере не занимал больше минуты. Рассортируйте, пронумеруйте или переименуйте папки, расчистите рабочий стол. Разобрав у упорядочив все документы на компьютере, вы сильно повысите свою продуктивность.
Заняться спортом.
Нет никакой необходимости смотреть в монитор, пока антивирус исследует тысячи файлов. В это время можно пойти на свежий воздух, сделать разминку, пробежать километр или поиграть в пинг-понг. Ладно, будем реалистам: можно хотя бы присесть 20 раз, размять спину и шею, сделав несколько наклонов.Такая смена деятельности подарит энергию на несколько часов. Кстати, если у вас есть собака, то прогуляйтесь с ней, она будет вам благодарна.
Почитать книгу.
Если вы хотите работать и у вас много сил, то возьмите профессиональную литературу, учебник или сложную философскую книгу. Если вы хотите отдохнуть, то почитайте что-то более легкое — то, до чего давно не доходили руки.
Сосредоточиться на важных домашних делах.
Возможно, вы настолько увязли в работе, что у вас полупустой холодильник, пыль на тумбочке или грязный пол. Пока нет интернета, вы можете разобрать хотя бы часть беспорядка. Это отличный способ сделать те дела, которые вы так долго откладывали. Когда в доме чисто, сразу и настроение поднимается, и хочется больше работать.
Составить план.
Если интернет отключился в момент активной работы, то не нервничайте, а составьте список тех дел, которые нужно сделать в этот день. Начиная от самых важных, заканчивая второстепенными. Теперь вы хорошо представляете свои ближайшие задачи, и это непременно поможет успокоится.
Позвонить другу.
Когда вы в последний раз звонили близкому другу? Смс-ки и общения в социальных сетях не считаются. Наберите номер, спросите, как дела, пригласите на обед или ужин. Вашему другу будет приятно, что вы о нем вспомнили
Задуматься о своей жизни.
Отсутствие интернета может повысить общую производительность, несмотря на изменение графика. Задумайтесь о том, эффективно ли вы работаете, устраивает ли вас жизнь, чего вам хочется больше всего? Записывайте в блокнот свои мысли. Как правильно сгруппировать задачи по работе и расставить приоритеты? Есть ли какие-то новые идеи, которые могут принести доход? Немного разобраться в себе и своих мыслях не помешает никому. После такого мозгового штурма, возможно, придет переосмысление многих вопросов.
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