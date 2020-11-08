Чем себя занять, если вас внезапно отключили от интернета

У вас отключили интернет, но не отключили компьютер, ведь так? Когда вы последний раз включали полное сканирование диска антивирусом? А когда проводили ​дефрагментацию? Первым делом стоит запустить антивирусную программу, чтобы убедиться, что на компьютере нет вредоносного ПО. Затем лишние и бесполезные папки стоит отправить в «Корзину». Необходимо сделать так, чтобы поиск любого файла на компьютере не занимал больше минуты. Рассортируйте, пронумеруйте или переименуйте папки, расчистите рабочий стол. Разобрав у упорядочив все документы на компьютере, вы сильно повысите свою продуктивность.