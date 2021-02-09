Какие продукты немецкие оккупанты не решались отбирать у советских граждан

«Курки, млеко, яйки!» На оккупированных территориях в годы Второй мировой войны производилась конфискация продуктов питания у местного населения в пользу немецкой армии. На этот счет существует множество стереотипов, однако даже самые запущенные заблуждения не так уж далеки от истины. Само собой, подобными вещами в мировой истории занимались не только солдаты вермахта. Впрочем, куда интереснее то, что ряд продуктов у советских граждан изымать запрещалось.
1. Квас и окрошка – еда «варваров»
Холодный суп немцам не пришелся по вкусу. /Фото: yandex.ru.
Когда война только началась, у людей в деревнях все еще оставались запасы муки и хлеба, а потому многие сельские жители по традиции занимались приготовлением кваса и окрошки. И от напитка и от сытного сельского блюда немецкие захватчики отказывались. Квас немцам не нравился из-за его резкого вкуса и запаха, а окрошку гитлеровцы и вовсе считали «варварской едой», которая, по их мнению, хранилась и готовилась в антисанитарных условиях.
Жители деревень делали свой собственный квас. /Фото: attuale.ru.
Хотя немцам были прекрасно известны холодные супы, конкретно окрошка казалась им приготовленной из откровенно не сочетаемых ингредиентов.
2. Грибы под запретом
Вид грибов сложно распознать. /Фото: medaboutme.ru.
Грибы традиционно были одни из «резервных» продуктов питания в русской деревне. Сельские жители старались запасать их при первой же возможности. Все потому, что грибы можно было сушить, солить, мариновать и даже вялить. Количество блюд с этим даром природы не поддается исчислению. Не нужно думать, что немцы не собирали и не ели грибов.
Даже маринованные грибы выглядят подозрительно. /Фото: wums.ru.
Проблема заключалась в том, что вид сушеного или приготовленного гриба очень сложно распознать. Немецкое командование опасалось того, что местные жители могут начать использовать грибы для проведения диверсий – травить солдат вермахта. А потому конфискация данного продукта была под строжайшим запретом.
3. «Вонючая» рыба
Сушеная вобла имеет специфический аромат. /Фото: twit.su.
Кроме всего перечисленного немцы очень редко конфисковали сушеную рыбу. Во-первых, из нее нельзя было ничего приготовить. Такую рыбу можно было только есть, при этом после употребления соленого продукта усиливалась жажда. Все это делало рыбу в таком виде не очень-то пригодной для нужд армии. Впрочем, и сами солдаты, занимавшиеся грабежами, зачастую брезговали ей. Особенно немцам не нравилась сушеная вобла, которая на их вкус слишком сильно воняла.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии