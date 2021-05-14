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Опасные болезни малины

Кто не любит полакомиться сочными ягодами, срывая их прямо с куста? К сожалению, всевозможные болезни малины поражают растение и лишают огородников этой радости. Чтобы в полной мере защитить культуру от непоправимого вреда, крайне важно знать своего врага в лицо.
Тщательные исследования садоводов помогают не только распознать первые признаки недугов кустарника, но и предпринимать профилактические действия для защиты растения. Попробуем разобраться в тонкостях этого дела, чтобы нанести сокрушительный удар ненавистному врагу.

Опасные болезни малины
Распространенные болезни малины: признаки появления и методы борьбы
Опасные болезни малины

Неразумное вмешательство человека в природные системы привело к появлению различных болезней. Они поражают не только людей и животных, но и окружающую нас зелень. Как печально, когда на дорогих сердцу культурах появляются первые признаки заражения или ненасытные вредители. Мудрые садоводы сразу приступают к делу, чтобы защитить растения от вреда. Как вовремя выявить опасные болезни малины и собрать богатый урожай вкусных ягод? Первый шаг — ближе познакомиться с каждой из них. Лишь имея такие знания, можно смело вступать в борьбу с ненавистным врагом.

Внимание — ведьмина метла



Опасные болезни малины
Сложное вирусное заболевание возникает в результате укусов насекомых, которые высасывают сок (тля) из побегов растения.
Поскольку их невозможно сразу заметить, вирус распространяется по всей культуре, постепенно уничтожая ее. Видимым проявлением заболевания малины является множество побегов, которые произрастают из корневой системы культуры. Их может насчитываться более 250 штук. Обычно они намного тоньше остальных, что является первым сигналом заражения.
Кроме того, кустарник цветет позже, чем обычно. Бутоны образуются в нижней части стеблей. Они не имеют пестика и тычинок, зато пестрят крупными лепестками, которые нередко превращаются в листовые пластины. Если не предпринимать никаких действий, листья на кустах мельчают, а стебли становятся короче. Как результат, низкая урожайность или полное отсутствие плодов.
Изображенная на фото болезнь малины ведьмина метла поможет внимательным дачникам быстро выявить злостного врага и принять соответствующие меры:
убрать из грядки пораженные кусты;
проконтролировать присутствие насекомых вредителей;
обработать культуру химическими препаратами.
Чтобы предотвратить заражение здоровых растений, пораженные кусты сжигают за пределами грядки. Как видно, победить болезнь довольно просто, главное не мешкать, быть внимательным и терять драгоценного времени.
Нередко заражение происходит через образовавшиеся раны, которые садовник может нанести культуре.

Ржавчина — признак медленной смерти


Опасные болезни малины
Возбудителем данной болезни малины считаются грибковые микроорганизмы, которые успешно размножаются на культуре и питаются ее соком. Поражение происходит постепенно. Весной на листовых пластинах с лицевой стороны появляются миниатюрные подушечки желтого или оранжевого цвета. Со временем они распространяются и на побеги культуры. В середине лета, грибок поражает листву с тыльной стороны, где и зимует после опадения.
Чаще всего заболевание развивается в условиях повышенной влажности. Поэтому именно в такие периоды следует внимательно наблюдать за культурой.
Чтобы знать, как бороться с ржавчиной на малине, необходимо прислушиваться к бывалым садоводам, которые имеют в своем арсенале надежное оружие. Прежде всего, не следует легкомысленно относиться к опавшей листве. Именно в ней прячутся на зиму опасные грибки. Поэтому регулярная осенняя уборка малиновой грядки является эффективной мерой борьбы с ржавчиной. Для профилактики заболевания проводят обработку культуры специальными препаратами. Процедуру выполняют в период вегетации.


Невидимый убийца — хлороз



Опасные болезни малины

Как и любое заболевание, хлороз поражает малину невидимым образом. Лишь спустя некоторое время появляются первые симптомы:

уменьшение размеров листовых пластин;
слабый рост побегов;
изменение цвета листвы;
невзрачные плоды.
Сначала пластина желтеет вдоль основной жилки, постепенно распространяясь на всю площадь. В таком виде куст напоминает осеннее увядание. Но болезнь отступает лишь к полному опаданию листвы. Побеги зараженного растения становятся слегка вытянутыми. А если появляются плоды, то зачастую однобокой формы и неприятные на вкус.

Чаще всего заражение происходит по таким причинам:




прививка инфицированных черенков;
одновременная обрезка больных и здоровых кустов;
сосущие насекомые;
близкий контакт растений на одном участке.
Практика показала, что лечению хлороз малины не поддается. Поэтому зараженные экземпляры необходимо удалить и по возможности сжечь. Чтобы предупредить инфицирование, специалисты советуют высаживать на участок лишь здоровые кусты. Также не помешает регулярная обработка культуры препаратами от насекомых-вредителей.

Антракноз: атака на сочные побеги



Опасные болезни малины
Поражение культуры начинается с появления на стеблях пятен одиночного характера. Зачастую они имеют серый или беловатый цвет. Их края обрамлены пурпурной линией, поэтому они кажутся довольно симпатичными. На самом деле так проявляется антракноз малины — зловещее заболевание растения. Он приводит к высыханию тканей, которые покрывают стебли. Чуть позже кора отпадает. В результате листва начинает жухнуть, и растение теряет жизненные силы. Развивается заболевание после появления листовых пластин. Особенно подходящие условия для инфицирования — сырая погода.
Чтобы предупредить антракноз желательно каждую осень убирать из грядки опавшую листву. Стараться регулярно расчищать заросли малины. Обрабатывать кусты препаратами, которые содержат медь.

Дидимелла: красивое название с опасными последствиями



Опасные болезни малины
Главным возбудителем болезни является грибок, жизнеспособность которого поражает воображение. Особенно активно микроорганизм размножается в ненастную погоду. Он поражает не только надземные части культуры, но и корневище. На фото дидимеллы малины хорошо видны признаки заболевания, которые постепенно ее убивают.
Опасные болезни малины
Пурпурная пятнистость (другое название инфекции) зачастую появляется на молодых стеблях культуры вначале либо середине июня. Первые ее признаки образуются у основания корневища в виде фиолетово-бурых пятен. Позднее такие «рисунки» наблюдаются в точках соприкосновения черешков листвы с побегом. При активном развитии заболевания пятна расходятся по всему растению. В результате ветки теряют эластичность и произвольно ломаются. Почки практически не развиваются, а листва покрывается коричневыми пятнами.
Что можно предпринять, чтобы спасти культуру? Чем лечить пурпурную пятнистость малины и достичь успеха в битве за жизнь? Существует несколько простых способов:


ранней весной до распускания почек малину обрабатывают мочевиной (на 10 л воды берут 700 г вещества);
во время цветения кусты опрыскивают раствором той же мочевины (50 г удобрений разбавляют 10 л воды);
в период распускания почек растению устраивают «душ» бордоской жидкостью;
после плодоношения малину обрабатывают готовыми химическими препаратами («Топаз», «Фундазол»).
Как видно, советы о том, как лечить молодые побеги малины, которые вянут вовсе не сложно. Главное придерживаться рекомендаций специалистов и правильно готовить растворы для обработки культуры.
Чтобы повысить устойчивость растения к пурпурной пятнистости, его следует регулярно удобрять фосфатно-калийными веществами.


Изысканная мозаика на листьях, которая не радует глаз



Опасные болезни малины
Вредители и болезни малины зачастую зависят друг от друга. Поэтому инфекция возникает в процессе жизнедеятельности вирусов, которые переносят сосущие насекомые. После поражения культуры на листовых пластинах образуются пятна. Они расположены в хаотичном порядке и окрашены в нежно-зеленый или желтый цвет. Когда наступает летний зной, пятна постепенно исчезают. Как только прохлада возвращается, симптомы снова начинают проявляться.
Наблюдения показывают, что мозаичная пятнистость листьев пагубно влияет на всю культуру. Побеги становятся слабыми и тонкими. А мелкие ягоды практически не имеют вкуса и жесткие на ощупь. Пораженное растение прекращает рост, превращаясь в карликовый куст. Со временем оно погибает.

Мощный удар «ниже пояса» — корневой рак малины



Опасные болезни малины
Наиболее часто культура страдает именно от этого заболевания. Инфекция проникает в корневище из-за различных механических повреждений:

во время посадки;
рыхления участка; действий грызунов.
Опасные болезни малины
При поражении малины корневым раком, подземная часть культуры обрастает многочисленными бугорками. Они образуются в результате нарушений, которые происходят внутри бактерий. Зараженное растение замедляет рост, а листья начинают желтеть. Интересно, что процесс угнетения куста длится примерно 2-3 года. За этот период наросты на корнях малины полностью разрушаются микроорганизмами, которые живут в почве. Как правило, растение «воскресает» и продолжает плодоносить. В некоторых случаях болезнь возвращается.

Опасные болезни малины
Познакомившись поближе с болезнями малины, намного проще защитить растение от непоправимого вреда. Выявление симптомов поможет вовремя отреагировать на проблему. Плановая обработка растения химическими препаратами нередко служит профилактическим средством от инфекций. Тщательный уход за культурой дает возможность собирать ежегодно щедрые урожаи ягод.

Борьба с серой гнилью на малине — видео



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