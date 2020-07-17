10 крутых косметических трюков, которые сэкономят ваше время

Макияж — настоящая волшебная палочка для каждой леди. Именно поэтому женщины используют его, чтобы выделить достоинства и скрыть недостатки. Однако даже те из них, кто пользуется косметикой всю жизнь, наверняка не догадываются о некоторых секретах.
Делимся с вами фокусами и уловками, используя которые вы избавите себя от ряда хлопот.
1. Бережно относитесь к кистям для макияжа
Хорошие кисти могут прослужить вам чуть ли не всю жизнь. Чтобы ваши кисточки не выглядели потрепанными, запомните способы, которые помогут сохранить их в идеальном состоянии. Во-первых, не оставляйте кисточки грязными, средства могут навсегда повредить щетинки. Регулярно промывайте их с шампунем или мягким средством для мытья посуды. Быстро высушить их можно, если положить на бумажное полотенце, но ни в коем случае нельзя ставить их обратно в стакан, поскольку при долгом контакте с водой, они также могут прийти в негодность.
2. Не переделывайте макияж, освежите его
Нет необходимости смывать дневной макияж, если он немного испортился, а вечером еще есть какие-то планы. Чтобы избавиться от блеска и освежить макияж, нанесите тонкий слой тональной основы и промокните кожу салфеткой. Затем припудрите лицо для бархатистого эффекта.
3. Откажитесь от дорогих скрабов для тела
Если вы не желаете тратиться на спа-процедуры, вы можете легко приобрести шелковую, гладкую кожу в домашних условиях. Для этого необходимо сделать собственный скраб для тела: смешайте 4 ст. л. сахара или соли с 3 ст. л. оливкового масла. Можно также добавить пару капель ароматического масла, например с ароматом лаванды или грейпфрута. Перед душем мягко помассируйте руки и ноги, а зате смойте скраб теплой водой.
4. Ухаживайте за губами
Чтобы губная помада ложилась идеально, губы изначально должны быть гладкими и ухоженными. Для этого не обязательно покупать специальный скраб для губ. Смешайте в равных пропорциях коричневый сахар, оливковое масло и ванильный экстракт. Мягкими массажными движениями нанесите смесь на губы, затем сотрите с помощью салфетки для лица — и можно наносить макияж.
5. Не нужно покупать основу на оттенок темнее
Нет необходимости иметь в запасе арсенал из разных основ под макияж. Если с приходом лета вам стало казаться, что ваша летняя основа выглядит слишком бледной, вы можете добиться более темного оттенка, если добавите в него немного гелевого бронзатора. Это гораздо легче и дешевле, чем покупать целый новый тюбик.
6. Избегайте большого количества пудры
Когда вы делаете макияж, не нужно бесконечно припудривать лицо. Так вы рискуете добиться совершенно ненужного «запекшегося» эффекта. Лучше соберитесь полностью и закрепите макияж пудрой перед самым выходом.
7. Закрепляйте помаду на губах
Чтобы вам не нужно было постоянно подкрашивать губы, насыпьте немного пудры на салфетку для лица и затем мягко зажмите ее губами. Дополнительный бонус: эта уловка также спасает от запачкавшихся помадой зубов.
8. Идеальный «кошачий» взгляд — легко!
Вы можете профессионально подвести глаза дома. Для этого вам понадобятся лишь скотч и подводка (карандаш). Приклейте кусочек скотча ко внешнему уголку глаза под нужным углом и нарисуйте стрелку.
9. Убирайте со щеточки излишки туши
Чтобы добиться эффекта натуральных пышных и длинных ресниц, не обязательно записываться в салон. Возьмите тушь и салфетку. Несколько раз проведите щеточкой по салфетке, чтобы убрать излишки продукта, и затем смело красьте ресницы.
10. Вазелин как средство для снятия макияжа
Вазелин вполне может заменить ваше очищающее средство. Нужно лишь нанести небольшое количество на ватный диск, провести им по коже лица и смыть. Даже самая стойкая косметика не устоит перед этим средством.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии