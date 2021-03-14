Лайфхаки для кухни, которые точно пригодятся в хозяйстве

Выбрасываете черствый хлеб и не знаете, как избавиться от неприятного запаха из термоса? Мы подскажем, что делать!





Как дольше сохранить хлеб

Неприятные запахи

Грязная духовка

Старый термос

Простой рецепт домашнего майонеза

Белый налет на стаканах и бокалах

Чтобы сохранить хлеб свежим дольше, положите рядом с батоном в хлебницу кусочек сырого картофеля, яблоко или немного соли.Чтобы нейтрализовать неприятный запах, который так часто остается на кухне после жарки мяса или рыбы, поможет обычный уксус. Подогрейте на сковороде две столовых ложки уксуса до полного испарения.Кстати, уксус отлично помогает избавиться и от запаха табака в прокуренном помещении. Налейте уксус в блюдце или пиалу и оставьте на ночь там, где курила целая компания. К утру запаха не останется!Чтобы наполнить дом цитрусовым ароматом, совсем не обязательно покупать дорогие отдушки. Достаточно срезать кожуру лимона и поварить в кастрюле на небольшом огне лимонные корки.Жирный налет и пригоревшая грязь на стенках духовки удаляются без труда, если на ночь обработать ее нашатырным спиртом.Цена Аммиака в аптеках около 6-8 руб.Утром протрите загрязненные места чистой влажной губкой, и духовка засияет чистотой. А еще лучше купите многоразовые салфетки в рулоне, которыми можно протереть любые разводы на прозрачных поверхностях, например, стекло духовки.Если в термосе появился неприятный запах, засыпьте в него две столовых ложки сырого риса и залейте стаканом воды. Через несколько часов удалите рис и промойте термос. Он без остатка впитает весь неприятный запах.Уже давно известно о вреде майонеза, который продается в супермаркетах, но многие блюда без него просто не получаются. Поэтому мы предлагаем рецепт домашнего майонеза, который будет не менее вкусным, зато полезным!Для его приготовления смешайте небольшую баночку сметаны с двумя чайными ложками горчицы и одним желтком сваренного вкрутую яйца.Из-за жесткой водопроводной воды на стеклянной посуде зачастую образуется белый налет. Как с ним справиться? Поможет 70% уксусная эссенция. Разбавьте ее в соотношении: 2 столовых ложки на полстакана воды, залейте раствор в посуду с налетом, оставьте на 5 минут и тщательно промойте.Чтобы на терке не оставалось жирного налета, перед тем, как натереть сыр смажьте терку небольшим количеством масла, и вам будет намного проще отмывать налет от сыра.