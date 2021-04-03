Откуда взялись ножи-бабочки, и почему они весьма популярны

Нож-бабочка является одним из самых узнаваемых коротких клинков во всем мире и вместе с тем остается одним из самых странных. Вокруг этого приспособления прочно закрепилась бандитская слава. При этом большинству людей решительно непонятно, почему данный ножик обрел такую огромную популярность и откуда он вообще взялся. Ведь большинство клинков, созданных в Европе и США, абсолютно не похожи по своей конструкции на знаменитый балисонг.
Классические балисонги делают на Филиппинах. |Фото: warface.com.
У некоторых людей может сложиться впечатление о том, что нож-бабочка или балисонг – это сравнительно молодой клинок. На самом деле это не так. Первые ножи данного вида появились где-то в IX-X веке нашей эры на Филлипинских островах. Об этом нам говорят археологические раскопки. Изобретен специфический складывающийся нож был местными рыбаками. Применялся он для хозяйственных нужд, в том числе потрошения улова для последующей готовки. В первые в Европу балисонг попал еще в XVI веке. Привезли его в Старый свет испанские и французские мореходы. Правда, тогда большой популярности инструмент не снискал, оставшись диковинкой.
На островах ножи делают в небольших семейных мастерских. |Фото: adsl.kirov.ru.
Настоящая слава и популярность к балисонгу в Старом и Новом свете пришла после Второй мировой войны, когда возвращающиеся с тихоокеанского театра боевых действий американские солдаты стали массово тащить необычные ножики с Филиппин к себе на родину. Необычную форму в первую очередь оценили местные коммерсанты, которые тут же наладили выпуск собственных ножей-бабочек. В последствии вместе с ножом начала распространяться и субкультура балисонга, которая заключается в умении красиво вращать в руке нож-бабочку. Сегодня обучится в специальных клубах может любой желающий, если готов ходить с постоянно перебинтованными пальцами.
Ловкое вращение бабочки - разновидность жонглирования. |Фото: rusknife.com.
Искусство трюкового обращения с ножом-бабочкой называется «флиппинг». Если отбросить всю мишуру о том, что это целая субкультура, по сути, флиппинг – это разновидность жонглирования. Несмотря на некоторую опасность для целостности рук, занятие в целом полезное, так как упражнения в хитроумном вращении ножа помогают развивать ловкость рук, силу пальцев и запястий, а также реакцию и мелкую моторику.
Известность к ножу пришла после Второй мировой войны, когда американские солдаты привезли балисонг на родину. |Фото: Twitter.
Само собой «настоящие» балисонги делают только на Филиппинах. Большинство ножей там производится в небольших семейных мастерских, где знания от мастера передаются к ученикам (необязательно родственникам). Длина лезвия классического филиппинского балисонга составляет 12-16 см (важно: в России запрещено владение ножом-бабочкой с лезвием длине 9 см. В противном случае нож признается холодным оружием). Соответственно, длина разложенной «бабочки» в таком случае будет почти в 2 раза больше.
Сегодня такие ножи делают по всему миру. ¦Фото: aseanrecords.world.
Следует отметить, что нож-бабочка намного надежнее и удобнее обычных перочинных ножей благодаря простоте свой конструкции. В балисонге отсутствуют пружины и прочие сложные механизмы, использующиеся для выбрасывания и удержания клинка. Единственный недостаток «бабочки» в том, что для комфортного и быстрого обращения с ней все-таки придется поучиться хотя бы основам жонглирования.
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