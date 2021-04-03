Откуда взялись ножи-бабочки, и почему они весьма популярны

Классические балисонги делают на Филиппинах. |Фото: warface.com.

kirov.ru. На островах ножи делают в небольших семейных мастерских. |Фото: adsl.kirov.ru.

Ловкое вращение бабочки - разновидность жонглирования. |Фото: rusknife.com.

Известность к ножу пришла после Второй мировой войны, когда американские солдаты привезли балисонг на родину. |Фото: Twitter.

Сегодня такие ножи делают по всему миру. ¦Фото: aseanrecords.world.