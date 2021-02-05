Дефицит на...брак: чем государство обеспечивало советских молодоженов

Накрыть хлебосольную свадьбу в СССР было не так просто. /Фото: pikabu.ru

Продуктовые карточки свадьбу прокормить не могли. /Фото: topast.ru

Все равно, на банкет в ресторане талонов не хватило бы. /Фото: igenplan.ru

Свадьба в перестроечное время могла принести немало нужных в хозяйстве вещей. /Фото: teleprogramma.pro