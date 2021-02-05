Дефицит на...брак: чем государство обеспечивало советских молодоженов

Перестроечное время ознаменовалось не только гласностью и приоткрытым «железным занавесом», но и тотальным дефицитом и введением системы продуктовых карточек. И если для того, чтобы среднестатистическая семья смогла прожить следующий месяц, этих мер хватало, а вот на то, чтобы отметить большое торжество под названием свадьба, ни финансов, ни ресурсов могло и не быть. И тут государство решило помочь молодоженам - ЗАГСы стали выдавать дефицит.
Накрыть хлебосольную свадьбу в СССР было не так просто. /Фото: pikabu.ru
В восьмидесятые советская семья ходила в магазины с цветными «фантиками», как иногда называли карточки. А так как по ним всегда выдавали фиксированный объем продуктов и других товаров, то порой к походу за покупками привлекали побольше родственников. Поэтому планирование столь масштабного праздника, как свадьба, частенько оказывалось большой проблемой. Тогда-то и стало ясно, что помочь устроить настоящее торжество, будущей ячейке советского общества может помочь только государство.
Продуктовые карточки свадьбу прокормить не могли. /Фото: topast.ru
Проходила такая помощь от государства в несколько этапов. Сначала, когда жених и невеста подали заявление, они получали дополнительные талоны на продукты, бытовые товары и посуду. Но, что было самым главным в этой ситуации - это обеспечение покупкой костюма и туфель для жениха, платья и туфель для невесты, а также обручальных колец.
Приобрести все эти «доп.ресурсы» можно было в специализированном магазине. Вот только качество получаемых товаров оставлял желать лучшего: те же подвенечные платья приходилось серьезно дорабатывать и подгонять дома на швейной машинке. А обручальные кольца и того больше - нередко передавали по наследству от родителей или родственников.
Все равно, на банкет в ресторане талонов не хватило бы. /Фото: igenplan.ru
Второй этап обеспечения государством молодоженов происходил для того, чтобы у будущей ячейки советского общества была и своеобразная материальна база. Жених и невеста получали талоны на телевизор, плиту, швейную или стиральную машинку, мягкий уголок, а порой и на машину. Такой «улов» был весьма желанным, поэтому некоторые граждане шли на хитрость, которую ныне называют «фиктивный брак».
Свадьба в перестроечное время могла принести немало нужных в хозяйстве вещей. /Фото: teleprogramma.pro
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии