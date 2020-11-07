Рабочие способы, как удалить пятна кофе и чая с одежды, документов, ковров и мебели

Оттереть пятно кофе или чая проще, чем кажется

Почему чайные и кофейные пятна считаются трудновыводимыми

В чае и кофе содержится стойкий пигмент, который усложняет задачу по выведению пятен / Фото: img.sciencedc.com

Народные отбеливатели для светлых вещей

ru Светлые вещи легко отстираются, если воспользоваться народными отбеливателями / Фото: severdv.ru

Глицерин и лимонный сок - эффективные средства против свежих и въевшихся пятен

Нашатырный спирт и перекись водорода можно использовать как отдельно, так и вместе

Как вывести пятно на блузе

Подручные средства хороши, когда у человека есть аллергия на бытовую химию / Фото: bit.ua

Уксус и жидкость для мытья посуды - действенные средства против коричневых пятен

Как очистить бумагу

На работе можно нечаянно пролить напиток на важные документы / Фото: tes.com

Удаление пятен с цветных и джинсовых вещей

Для цветных и джинсовых вещей нужны более деликатные отбеливатели / Фото: ak8.picdn.net

Очищение мебели и ковровых покрытий

Если пролили напиток на ковер, сразу же приступайте к удалению пятна / Фото: i.ytimg.com

После обработки достаточно смыть средство водой и просушить ковер / Фото: domashniy.net