Почему сын Луи де Фюнеса снимался только с отцом и не исполнил его мечту

Этот обаятельный юноша с хитрыми глазами когда-то кружил головы девочкам-кинозрительницам. А вот «взрослых» ролей Оливье де Фюнеса вспомнить не удастся – их не было. Как не было и ни одного фильма, где он появился бы независимо от Луи де Фюнеса. О блестящей актерской карьере для Оливье мечтал лишь отец, сам де Фюнес-младший ставил себе совсем другую цель.
Сын Луи де Фюнеса и Жанны де Мопассан
Луи де Фюнес и Оливье де Фюнес в фильме «Большие каникулы»
Оливье де Фюнес не повторял образ отца, не подражал ему, и в этом, возможно, заключался один из секретов его обаяния, ведь внешнее сходство двух де Фюнесов все равно бросалось в глаза, как и то, что обоих по-настоящему «любила камера». Луи де Фюнес сам настоял на том, чтобы младший сын снимался с ним в кино, угадав в нем талант и способность работать и добиваться результатов. Возможно, правда, что была и вторая причина – сын великого французского комика мечтал о карьере автогонщика, и, с учетом его упорства и умения идти к цели, можно было опасаться, что своего он добьется.
Оливье де Фюнес с родителями и братом
Оливье родился 11 августа 1949 года, его мать, Жанна Августина Бартелеми де Мопассан, внучатая племянница французского писателя, стала второй женой Луи де Фюнеса. Первый брак – с Жермен Карруайе – хоть и привел к рождению сына Даниэля, но все же оказался недолгим и непрочным, настолько, что обе жены Луи де Фюнеса – прежняя и новая – смогли наладить довольно теплые отношения. Первым у пары родился Патрик, вторым – Оливье.
Оливье с родителями
Потом братья напишут книгу о своем отце, его биографию под названием «Не говорите обо мне слишком много, дети мои!». У этой фразы Луи де Фюнеса было и продолжение: «… ведь на земле столько людей куда интереснее меня!». Семья была счастливой и дружной, братья вспоминали, как вместе ходили с отцом в цирк, где де Фюнес-старший радовался при виде клоунов и огорчался, глядя на животных. Отец ненавидел толпу и большие праздники, корриду и ружейные выстрелы, политику и охоту.
Оливье де Фюнес с отцом
Родители дали сыновьям действительно хороший пример и хорошее воспитание, это видно в том числе и по тому, как вспоминает об отце Оливье де Фюнес – с любовью и уважением, пусть и не без шутливых интонаций. Таким или примерно таким его видели и на экране, и каким-то образом персонажи Оливье не кажутся устаревшими и в настоящее время, уже бесконечно далекое от того мира, в котором жил и играл когда-то Луи де Фюнес.
Роли в знаменитых фильмах
С Луи де Фюнесом, Милен Демонжо и Жаном Маре
В 1965 году по инициативе отца Оливье де Фюнес сыграл свою первую роль в фильме «Фантомас разбушевался», роль Мишу, младшего брата фотографа Элен. Разумеется, рядом на площадке был и отец, «комиссар Жюв». С той поры почти каждый год в фильмах Луи де Фюнеса находилась работа и для его младшего сына. Оливье сыграл роль ученика и крестника шеф повара в «Ресторане господина Септима», дважды – сына главного героя, в фильмах «Большие каникулы» и «Замороженный». В картине «Человек-оркестр» ему досталась роль племянника хореографа Эванса, а в последнем, шестом фильме «На древо взгромоздясь» - роль одного из автостопщиков, который застрял на дереве в автомобиле персонажа Луи де Фюнеса Анри Рубье.
«Ресторан господина Септима»
Кстати, в двух из этих шести фильмов снималась и «жена» Луи де Фюнеса, но не настоящая, а «экранная» - Клод Жансак. И то ли сказывалось внешнее сходство Клод и Жанны де Фюнес, то ли все дело в таланте актеров, но кино-трио, состоявшее из двух де Фюнесов и Жансак, очень убедительно смотрелось как настоящая семья, только чересчур смешная.
«Большие каникулы»
«Замороженный»
Начало карьеры молодого актера казалось многообещающим, к тому же, он был немного музыкантом, играл на ударных инструментах. Это умение Оливье использовали и режиссеры, в «Больших каникулах» и в «Человеке-оркестре» его персонажам довелось взять в руки барабанные палочки.http://navote.ru/?p=21960
«Человек-оркестр»
В 1971 году Оливье начал играть в спектакле «Оскар», который шел на сцене парижского театра Пале-Рояль. Главная роль – роль Бертрана Барнье, разумеется, принадлежала Луи де Фюнесу.
Уход из кино и карьера в авиации
«На древо взгромоздясь»
А в 1973 младший де Фюнес окончательно принял решение оставить в прошлом актерскую деятельность и переключиться на достижение давней мечты – стать пилотом, только уже не гоночного автомобиля, а самолета. Удалось не сразу – несколько лет Оливье был без работы из-за сложного положения дел в гражданской авиации, но наконец он стал вторым пилотом компании Air Inter, а потом получил должность пилота рейсов Air France. В 2010 году он вышел на пенсию.
Оливье де Фюнес
Жизнь Оливье де Фюнеса всегда было настолько далека от публичности, насколько это вообще возможно для сына одного из популярнейших актеров Франции. Собственно, именно эта родственная связь и стала поводом для младшего де Фюнеса напомнить о себе, в 2005 году появилась на свет та самая книга, написанная в соавторстве со старшим братом.
Оливье и Патрик в 2005 году
Пять лет назад Оливье довелось-таки вспомнить свое актерское прошлое. Он был приглашен режиссером Жамелем Дебузом озвучить одну из ролей в мультфильме «Почему я не съел моего отца». Персонаж помощника шеф-повара, по мнению Дебуза мультфильма, должен был напоминать чертами и характером Луи де Фюнеса, а кто, как не сын актера, столько раз работавший с отцом на съемочной площадке, мог лучше всего воспроизвести нужные интонации!
Семья Оливье де Фюнеса с братом Патриком и матерью Жанной
Оливье де Фюнес женился в 1977 году на Доминик Ватран, известной своей политической деятельностью. В браке родилось трое детей – дочь Джулия и двое сыновей-близнецов, Адриан и Шарль. Никто из них не выбрал актерскую профессию.
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