Музы Ренуара, или Гимн женской красоте: чьи портреты писал художник на протяжении всей жизни
Великий французский художник-импрессионист Огюст Ренуар говорил: «Я еще не умел ходить, а уже любил женщин». Женщины были для него воплощением гармонии и красоты, источником вдохновения и главной темой творчества. У него было много возлюбленных, но только Лиза Трео, Маргарита Легран и Алина Шариго стали для него музами на долгие годы.
Огюст Ренуар. Молодая женщина в лодке, 1870
Ренуара называли певцом радости жизни. Он говорил: «Для меня картина… должна быть всегда приятной, радостной и красивой, да – красивой! В жизни достаточно скучных вещей… Я знаю, трудно добиться признания того, что большое искусство может быть радостным».
Огюст Ренуар. Слева – *Лиза с зонтиком*, 1867. Справа – *Женщина с попугаем*, 1871
Огюст Ренуар. Одалиска (Алжирская женщина), 1870
В течение 7 лет музой Ренуара была Лиза Трео. Они познакомились, когда девушке было 18 лет, а художнику – 24 года. Он изобразил ее на картинах «Лиза с зонтиком», «Лето», «Дама в лодке», «Женщина с попугаем», «Одалиска» и других (всего около 20 работ). Инициатором их разрыва стала Лиза после того, как Пьер Огюст отказался на ней жениться, даже после того, как был принят в доме ее родителей как зять.
Огюст Ренуар. Слева – *Бал в Мулен де ла Галетт*, 1876. Фрагмент. Справа – *Чашка шоколада*, 1878
Все лето 1876 г. Ренуар работал над картиной «Бал в Мулен де ла Галетт». Следуя своей привычке, он изобразил на полотне не профессиональных натурщиков, а своих друзей и знакомых. В левой части картины изображена танцующая девушка. В этом образе художник увековечил свою юную музу – 16-летнюю швею Маргариту Легран, которую на Монмартре прозвали Малышка Марго.
Огюст Ренуар. Бал в Мулен де ла Галетт, 1876
Художник познакомился с ней в 1875 г. Марго стала его возлюбленной и музой на 4 года. Его не смущало то, что знакомые характеризовали ее как развязную уличную девчонку, которая водила знакомство с подозрительными личностями. Ему нравился ее бойкий нрав и безудержная веселость. Она позировала для таких картин как «Качели», «Девушка в лодке», «После концерта» и «Чашка шоколада». А в 1879 г. она скончалась от оспы. Для Ренуара это стало большим потрясением.
Огюст Ренуар. Мадам Ренуар с собакой, 1880
Актриса Жанна Самари, портреты которой писал Ренуар, утверждала: «Ренуар не создан для брака. Он сочетается узами брака со всеми женщинами, которых пишет, через прикосновение своей кисти». Однако любвеобильный художник все же женился. Его сердце покорила Алина Шариго.
Огюст Ренуар. Слева – *Танец в деревне*, 1882-1883. Справа – *В саду*, 1888
Художник был очарован 20-летней ученицей модистки и пригласил ее поработать с ним в качестве натурщицы. Алина согласилась, хотя была далека от живописи: «Я ничего не понимала, но мне нравилось смотреть, как он пишет, –позже рассказывала Алина своим детям. – Я только знала, что Огюст был создан, чтобы писать, как виноградник – чтобы давать вино».
Огюст Ренуар. Завтрак гребцов, 1881. На первом плане – Алина, играющая с собачкой
Ренуар долго сопротивлялся возникшему чувству и не хотел воспринимать его всерьез. Он даже пытался порвать с Алиной и отправился в путешествие, но по возвращении все же остался с ней. Их совместная жизнь была на удивление спокойной и счастливой, но жениться он не спешил. Свадьба состоялась, когда их сыну шел уже пятый год. Благодаря мудрости и терпению Алины Шариго их брак оказался долговечным: в течение 35 лет женщина закрывала глаза на измены мужа, считая, что у художников иначе и не бывает.
Огюст Ренуар. Слева – *Материнство*, 1886. Справа – *Белокурая купальщица*, 1880-1882
Алина оставалась рядом с ним и тогда, когда болезнь приковала его к инвалидному креслу и он едва мог держать кисти в руках. Когда Анри Матисс спросил его о том, почему он не откажется от работы, если каждое движение приносит такие страдания, Ренуар ответил: «Боль проходит, красота остается…».
Огюст Ренуар. Разговор в лодке (Ренуар и Алина Шариго), 1880-1881
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии