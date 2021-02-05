Страсти по-африкански: сумасшедший диктатор, который съел всю казну государства

Франсиско Нгема Ндонге Масиас пришел к власти в 1968 году, после того, как Экваториальная Гвинея была объявлена не испанской колонией, а независимым государством. Пожалуй, это стало одним из тех случаев, когда жизнь под руководством извне была лучше, нежели при «родной» власти. За время своего правления президент уничтожил все, что было связано понятием развитой страны, а после государственного переворота съел всю государственную казну.











До прихода на пост президента Нгемы Ндонге Экваториальная Гвинея (тогда еще Испанская Гвинея) была далеко не самым отсталым государством в Африке. Грамотно налаженное управление плантациями какао-бобов позволяло населению безбедно существовать.



После того, как новый правитель стал во главе государства, он призвал все коренное население выступить против всех испанцев, проживавших в то время на территории страны. Людям с белой кожей пришлось в буквальном смысле сражаться за свою жизнь и массово спасаться бегством. Нгема Ндонго распустил прежний кабинет министров (т. к. в живых из 12 человек осталось только двое) и поставил на руководящие посты своих родственников. За 10 лет правления диктатор сократил население Экваториальной Гвинеи вдвое, из 300 тысяч осталось только 140.

У Нгемы Ндонго был один ответ на просьбы со стороны министров, служащих и простых рабочих: все казнить. Министр внутренних дел, пытавшийся остановить погромы, был публично забит оружейными прикладами, министру образования, выступавшему против закрытия школ, отрубили голову. Страна очень быстро погрузилась во мрак, причем в прямом и переносном смысле: президент отключил всю страну от электричества.Денежная единица Экваториальной Гвинеи . С каждым годом правления у Нгемы Ндонго все сильнее проявлялись признаки маразма. Он говорил с теми, кого казнил, часами бродил в закрытых помещениях и выдумывал, чтобы еще запретить. Были закрыты все школы, запрещалось произносить вслух слово «интеллект». В церквях теперь воспевали бога-Нгему, который «создал Экваториальную Гвинею».Денежная купюра с изображением президента Нгемы Ндонго.Вся казна хранилась у президента дома под кроватью в чемоданах. Пополнялась она за счет денег, которые выплачивали иностранцы как выкуп за своих пленных соотечественников В конце концов племянник президента, командовавший нацгвардией, произвел переворот в стране, а Нгема Ндонго бежал в джунгли, прихватив с собой чемоданы с деньгами. Через две недели его поймали. Денег при нем не было. Как потом выяснилось: Нгема ел доллары на протяжении всего времени в джунглях. Над бывшим президентом был совершен суд и его расстреляли. Страной до сих пор правит племянник сумасшедшего диктатора.Теодоро Обианг Нгема Мбасого – нынешний правитель Экваториальной Гвинеи, племянник сумасшедшего диктатора Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)