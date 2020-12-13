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Зачарованное шоссе Северной Дакоты

Путешествия из Миннесоты в Северную Дакоту, туриста ожидает неожиданный сюрприз в виде огромных скульптур под открытым небом. В этом посте будет все самое большое — самый большой бизон, самая большая корова и самые большие гуси из металлолома.


Зачарованное шоссе Северной Дакоты




Фотографии и текст misha-my

Собрались как-то уважаемые жители города Jamestown и подумали, что вот новое скоростное шоссе рядом есть, а в городок никто не сворачивает. Давайте, рассудили они, поставим какую-нибудь приметную фигню на холме, чтоб глаз водителя за нее цеплялся и он с шоссе сворачивал прямо в наши цепкие ручки. И построили статую бизона.



Зачарованное шоссе Северной Дакоты


К отдельно стоящему бизону прилагается музей бизона, но я туда не пошел. Немного походил по расположенной тут же типовой деревне Дикого Запада. Довольно неплохо сделано, салун, почта, банк, гробы на улицах, все как полагается. Внутрь можно заглянуть, там интерьеры и описания.


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


Чтобы бизон не скучал, через двести километров далее по дороге в городке Salem поставили корову, зовут Salem Sue:


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


Гигантскую двенадцатиметровую корову хорошо видно и с шоссе, но можно подъехать поближе и залезть на холм:


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


Дальше я съехал аж на целое отдельное шоссе Enchanted Highway с огромными скульптурами. Первую из них, «Geese in Flight», видно с Interstate 94, подъехать ближе можно через съезд 72. Объект искусства попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая скульптура из металлолома в мире.


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


Скульптор Gary Greff рассуждал, что его родной городок Regent уйдет в небытие, если каким-то образом не привлечь людей.
Дядька был директором школы и никогда искусством не занимался, но решил заняться возведением скульптур из металлолома. Теперь у него в городе есть кафе, сувенирный магазин, мотель и ресторан. И он не собирается останавливаться на достигнутом.


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


Скульптуры он возводил с 1989 по 2006. Для фото приходилось каждый раз подгонять машину, чтобы почувствовать размеры. Прыгающие олени «Deer Crossing»:


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


Дорога очень приятная, перекатываться по зеленым холмам одно удовольствие.


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


Вообще, Северная Дакота по-своему удивительно красива.


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


Кузнечик-переросток из скульптурной группы «Grasshoppers in the Field»:


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


Мечта рыбака «Fisherman’s Dream»:


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


Прекрасные гигантские фазаны «Pheasants on the Prairie»:


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


Тут я просто залип и не хотел уезжать.


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


В Северной Дакоте все крутится вокруг президента Теодора Рузвельта. Есть парк имени Рузвельта, мюзикл имени Рузвельта. Ну и скульптура, конечно — «Teddy Rides Again».


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


Железная семья «Tin Family».


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


До Медоры можно было бы доехать и по другой дороге, чтобы не повторяться, но я предпочел вернуться тем же маршрутом и еще раз посмотрел на скульптуры.



Зачарованное шоссе Северной Дакоты


В Медоре, оказывается, есть свой мюзикл, прям вот in the middle of nowhere, кто бы мог предположить. Идет он с 1965 года, что делает его вообще самым долгоиграющим мюзиклом в мире. Призрак и Отверженные нервно курят в углу.


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


Такая красота.


Зачарованное шоссе Северной Дакоты


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Зачарованное шоссе Северной Дакоты

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Зачарованное шоссе Северной ДакотыПодписаться на мой Instagram



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