Зачарованное шоссе Северной Дакоты

Путешествия из Миннесоты в Северную Дакоту , туриста ожидает неожиданный сюрприз в виде огромных скульптур под открытым небом. В этом посте будет все самое большое — самый большой бизон, самая большая корова и самые большие гуси из металлолома.





Собрались как-то уважаемые жители города Jamestown и подумали, что вот новое скоростное шоссе рядом есть, а в городок никто не сворачивает. Давайте, рассудили они,



поставим какую-нибудь приметную фигню на холме, чтоб глаз водителя за нее цеплялся и он с шоссе сворачивал прямо в наши цепкие ручки. И построили статую бизона.

К отдельно стоящему бизону прилагается музей бизона, но я туда не пошел . Немного походил по расположенной тут же типовой деревне Дикого Запада. Довольно неплохо сделано, салун, почта, банк, гробы на улицах, все как полагается. Внутрь можно заглянуть, там интерьеры и описания.

Чтобы бизон не скучал, через двести километров далее по дороге в городке Salem поставили корову, зовут Salem Sue:

Гигантскую двенадцатиметровую корову хорошо видно и с шоссе, но можно подъехать поближе и залезть на холм:

Дальше я съехал аж на целое отдельное шоссе Enchanted Highway с огромными скульптурами. Первую из них, «Geese in Flight», видно с Interstate 94, подъехать ближе можно через съезд 72. Объект искусства попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая скульптура из металлолома в мире.

Скульптор Gary Greff рассуждал, что его родной городок Regent уйдет в небытие, если каким-то образом не привлечь людей. Дядька был директором школы и никогда искусством не занимался, но решил заняться возведением скульптур из металлолома. Теперь у него в городе есть кафе, сувенирный магазин, мотель и ресторан. И он не собирается останавливаться на достигнутом.

Скульптуры он возводил с 1989 по 2006. Для фото приходилось каждый раз подгонять машину, чтобы почувствовать размеры . Прыгающие олени «Deer Crossing»:

Дорога очень приятная, перекатываться по зеленым холмам одно удовольствие.

Вообще , Северная Дакота по-своему удивительно красива.

Кузнечик-переросток из скульптурной группы «Grasshoppers in the Field »:

Мечта рыбака «Fisherman’s Dream»:

Прекрасные гигантские фазаны «Pheasants on the Prairie»:

Тут я просто залип и не хотел уезжать.

В Северной Дакоте все крутится вокруг президента Теодора Рузвельта. Есть парк имени Рузвельта, мюзикл имени Рузвельта. Ну и скульптура, конечно — «Teddy Rides Again».

До Медоры можно было бы доехать и по другой дороге , чтобы не повторяться, но я предпочел вернуться тем же маршрутом и еще раз посмотрел на скульптуры.

В Медоре, оказывается, есть свой мюзикл, прям вот in the middle of nowhere, кто бы мог предположить. Идет он с 1965 года, что делает его вообще самым долгоиграющим мюзиклом в мире. Призрак и Отверженные нервно курят в углу.

Такая красота.

