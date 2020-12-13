Зачарованное шоссе Северной Дакоты

Путешествия из Миннесоты в Северную Дакоту, туриста ожидает неожиданный сюрприз в виде огромных скульптур под открытым небом. В этом посте будет все самое большое — самый большой бизон, самая большая корова и самые большие гуси из металлолома.
Фотографии и текст misha-my
Собрались как-то уважаемые жители города Jamestown и подумали, что вот новое скоростное шоссе рядом есть, а в городок никто не сворачивает. Давайте, рассудили они, поставим какую-нибудь приметную фигню на холме, чтоб глаз водителя за нее цеплялся и он с шоссе сворачивал прямо в наши цепкие ручки. И построили статую бизона.
К отдельно стоящему бизону прилагается музей бизона, но я туда не пошел. Немного походил по расположенной тут же типовой деревне Дикого Запада. Довольно неплохо сделано, салун, почта, банк, гробы на улицах, все как полагается. Внутрь можно заглянуть, там интерьеры и описания.
Чтобы бизон не скучал, через двести километров далее по дороге в городке Salem поставили корову, зовут Salem Sue:
Гигантскую двенадцатиметровую корову хорошо видно и с шоссе, но можно подъехать поближе и залезть на холм:
Дальше я съехал аж на целое отдельное шоссе Enchanted Highway с огромными скульптурами. Первую из них, «Geese in Flight», видно с Interstate 94, подъехать ближе можно через съезд 72. Объект искусства попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая скульптура из металлолома в мире.
Скульптор Gary Greff рассуждал, что его родной городок Regent уйдет в небытие, если каким-то образом не привлечь людей. Дядька был директором школы и никогда искусством не занимался, но решил заняться возведением скульптур из металлолома. Теперь у него в городе есть кафе, сувенирный магазин, мотель и ресторан. И он не собирается останавливаться на достигнутом.
Скульптуры он возводил с 1989 по 2006. Для фото приходилось каждый раз подгонять машину, чтобы почувствовать размеры. Прыгающие олени «Deer Crossing»:
Дорога очень приятная, перекатываться по зеленым холмам одно удовольствие.
Вообще, Северная Дакота по-своему удивительно красива.
Кузнечик-переросток из скульптурной группы «Grasshoppers in the Field»:
Мечта рыбака «Fisherman’s Dream»:
Прекрасные гигантские фазаны «Pheasants on the Prairie»:
Тут я просто залип и не хотел уезжать.
В Северной Дакоте все крутится вокруг президента Теодора Рузвельта. Есть парк имени Рузвельта, мюзикл имени Рузвельта. Ну и скульптура, конечно — «Teddy Rides Again».
Железная семья «Tin Family».
До Медоры можно было бы доехать и по другой дороге, чтобы не повторяться, но я предпочел вернуться тем же маршрутом и еще раз посмотрел на скульптуры.
В Медоре, оказывается, есть свой мюзикл, прям вот in the middle of nowhere, кто бы мог предположить. Идет он с 1965 года, что делает его вообще самым долгоиграющим мюзиклом в мире. Призрак и Отверженные нервно курят в углу.
Такая красота.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Свежие комментарии