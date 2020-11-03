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15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

Публикуем подборку высказываний китайских мудрецов, а также китайских пословиц, несущих другую мудрость — мудрость народа. Здесь есть, над чем призадуматься!

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить


15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

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