15 мудростей жизни от китайских мудрецов, над которыми стоит поразмыслить

Публикуем подборку высказываний китайских мудрецов, а также китайских пословиц, несущих другую мудрость — мудрость народа. Здесь есть, над чем призадуматься!

































































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