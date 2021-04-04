Откуда в СССР пришли «хрущёвки», и Какими они были по оригинальному (несоветскому) проекту

«Родители» хрущевки, построенные в Нью-Йорке в начале 20 века

Дома, подобные хрущевкам, есть и в США. /Фото: na-zapade.ru

Ажурный дом на Ленинградском шоссе, который мог бы стать хрущевкой, но не стал

«Ажурный дом» был слишком красив для быстрого недорогого жилья. /Фото: media.vashdosug.ru

Дом на Хорошевском шоссе, забракованный из-за излишеств

Такими могли бы быть хрущевки. Дом на Хорошевском шоссе. /Фото: ussr.totalarch.com

Экспериментальные дома в Черемушках и возводимые за 12 дней дома по проекту Виталия Лагутенко

Первая хрущёвка на улице Гримау, 16. /Фото: protatarstan.ru

Пластмассовый дом за 850 рублей

Пластмассовый дом в Ленинграде. /Фото: dlyakota.ru