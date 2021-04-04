Откуда в СССР пришли «хрущёвки», и Какими они были по оригинальному (несоветскому) проекту

Нет в России человека, который не бывал бы в хрущёвках. Квартиры в таких домах известны микрокухнями, низкими потолками и тонкими стенами. Многие думают, что что знаменитые пятиэтажки — изобретение советских архитекторов. Однако это совсем не так. Читайте, где впервые появились подобные строения, почему провалилась идея ажурного дома, как браковали здания из-за излишеств и где был построен пластмассовый дом.
«Родители» хрущевки, построенные в Нью-Йорке в начале 20 века
Дома, подобные хрущевкам, есть и в США. /Фото: na-zapade.ru
Типовые сборные дома появились впервые в далёком 1910 году в пригороде Нью-Йорка. При строительстве применялись крупные детали, выполненные из армированного бетона. Такие эксперименты до двадцатых годов XX века время от времени проводили в разных странах мира. После Первой мировой войны спрос на дома, которые можно построить очень быстро, резко вырос. В двадцатых годах в Европе стали застраивать первые кварталы, полностью состоящие из простых сборных типовых домов. В Амстердаме в 1921 году благодаря стараниям архитектора Мартина Вагнера была создана так называемая «Бетонная деревня». Этот же архитектор в 1926 году возводит подобное типовое здание в Германии.
Но впереди планеты всей в этот раз была Франция, и всё благодаря архитектору Ле Корбюзье. В 1925 году им была представлена на Международной выставке некая «жилая единица многоквартирного дома». Её можно назвать настоящий прабабушкой советской хрущёвки, правда квартирка была двухуровневая. Но такая же тесная, как и советские варианты. Прошло более 20 лет, и только в 1947 году французы стали застраивать районы такими зданиями. Поэтому для быстрой застройки в Советском Союзе использовали опыт именно французских архитекторов и строителей.
Ажурный дом на Ленинградском шоссе, который мог бы стать хрущевкой, но не стал
«Ажурный дом» был слишком красив для быстрого недорогого жилья. /Фото: media.vashdosug.ru
Сборное жильё пытались возводить СССР ещё во времена Сталина. Например, можно вспомнить так называемый «ажурный дом». Он был возведен 1940 году архитекторами Буровым и Блохиным и располагался на Ленинградском проспекте в Москве. При строительстве использовали крупные бетонные блоки. Конечно, это была не привычная сегодня хрущёвка, поскольку квартиры имели высокие потолки (3,2 метра), а фасад радовал красивыми рельефами и балконами с ажурными решетками. Что было «хрущёвского», так это очень маленькие кухни и совмещенные санузлы.
Кстати, Буров планировал, что жильцы не будут использовать кухни для приготовления пищи, а стану заказывать её в расположенном на первом этаже кафе. Но этот американский опыт не прижился. «Ажурный дом» хотели сделать типовым, однако Великая Отечественная война помешала этим планам реализоваться.
Дом на Хорошевском шоссе, забракованный из-за излишеств
Такими могли бы быть хрущевки. Дом на Хорошевском шоссе. /Фото: ussr.totalarch.com
Эксперименты продолжались. Архитекторы старательно придумывали типовое жилье, которое можно было бы построить повсеместно. В 1950 году на Хорошевском шоссе был возведен по каркасно-панельной технологии дом, проект Посохина и Мндоянца. Это они были авторами сталинской высотки на Кудринской площади. Итак, на Хорошевском шоссе пытались создать прототип хрущёвки. Инженером этого нереализованного проекта стал Виталий Лагутенко.
При строительстве здания в первый раз были использованы панели со стыками открытого типа. Прямо на стройплощадке устанавливали специальные формы, в которых делали каркас дома. Все это должно было значительно ускорить процесс строительства. Нельзя сказать, что дом был некрасив — для маскировки швов между панелями использовались пилястры, а пространство под окнами украшали гирлянды. Внешне это выглядело весьма привлекательно и достаточно стильно. Собственно, внешний вид и не дал таким домам появиться во всех районах Москвы, так как в 1953 году Хрущёв выпустил строгое постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Идея о «размножении» дома провалилась.
Экспериментальные дома в Черемушках и возводимые за 12 дней дома по проекту Виталия Лагутенко
Первая хрущёвка на улице Гримау, 16. /Фото: protatarstan.ru
Но возводить дома было надо, поскольку жилья не хватало. Группа архитектора Остермана построила различные вариации панельных домов в районе Черёмушек (сейчас это Академический район столицы). Дома имели четыре или пять этажей, крыша у некоторых покрыта черепицей, а у других шифером. Общими были только небольшие размеры и недорогое строительство. В дальнейшим проекты были доработаны, и наступила пора тиражных серий. Самый первой настоящей хрущёвкой стал дом, сданный в 1957 году по адресу Гримау, 16, имеющий 4 этажа. Уникально-маленькие кухни (площадь 4, 7 м кв) и потолки 2, 6 метров — вот каким он был. Когда утверждалось окончательная версия, был добавлен пятый этаж. Считалось, что на такую высоту каждый житель города может легко подняться без лифта. Во дворах было много зелени, расставлены беседки, фонтаны, вымощены дорожки. В дальнейшем такого уже не было.
А Виталий Лагутенко продолжал работать над проектами панельных домов, и первым реализованным вариантом стала серия К-7. По сути, это копия французских панельных домов в пять этажей. Такие хрущёвки и поныне стоят в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, в Апатитах и Саратове. Это был настоящий прорыв. Дом можно было построить всего за 12 дней. Совершенно неинтересный внешне пятиэтажный домик с маленькими квартирами и тонкими стенами, зато спрос на жилье был частично удовлетворен. В 1966 году хрущёвки сменили так называемые «брежневки». Они были чуть уютнее и комфортнее.
Пластмассовый дом за 850 рублей
Пластмассовый дом в Ленинграде. /Фото: dlyakota.ru
Борьба за лучший народный дом продолжалось. Архитектор Борис Иофан предложил проект, который был даже более экономичен, чем серия К-7 без балкона от Лагутенко. Иофан предложил использовать специальный пластик повышенной прочности. Эксперимент предполагалось провести в районе Северное Измайлово. Да, все из пластика, даже полы и потолки. Про шумоизоляцию и речь не шла.
Коллеги поддержали Иофана и предложили делать такие дома одноэтажными. Итак, что же такое пластиковый дом: это общая площадь 49 м квадратных и очень большое окно для пропускания света, чтобы экономить электроэнергию. Стены дома имели толщину 14 сантиметров. Странная постройка, зато возвести её можно было всего за 850 руб. Такой дом всё же был построен, но не в Москве, а в Ленинграде. Он не оправдал ожиданий (а, возможно, в Бразилии бы и прижился) и был снесён через два года после возведения.
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