Интересный способ посадки огурцов

Всем огородникам хорошо известно, что огурцы — влаголюбивые растения, требующие активного полива летом. А что, если в этом году вы сделаете одну грядку на проверку по способу, указанному ниже? Благодаря ему, вам не нужно будет поливать грядку весь сезон!

Только если лето очень засушливое, и больше 3 недель стоит сильная жара, тогда каждый кустик нужно слегка увлажнить, но в целом вы не будете трогать грядку весь сезон!



Чтобы приготовить «самостоятельную» грядку для огурцов, понадобится выкопать такую траншею.





Обильно залейте её водой так, чтобы она стояла там, а сверху пролейте ведро кипятка, чтобы обеззаразить почву. Это первый и последний раз, когда эта грядка поливается.



Далее вам понадобится плотная чёрная плёнка, не пропускающая свет. Именно она и является «фишкой» грядки для огурцов, которая не нуждается в поливе: конденсат, скапливающийся под плёнкой, и будет «поливать» огурцы весь сезон.



Края плёнки нужно прикопать в землю, как показано на фото ниже. В таком виде грядку оставить на 3 суток. Только после этого сделать надрезы в шахматном порядке в плёнке, примерно 20 см между каждым надрезом, и высадить семена или уже готовую подросшую рассаду. Всё, что вам требуется сделать — это помочь в дальнейшем огурцам «выползти» наружу, достав молодые листочки и положив их поверх плёнки.

Они не требуют опоры, так как будут расти лёжа на плёнке. Урожай получается отменным! Огурцов очень много, и они идеально подходят для зимней консервации, да и просто так в салаты тоже отлично идут! Если же в вашем регионе стоит сильная жара в течение 3 недель и более, и вы беспокоитесь за огурцы, то полейте каждый кустик под корень — добавьте буквально по два шприца воды, этого более чем достаточно. Но, как показывает практика, обычно огурцы не требуют полива весь сезон! Только собирайте урожай вкусных огурчиков.Подробнее о том, как посадить огурцы и не поливать весь сезон, смотрите в видео ниже: