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Интересный способ посадки огурцов

Всем огородникам хорошо известно, что огурцы — влаголюбивые растения, требующие активного полива летом. А что, если в этом году вы сделаете одну грядку на проверку по способу, указанному ниже? Благодаря ему, вам не нужно будет поливать грядку весь сезон!
Только если лето очень засушливое, и больше 3 недель стоит сильная жара, тогда каждый кустик нужно слегка увлажнить, но в целом вы не будете трогать грядку весь сезон!
Интересный способ посадки огурцов
Чтобы приготовить «самостоятельную» грядку для огурцов, понадобится выкопать такую траншею.

Интересный способ посадки огурцов
Обильно залейте её водой так, чтобы она стояла там, а сверху пролейте ведро кипятка, чтобы обеззаразить почву. Это первый и последний раз, когда эта грядка поливается.
Интересный способ посадки огурцов
Далее вам понадобится плотная чёрная плёнка, не пропускающая свет. Именно она и является «фишкой» грядки для огурцов, которая не нуждается в поливе: конденсат, скапливающийся под плёнкой, и будет «поливать» огурцы весь сезон.
Интересный способ посадки огурцов
Края плёнки нужно прикопать в землю, как показано на фото ниже. В таком виде грядку оставить на 3 суток. Только после этого сделать надрезы в шахматном порядке в плёнке, примерно 20 см между каждым надрезом, и высадить семена или уже готовую подросшую рассаду. Всё, что вам требуется сделать — это помочь в дальнейшем огурцам «выползти» наружу, достав молодые листочки и положив их поверх плёнки.

Они не требуют опоры, так как будут расти лёжа на плёнке. Урожай получается отменным! Огурцов очень много, и они идеально подходят для зимней консервации, да и просто так в салаты тоже отлично идут! Если же в вашем регионе стоит сильная жара в течение 3 недель и более, и вы беспокоитесь за огурцы, то полейте каждый кустик под корень — добавьте буквально по два шприца воды, этого более чем достаточно. Но, как показывает практика, обычно огурцы не требуют полива весь сезон! Только собирайте урожай вкусных огурчиков.
Интересный способ посадки огурцов
Подробнее о том, как посадить огурцы и не поливать весь сезон, смотрите в видео ниже:


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