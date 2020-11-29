7 простых правил, почему нужно есть овсянку и как вкусно её приготовить

Зачастую, овсянку не любят не только дети, а и взрослые. Серая и скользкая каша выглядит настолько невкусно и неаппетитно, что даже горсть ягод и орехов не меняет сложившейся ситуации и первого впечатления. Но если отбросить всю лирику и перейти к сути, то именно овёс творит чудеса, благоприятно влияя на наше здоровье, предотвращая уйму нежелательных последствий.
1. Снижает уровень холестерина и стабилизирует уровень сахара в крови
Овёс может снизить уровень холестерина и стабилизировать уровень сахара в крови. \ Фото: noticiasaominuto.com.br.
Как известно, в овсе содержится растворимая и не растворимая клетчатка. Благодаря растворимым волокнам образуется вязкообразный гель, который снижает уровень холестерина, а также нормализует и стабилизирует уровень глюкозы в крови.
Заряжает энергией и нормализует работу кишечника. \ Фото: google.com.ua.
Что касается нерастворимой клетчатки, то она отвечает за бодрость в организме, заряжая нас энергией на целый день. Ко всему прочему, именно нерастворимые волокна помогают нормализовать работу кишечника и сократить запоры.
2. Благоприятно влияет на сердце и предотвращает рак
Овсянка благоприятно влияет на сердце. \ Фото: yandex.ru.
Учёные и диетологи во всём мире уже давно доказали, что овсянка содержит одни из самых мощнейших антиоксидантов, а именно – авенантрамиды, которые оказывают противовоспалительный эффект на весь организм в целом. Также они благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, способствуя предотвращению ишемической болезни. Но и на этом целебные свойства этих веществ не заканчиваются. Как утверждают специалисты, группа этих антиоксидантов предотвращает рак толстой кишки, снимает раздражение кожных покровов и нормализует артериальное давление.
Предотвращает развитие рака толстой кишки. \ Фото: vitale-motivation.com.
3. Сбалансированный завтрак
Полноценная сбалансированная еда. \ Фото: xochu-vse-znat.ru.
Всего одна чашка готовой овсяной каши содержит 150 калорий, способных сполна насытить организм в любое время суток. Именно поэтому овёс идеально подходит для завтрака, т.к. представляет собой полноценное и хорошо сбалансированное питание. Особенно, если сочетать его с орехами, мёдом, сухофруктами или молоком.
Заряд энергии на целый день. \ Фото: pinterest.com.
4. Копилка витаминов и минералов
Источник минералов и витаминов. \ Фото: in.pinterest.com.
Овсянка – настоящая находка для тех, кто ведёт активный и здоровый образ жизни. Она богата магнием, цинком, фосфором, селеном, железом, тиамином и другими питательными веществами, оказывающими благоприятное воздействие на организм человека.
С пользой для организма. \ Фото: the-challenger.ru.
5. Без глютена
Овсянка не содержит глютен. \ Фото: martarivasrius.com.
Овсянка – одна из не многих круп, которая может похвастаться отсутствием глютена, что, соответственно, добавляет ей ещё один плюс. Тем не менее, прежде, чем покупать данный продукт, стоит всё-таки обратить внимание на состав на упаковке.
Вкусно и полезно. \ Фото: wallpapers.99px.ru.
Как правило, производитель пишет, что продукт может содержать незначительное количество глютена (как правило, это связано с тем, что овсяные хлопья могли производиться на том же оборудовании, где ранее производились продукты, содержащие глютен).
6. Помогает держать вес в норме
Овсянка позволяет быть в форме. \ Фото: trilife.ru.
Овсянка помогает не только насытиться организму, а и держать вес в норме. За счёт углеводов цельные зёрна овса служат отличным источником топлива, утоляя голод на долгие часы, тем самым позволяя регулировать питание и количество съеденной еды.
Помогает держать вес в норме. \ Фото: hochyvseznat.ru.
7. Иммунитет
Овсянка - залог здоровья. \ Фото: foodmag.me.
Ещё один интересный и научно доказанный факт гласит, что овсянка - залог крепкого иммунитета. Так ли оно на самом деле, кто знает. Но если верить доводам специалистов в области питания и здоровья, то все как один твердят о том, что овёс помогает бороться с микробами, воспалениями и даже паразитами. Поэтому, если вы чувствуете недомогание, пара ложек свежесваренной овсяной каши помогут в борьбе с вирусами, микробами и инфекцией.
Укрепляет иммунитет. \ Фото: google.com.
Бонус: рецепты
1. Овсянка с грибами
Овсянка с грибами. \ Фото: read01.com.
Овсянка может быть не только полезной, а и очень вкусной. Особенно, если приготовить её с гарниром из жареных грибов.
Ингредиенты:
• Вода - 2 стакана;
• Овсянка - 1 стакан;
• Грибы - 250-300 г;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Лук репчатый мелкий - 1-2 шт;
• Чеснок - 2-3 зубчика;
• Тимьян свежий - 6-7 веточек;
• Сыр (по желанию можно копчёный) - 50 г;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Вкусное и оригинальное блюдо. \ Фото: cookpad.com.
Способ приготовления:
• Овсянку отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Чеснок и лук очистить;
• Затем измельчить и обжарить на оливковом масле в течении 5-7 минут;
• Грибы тщательно вымыть;
• Хорошенько просушить;
• Нарезать равномерными кусочками и добавить на сковородку к луку с чесноком;
• Приправить солью и перцем;
• Добавить веточки тимьяна;
• Готовить 7-10 минут до образования лёгкой золотистой корочки на грибах со всех сторон;
• После вытащить веточки тимьяна;
• Кашу разложить по тарелкам, сверху выложить грибы и посыпать тёртым сыром.
2. С кинзой и арахисом
Овсянка с кинзой и арахисом. \ Фото: pinterest.com.
Овсянка с кинзой и арахисом с первых же секунд удивляет ингредиентами. Но тем не менее, это то самое блюдо, на которое стоит обратить внимание. Вкусное, небанальное и достаточно быстрое в приготовлении оно понравится даже капризным детям и переборчивым мужьям.
Ингредиенты:
• Овсянка - 1 стакан;
• Вода - 2 стакана;
• Масло сливочное - 2 ч.л;
• Горчица семена (смесь или чёрная) - 4 ч.л;
• Арахис (не солёный и без шелухи) - 1 горсть;
• Лук зелёный - 3-4 стебля;
• Имбирь свежий - 1 см;
• Перец чили - 0,5 шт;
• Помидоры крупные - 1 шт;
• Кинза свежая - 1 пучок среднего размера;
• Соль и смесь молотых перцев - по вкусу.
Вкусно, полезно и оригинально. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Овсянку отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Сдобрить маслом;
• Накрыть крышкой и отставить в сторону;
• Зёрна горчицы обжарить на масле примерно 2-3 минуты;
• Затем добавить к ним арахис, мелко рубленный лук и натёртый на мелкую тёрку имбирь;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить 3-4 минуты;
• Помидоры вымыть, очистить шкурку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком и добавить на сковороду к арахису и специям;
• Затем добавить половинку перца чили;
• Посолить, поперчить и добавить готовую овсянку;
• Аккуратно перемешать и подавать к столу, посыпав мелко рубленной кинзой.
3. С тыквой и шпинатом
Овсянка с тыквой. \ Фото: blog.supplementler.com.
Вряд ли вы когда-нибудь пробовали овсянку с тыквой и шпинатом. Это блюдо приятно удивляет своим ярким насыщенным ароматом и необыкновенным вкусом.
Ингредиенты:
• Вода - 1 стакан;
• Овсянка - 0,5 стакана;
• Шпинат - 1 небольшой пучок;
• Тыква мякоть - 100 г;
• Специи и пряный травы - 1,5 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Орехи (по желанию) - 1 горсть.
Приятного аппетита! \ Фото: freepik.es.
Способ приготовления:
• Овсянку отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Тыкву нарезать равномерным кубиком;
• Сбрызнуть оливковым или растительным маслом;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут или до образования лёгкой румяной корочки;
• Шпинат тщательно вымыть;
• Просушить и измельчить;
• Кашу разложить по тарелкам, поперчить, посолить, добавить тыкву, посыпать сверху шпинатом и измельчёнными орехами.
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