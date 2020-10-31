Блеск и нищета брачных аферистов

Женщины – красавицы или дурнушки, молодые или на пороге старости – всегда мечтают любить и быть любимыми. Это становится полем широких возможностей для неутомимых брачных аферистов, в сети которых попадают и принцессы, и дочери миллионеров…
Королевские игры
В 1890 году 31-летний принц Адольф Вильгельм Виктор цу Шаумбург-Липпе женился на 24-летней Фредерике Амалии Вильгельмине Виктории. Невеста – прусская принцесса – была не только хороша собой, но и принадлежала к одному из самых богатых и знатных родов, будучи сестрой последнего германского кайзера Вильгельма II и внучкой английской королевы Виктории.
Пара прожила в любви и согласии более четверти века, но в 1916 году принц Адольф скончался. К сожалению, детей они не имели. Многие годы Виктория жила только воспоминаниями, пока в 1927 году, в Шаумбургском дворце, что в Бонне – столице Рейнской республики, друг семьи ей не представил некоего Александра Зубкова – дальнего родственника родом из Иваново.
Когда Зубков появился в Бонне, он был в рваных брюках и без гроша за душой. Но — молод, достаточно хорош собой и предприимчив. Сам он писал о том времени так: «В Кельне у меня вышли все деньги. И тогда мне пришла в голову спасительная идея навестить дальнего родственника в Бонне, чтобы подзанять денег. А он часто бывал в гостях у принцессы. Он и достал мне приглашение на чай. Поскольку мои штаны имели штопку, пришлось одолжить у него пару коричневых брюк. Они подошли, но были слишком коротки…»
27-летний выходец из России произвел неизгладимое впечатление на принцессу, которой минул уже 61 год. От страсти Виктория потеряла голову. И вскоре, спустя лишь пару недель после знакомства, было объявлено о предстоящей свадьбе вдовствующей принцессы Виктории цу Шаумбург-Липпе с господином Александром Зубковым.
Разразился скандал на всю Европу. Глава династии Гогенцоллеров экс-кайзер Вильгельм II, проживавший в эмиграции в Голландии, категорически отказался дать согласие на брак своей сестры. Все европейские королевские и княжеские дома решили бойкотировать это событие. Но влюбленную принцессу остановить уже было нельзя.
Венчание состоялось в большом садовом зале дворца Шаумбург, где спустя немногим более двух десятилетий стал заседать боннский кабинет. Причем венчал русский священник по православному ритуалу. Отныне невеста стала называться «фрау Александр Зубков, Виктория, урожденная принцесса Прусская». А Александр Зубков на положении законного супруга поселился во дворце Шаумбург на тогдашней боннской Кобленцерштрассе, ныне Аденауэраллее.
Супруг «принцессы Вики», как звали ее в аристократических кругах, зажил на широкую ногу. Увядающая фрау Александр Зубков быстро почувствовала, что запоздалое безумство страсти к добру не приведет. Но было уже поздно. Молодой супруг предпочитал кутежи домашнему чаепитию. Принцесса и не заметила, как по приглашению гостеприимного мужа во дворце поселились по углам какие-то люди из числа его русских собутыльников.
В итоге всего за несколько месяцев морганатического брака Александр Зубков прогулял, пропил, растратил 12 миллионов тогдашних золотых марок. Более того, у принцессы появились еще долги на 660 тысяч марок. Российский авантюрист буквально пустил ее по миру.
Расплачиваться было нечем, и в 1929 году ее личное имущество было продано с молотка. В газетах сообщалось о предстоящей распродаже предметов искусства, принадлежавших «фрау Александр Зубков, урожденной принцессе Прусской Виктории». Среди них были мебель, картины, антиквариат, сервизы, изделия из серебра.
Разоренная и обнищавшая Виктория была вынуждена покинуть дворец, в котором прожила 38 лет, и поселилась в скромном домике в Мелеме, южном пригороде Бонна. Вскоре последствия роковой страсти доконали ее. В том же году она скончалась в обычной местной больнице..
Зубкова же немецкие власти еще раньше выставили из страны, воспользовавшись в качестве предлога тем, что он избил посыльного в одном из берлинских баров. Русский супруг прусской принцессы был объявлен нежелательным иностранцем.
В 1929 году эту скандально известную личность заметили в Люксембурге, где он работал официантом в ресторане, который привлекал посетителей рекламой: «Вас обслуживает зять кайзера».
В 1932 году он выступал на подмостках варшавского кабаре, занимая публику болтовней об «ужасающей жизни» со стареющей принцессой в Шаумбургском дворце. Затем след Александра Зубкова теряется.
Неотразимый граф де ля Ромэ
В 1910 году все европейские газеты писали о проделках брачного афериста и карточного шулера графа де ля Ромэ.
Монте-Карло. Одно из любимых мест «охоты» 27-летнего жулика на богатых и азартных карточных игроков. Там он познакомился с принцессой де Туссон. 40-летняя дама, не скрывавшая, что в прошлом была возлюбленной египетского хедива (титул египетских правителей в 1867-1914 годах), буквально потеряла голову от страсти к молодому красавцу графу, обладавшему невероятным мужским шармом.
Через непродолжительное время кавалер сделал принцессе предложение, которое было с восторгом принято. Ни один репортер светской хроники не упустил возможности в деталях описать роскошную свадьбу. Невеста же упивалась счастьем медового месяца. Не меньше был доволен и новобрачный: именно в этот период он продал все драгоценности супруги, подаренные ей когда-то египетским правителем и имевшие большую ценность.
Сочтя, что таким образом он выполнил супружеский долг, де ля Ромэ простился с женой, выдумав байку о срочном деле, вынуждающем его уехать в Индию. Принцесса, любившая мужа всем сердцем, ждала его долгие годы…
Сам же граф, покинув жену, в ту же секунду забыл о брачных узах и пустился в следующие авантюры. В Берлине он познакомился с молоденькой наследницей крупного состояния промышленника Гехта, к тому времени уже покойного.
Механизм присвоения чужих денег был им тщательно отработан. Непродолжительные ухаживания графа увенчались успехом. Граф предложил навеки соединить судьбы. Наследница ответила утвердительно.
Однако на пути новобрачного к счастью обладания большим состоянием Гехта оказалось препятствие в лице тещи. По завещанию промышленника, именно она распоряжалась всеми финансами, а тех сумм, которые мадам выдавала на жизнь молодым, им никак не хватало.
Юная жена, обожавшая мужа, продавала драгоценности втайне от матери и погашала его векселя. Граф прибрал к рукам и ценные бумаги семьи, совершая с ними всяческие аферы. Но его супруга считала во всем виноватым только друга мужа – Евгения Марголина. А между тем Марголин, будучи прожженным аферистом, сам страстно влюбился в опереточную диву Эрнестину Фрейлих.
Для полного счастья не хватало только денег. И тогда жулики разработали, как им казалось, гениальный план по ограблению тещи де ля Ромэ.
В конторе берлинского нотариуса одна из членов шайки – Флорида Сеттле – убедительно выдала себя за супругу графа де ля Ромэ. Роль ее матери сыграла Эрнестина. Друзей дома изображали нанятые статисты, которые удостоверили личности женщин. Покоренный светским видом дам и их безупречными манерами, убедившийся в подлинности документов нотариус заверил подписи обеих на получение денег по векселям.
Вскоре в одном из берлинских банков были учтены векселя вдовы Гехт и ее дочери на огромную по тем временам сумму в 200 000 марок.
Но радость от удачной аферы оказалась недолгой: буквально через несколько дней, словно что-то почувствовав, теща велела своему адвокату проверить счета. Естественно, всплыла пропажа. Евгению и Эрнестине пришлось срочно бежать в Петербург, где их задержали и отправили под стражу. Графа де ля Ромэ арестовали в Гааге. Оказалось, что он – один из активных членов международной шайки аферистов, возглавляемой Марголиным. Правда, обвиняемый утверждал, что однажды спас подлинного графа, и тот его отблагодарил, дав благородное имя и титул.
На самом деле мошенника звали Белла Климм. Он был венгром, сыном учителя сельскохозяйственной гимназии в Вильно и никак не мог похвастаться аристократическим происхождением. Но природа наделила его красотой, перед которой не могла устоять ни одна женщина. Климм понял это еще в ранней юности и решил, что учеба в сельскохозяйственной академии подождет. Зато лингвистические способности помогли овладеть ему 5 европейскими языками, а утонченные манеры – скрыть простое происхождение.
Все эти сведения не смогли разрушить любовь жены лжеграфа, и никакого обвинения ему не было предъявлено. «Ведь не мог же он сам у себя украсть деньги?» – с трогательной женской логикой повторяла она лучшим адвокатам.
Есть сведения, что неотразимый «граф» еще не раз вступал в браки, выбирая себе в жены дочерей депутатов парламента и аристократов.
“Синяя борода” Анри Дезире Ландрю
12 апреля 1919 года в Гамбе арестован Анри Дезире Ландрю, брачный аферист и убийца. Думается, что скромному служащему в архитектурном учреждении Ландрю в жизни не хватало денег и острых ощущений. А потому то и другое он получал за счет знакомств по брачным объявлениям.
Война унесла тысячи французских солдат, сделав многих женщин вдовами. Этим и решил воспользоваться Ландрю:
«Вдовец 43 лет с двумя детьми, достаточным доходом, серьёзный и вращающийся в хороших кругах, желает познакомиться с вдовой с целью заключения брака»
Сотни вдов ответили на объявление, но Ландрю выбрал единицы. Самые интересные предложения Ландрю заносил в картотеку, присваивая дамам кодовые имена. Работал без устали, в иной день встречался с семью претендентками.
Одна из первых его операций закончилась неудачей. Он похитил у дамочки 10 тысяч франков, но попался и схлопотал 3 года тюрьмы. Отец афериста, узнав о «художествах» сына, покончил жизнь самоубийством.
Выйдя из тюрьмы, Ландрю не сменил воровской специальности, а только усовершенствовал методику. Женщин обманывать наживкой в виде брака не сложно. Они сами готовы в этом случае обманываться. Причем Ландрю отнюдь не являл собой образ Аполлона. Можно только удивляться как он, низенький, тщедушный, лысоватый и суетливый мужчина далеко не первой молодости покорял дам.
В период с 1914 по 1919 год Ландрю соблазнил 283 женщины, на которых обещал жениться. Он действовал под 96 псевдонимами: от анонимного Дюпона до аристократического Фореста де Бержье, от вычурно-сюрреалистического Тартемпиона до тривиального Кюше.
Но после отсидки в тюрьме Ландрю бросил баловство в виде банального воровства — он стал действовать хитрее. Аферист стал страховал жизнь будущих жертв. С некоторыми предусмотрительно заключал брачный контракт, других склонял к составлению дарственных и завещаний на его имя.
С девятью из соблазненных им женщин он жил на загородной вилле, где они и нашли свою смерть после составления этих самых дарственных и завещаний. Потом Ландрю убивал доверчивых женщин, расчленял трупы, а куски их тел сжигал в камине, наслаждаясь при этом вкусом доброго французского вина и ароматом кубинской сигары.
Снятые с мертвых «невест» драгоценности Ландрю относил в комиссионные магазины, а наиболее дорогие из них, или просто красивые, преподносил в подарок законной супруге, с которой у него было четверо совместных детей.
Одну из своих любовниц – мадам Кюше, вдову 84 лет, вместе с ее несовершеннолетним сыном(!), он убил в квартире в Вернуе, после того как вдова узнала его настоящее имя и семейное положение.
Судебный процесс длился около двух лет. 30 ноября 1921 года Анри предстал перед судом по 11 пунктам обвинения в убийстве. Хотя полиция приписывала ему убийства порядка 300 женщин, Ландрю упорно не хотел признавать себя ни убийцей, ни брачным аферистом. А потому отказался от кубинской сигары и стаканчика антильского рома, которые по традиции того гуманного времени предложили ему перед казнью:
«Вы же знаете, что я никогда не был ни питухом, ни курильщиком… И потом, это вредно для здоровья»…
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