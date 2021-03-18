Почему обоим пилотам самолета подают разные блюда, или 7 фактов о лайнерах, о которых не принято гов

1. О самых сложных промежутках полета

Не все интервалы полета одинаково просты. /Фото: novokuznetsk.vipgeo.ru

2. О безопасности воздушного транспорта

Самолет - самый безопасный транспорт. Почти всегда. /Фото: akspic.ru

Кто бы мог подумать, что первенство у самолетов отберут эскалаторы. /Фото: rg.ru

3. О меню пилотов

Пилоты никогда не будут есть одно и то же на борту. /Фото: tripway.com

Пилоты нередко обедают в самолете, но и этот процесс подчинен определенным правилам. /Фото: antonivtours.com

4. О возможностях автопилота и особенностях его применения

Автопилот может работать весь полет, но так никто не делает. /Фото: kasperskydaily.com

5. О «чёрном ящике»

Черный ящик обычно другого цвета и формы. /Фото: proza.ru

Различные варианты бортовых самописцев. /Фото: infoglaz.ru

6. О «безвкусной» еде на борту самолета

Не все так однозначно с безвкусной едой в самолете. /Фото: biletik.aero

А дело-то не в еде вовсе, оказывается. /Фото: vidpochivay.top

А с томатным соком все еще интереснее. /Фото: areal-tur.ru

7. О самых благоприятных и безопасных местах в лайнере

Не все места в самолете одинаково удобны и безопасны. /Фото: proexpedition.ru

8. О нумерации моделей Боинг и Аэробус

Логика в присвоении номеров самолетов есть не всегда. /Фото: aviarf.ru