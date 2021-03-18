Почему обоим пилотам самолета подают разные блюда, или 7 фактов о лайнерах, о которых не принято гов

Пассажирская авиация, хоть и является одним из самых молодых видов транспорта, однако ее история насчитывает уже больше столетия. При этом свою актуальность она не теряет уже на протяжении многих десятилетий. И, казалось бы, что в таких условиях о пассажирском авиасообщении и соответствующих самолетах должна быть знакома каждая деталь об их деятельности, разве что, не считая узкоспециальных материй. А вот в реальности далеко не всей информацией владеют массы, что порождает и странные мифы, и не соответствующие действительности заблуждения. Вашему вниманию «восьмёрка» занимательных фактов о пассажирских лайнерах, которые известны не каждому обывателю.
1. О самых сложных промежутках полета
Не все интервалы полета одинаково просты. /Фото: novokuznetsk.vipgeo.ru
Процесс полета - вещь неоднородная в степени своей сложности. Статистика однозначно утверждает, что самых трудных с точки зрения пилотирования промежутков целых два. Так, наиболее опасными считаются первые три минуты после взлёта лайнера и последние восемь минут перед посадкой.
2. О безопасности воздушного транспорта
Самолет - самый безопасный транспорт. Почти всегда. /Фото: akspic.ru
Пожалуй, даже аэрофобы слышали результаты второй статистики: что самолёты считаются наиболее безопасным на планете видом транспорта. И действительно: по информации Novate.ru, вероятность погибнуть а авиакатастрофе составляет примерно 1:11 миллионам, а вот в автокатастрофе - 1:5000.
Кто бы мог подумать, что первенство у самолетов отберут эскалаторы. /Фото: rg.ru
Однако в вопросе безопасности способов перемещения человека есть одна занимательная деталь. Так, если учитывать все типы транспорта, а не только те, которые могут перевезти человека на большое расстояние, то самолеты с первого места по уровню безопасности потеснят, как ни странно, эскалаторы.
3. О меню пилотов
Пилоты никогда не будут есть одно и то же на борту. /Фото: tripway.com
Пилоты являются важнейшей частью экипажа самолета. Это и неудивительно: все-таки, именно они осуществляют управление лайнером, даже несмотря на наличие и использование автопилота в современном пассажирском авиасообщении. Поэтому они всегда должны быть в отличной физической и психологической форме. Вот только с первым могут возникнуть непредвиденные сложности, причем прямо в процессе полета.
Пилоты нередко обедают в самолете, но и этот процесс подчинен определенным правилам. /Фото: antonivtours.com
Речь идет о том, что пилоты при всех мероприятиях по обеспечению безопасности как пассажиров, так и экипажа, могут банально отравиться едой, которую отведали на борту - все-таки, подобные случаи имеют место быть. Именно поэтому достаточно давно было введено правило: летчики, которые входят в один экипаж, не могут во время полета есть одни и те же блюда. Таким образом, риск, что оба пилота могут отравиться одновременно, сводится к минимуму.
4. О возможностях автопилота и особенностях его применения
Автопилот может работать весь полет, но так никто не делает. /Фото: kasperskydaily.com
Автопилот существует в самолетах достаточно давно, однако его постоянно модернизируют. И дошел этот процесс до того, что современные его модификации способны совершить весь полет вообще без участия лётчиков. Вот только на практике так никто не делает. И дело не в том, что пилотам все еще нужна работа, все куда серьезнее: как бы хорошо не справлялась техника, ни правила безопасности, ни сам экипаж никогда не будет полностью полагаться на искусственный интеллект. А потому на борту самолета всегда будут присутствовать профессиональные летчики с опытом.
5. О «чёрном ящике»
Черный ящик обычно другого цвета и формы. /Фото: proza.ru
О наличии на борту каждого самолета «чёрного ящика» известно, пожалуй, каждому. Вот только в реальности это название - скорее, народное, и мало что имеет с настоящим прибором, который так именуют. «Чёрным ящиком» считается так называемый бортовой самописец, а в российской авиации он имеет название «бортовое устройство регистрации», или БУР. Его задачей действительно является фиксация показателей систем самолета и переговоров экипажа.
Различные варианты бортовых самописцев. /Фото: infoglaz.ru
Вот только чаще всего его делают совсем не чёрным, а он ярко-оранжевым или красным - так его будет проще найти в случае авиакатастрофы среди обломков. Да и по форме он обычно шарообразный, а не как обычный ящик, хотя есть и модификации, которые совмещают в себе сразу несколько форм. А вот «чёрным» его называют потому, что, согласно распространенному мнению, именно в такой цвет был выкрашен первый бортовой самописец.
Занимательный факт: вопреки распространенному мнению и предпринятым конструкторами мерам, бортовые самописцы порой бывают неспособными «пережить» крушение самолета и могут также быть уничтоженными, как и сама машина.
6. О «безвкусной» еде на борту самолета
Не все так однозначно с безвкусной едой в самолете. /Фото: biletik.aero
Многие пассажиры авиалайнеров нередко отмечают, что вкусовые качества блюд, которые подают на борту, оставляют желать лучшего. Они не то, чтобы совсем противные, но просто...никакие. А ведь в реальности этому странному явлению есть вполне научное объяснение.
А дело-то не в еде вовсе, оказывается. /Фото: vidpochivay.top
Оказывается, дело вообще не в еде, а в особенностях человеческого организма. Все дело в том, что воздух на борту самолёта отличается от того, которым мы дышим на земле - он более сухой. Именно этот факт влияет на наш организм: начинает снижаться чувствительность вкусовых рецепторов. Вот почему еда в самолете кажется безвкусной.
А с томатным соком все еще интереснее. /Фото: areal-tur.ru
Правда, это правило, как выяснилось, работает не со всеми продуктами. Исключением оказался, как ни странно, томатный сок. Несколько другие условия на борту самолета - как воздуха, так и перепадов давления - влияют и на вкус этого напитка: он становится более сладким. По этой причине даже те пассажиры, которые не отличаются любовью к томатному соку на земле, в воздухе вполне охотно его пьют.
7. О самых благоприятных и безопасных местах в лайнере
Не все места в самолете одинаково удобны и безопасны. /Фото: proexpedition.ru
Как с вопросом о наиболее сложных и простых отрезках полета, существует своя статистика относительно того, какие места в самолет самые удобные и безопасные. Правда, она же демонстрирует, что они какие-то взаимоисключающие. Так, например, наиболее благоприятным местом в самолёте при попадании в зону турбулентности является середина салона, над крыльями, а больше всего вибрация будет ощущаться сзади. При этом статистика неумолимо утверждает, что больше всего шансов выжить в случае авиакатастрофы как раз у тех пассажиров, которые находятся в хвосте лайнера, а меньше всего - у тех, кто будет сидеть сразу за кабиной пилотов.
8. О нумерации моделей Боинг и Аэробус
Логика в присвоении номеров самолетов есть не всегда. /Фото: aviarf.ru
Казалось, такой процесс, как нумерация моделей самолетов, вообще не должен вызывать каких-либо затруднений. Ведь проще всего присваивать цифры по порядку. А вот в Боингах и Аэробусах эта логики, похоже, вообще отсутствует. А все потому, что ее никак не получается ассоциировать ни с размерами борта, ни временем его создания. К пример, А380 уже давно бороздит просторы неба, при этом А350 все еще находится в разработке, а таких моделей как А360 и А370 вообще никогда не существовало.
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