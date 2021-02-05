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Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Ирландский дизайнер Кей Беллс придумала, как никогда не расставаться с природой и везде носить с собой её частичку. Она создаёт украшения, используя живые материалы, которые находит в лесу, на склонах горы, пляжах или лугах. И не только. Она с удовольствием делает украшения на заказ для людей, которые присылают ей свои «реликвии», с которыми связаны бесценные воспоминания.

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

«Делать памятные подарки по специальным заказам я люблю особенно. Если человек принесёт мне какую-нибудь крошечную вещицу, которая связана с дорогим его сердцу воспоминанием (например, обрывок фаты, цветок из букета, подаренного любимым при первом свидании), я обязательно сделаю из этого что-нибудь красивое».

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

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