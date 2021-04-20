10 крупнейших городов, которые скоро исчезнут с карты планеты

Мир непрерывно развивается, и количество людей также увеличивается. И, казалось бы, если нас становится все больше, то и места для проживания должны только шириться по планете. Вот только в реальности нередко случается так, что даже масштабные населенные пункты по различным причинам внезапно могут резко потерять в количестве жителей, а то и вовсе опустеть. Вашему вниманию «десятка» крупнейших вымирающих городов, которые в скором времени исчезнут с карты Земли.
1. Остров Хасима (Япония)
Трудно поверить, что раньше это было самое густонаселенное место на планете. /Фото: pinterest.com
В нескольких милях от знаменитого на весь мир города Нагасаки расположено еще одно известное место. Речь идет об острове Хасима (также - Хашима), который ранее был одним из самых густонаселенных мест на планете, а сегодня полностью вымер. Активное заселение территории острова началось в 1810 году, когда там обнаружили уголь. К В 1887 году численность населения острова составляла 5200 человек, а его площадь искусственно пришлось увеличивать до 16 гектар.
Остров Хасима в 1930-е годы. /Фото: apjjf.org
К началу семидесятых годов прошлого века угольные шахты иссякли, и в 1974 году их окончательно закрыли. После остановки градообразующих предприятий, коими шахты и были, население стало массово покидать остров, и всего за несколько недель Хасима, бывшая когда-то самым густонаселенным местом на Земле, полностью опустела.
За несколько недель оживленный город стал призраком. /Фото: bigpicture.ru
Новый город-призрак стал популярным местом для туристов-экстремалов, и последних не останавливал даже запрет правительства Японии на посещение острова под страхом депортации. Однако волна интереса к таинственному заброшенному месту изменила его статус: остров Хасима в 2015 году включили в список Всемирного наследия в составе объекта «Объекты промышленной революции периода Мэйдзи: металлургия, судостроение и угольная промышленность». Сегодня посещение Хасимы разрешено, однако из-за аварийности ряда построек туристов пускают только на определенные безопасные места.
2. Ордос Кангбаши (Китай)
Китайская урбанистическая утопия оказалась почти пустой. /Фото: yaplakal.com
История места, которое в СМИ на первых порах называли «китайским архитектурным чудом». началась в 2003 году. Причиной появления планов по созданию такого города стала активное развитие угледобывающей промышленности. Застройщиками планировалось возвести посреди пустыни столько современных домов, которые обеспечивали бы жильем более миллиона человек. Однако в реальности это число сократили больше чем втрое - до 300 тысяч человек.
Стадион в городе никогда еще не был заполнен полностью - на 35 тысяч человек. /Фото: cameralabs.org
Вот только и эту цифру набрать так и не удалось: по информации Novate.ru, сегодня в Ордос Кангбаши проживает около 100 тысяч человек. И хотя цифра эта все равно внушительная, на огромной территории города она практически незаметна - улицы кажутся пустыми. Специалисты отмечают, что китайцы видят большое препятствие для покупки квартир там в налоговом законодательстве государства.
Некоторые дома так и не были достроены из-за отсутствия покупателей на квартиры. /Фото: bigpicture.ru
С подобной ситуацией в утопическом городе мечты китайское правительство мириться не собирается, поэтому идет на самые разные уловки, чтобы увеличить количество населения. Так, в Ордос Кангбаши открывают филиалы известных университетов, а незанятые дома отдают под общежития для студентов. Также туда переносят государственные структуры управления округа, где расположен город, чем завлекают чиновников к покупке недвижимости ближе к месту работы.
Люди в городе все-таки есть, но на огромной площади их почти не видно. /Фото: firetrip.me
Кроме того, крестьян из сельской местности всячески завлекают «щедрой компенсацией и бесплатными квартирами», лишь бы те переехали, ведь квартиры не прекращают продавать в городе. На данный момент в планах правительства увеличить численность населения в ближайшие годы хотя бы вдвое - до 200 тысяч жителей. Может быть, после этого Ордос Кангбаши не будет выглядеть таким пустым.
3. Ашхабад (Туркменистан)
Красивейшая столица кажется пустующей. /Фото: rg.ru
Столица Туркменистана Ашхабад на фотографиях похож на город-сказку - современная архитектура, развитая инфраструктура, живописные виды. Кажется, что именно так должен выглядеть урбанистический рай. Вот только одна-единственная деталь смущает при просмотре ярких снимков: на них практически невозможно заметить тех, кто живет в этом красивом месте.
Люди сидят дома и смотрят на город из окна, а не гуляют по живописным улицам. /Фото: varlamov.me
Местные жители, как и население всего государства метко называет свою столицу «Городом мертвых». Большинство социологов, как, впрочем, и простых обывателей, причиной пустующих улиц Ашхабада называют особенности политического строя Туркменистана. Все дело в том, что власти ведут довольно жесткую политику в отношении собственного народа, поэтому люди предпочитают не наслаждаться великолепными видами, а попросту отсиживаться по домам.
Ашхабад при всей своей красоте - непривлекательное место для туристов. /Фото: sng.today
Эти же обстоятельства негативно сказываются и на туристической привлекательности Туркменистана в общем и Ашхабада в частности: у государства репутация, схожая с печально известной Северной Кореей: любое сказанное слово не в том месте не в то время может привести к весьма неприятным последствиям, даже выезд за пределы блистающей столицы там негласно под запретом.
4. Тиандучинг (Китай)
Оказывается, в Китае есть свой...Париж. /Фото: onetwotrip.com
Еще один китайский город-призрак, в котором люди на самом деле живут, но их особо и не видно на улицах. Однако интерес он представляет еще и потому, что является поразительной копией одного из самых известных европейских городов. По сути, Тиандучинг является азиатской репликой Парижа.
Люди в городе есть, но гораздо меньше, чем планировалось поселить. /Фото: kommersant.ru
История этого необычного города началась около семи лет назад, когда китайская строительная компания Zhejiang Guangsha Co. Ltd. приняла решение воссоздать не далеко от города Ханчжоу, в курортном местечке Тиандученг...французский Париж со всеми его знаменитыми архитектурными достопримечательностями. Так, за несколько лет на территории города появилась своя Эйфелева башня, знаменитые улочки знаменитой европейской столицы и даже скульптуры и фонтаны.
Даже массовые скопления людей не могут поразить масштабами. /Фото: liveinternet.ru
Однако расчет застройщика не сработал: город остался практически незаселенным. Причины этому называется две - во-первых, сама концепция скопированного Парижа подвергалась массовой критике, и уже не каждый хотел иметь дело с местом, у которого не самая лучшая репутация. А во-вторых, в Тиандученг банально оказалось слишком дорогое жилье, и покупать его бросились далеко не все желающие.
5. Припять (Украина)
Пожалуй, самая известная в мире панорама города-призрака. /Фото: kiyavia.com
Конечно, невозможно представить список городов-призраков без Припяти, который стал символом страшных последствий, которые бывают в результате чрезвычайных происшествий, связанных с атомной энергетикой. Огромный памятник Чернобыльской катастрофе, ранее расположенный в СССР, после распада последнего находится на территории Украины.
Знаменитый парк аттракционов Припяти, который так и не открылся. /Фото: kraina-ua.com
История самого известного на планете города-призрака началась в 1970 году, когда советское правительство приняло решение построить населенный пункт для сотрудников, обслуживающих строящуюся тогда Чернобыльскую атомную электростанцию. В итоге получился комфортабельный по тогдашним меркам город, в котором проживало практически пятьдесят тысяч человек.
До аварии на ЧАЭС Припять был городом советской мечты. /Фото: novina24.ru
Припять была настоящей витриной советского рая: светлый чистый город с широкими улицами и гуляющими по ними семьями. Кроме того, он был еще и «молодым»: согласно данным Novate.ru, средний возраст жителей Припяти составлял всего двадцать семь лет. И, конечно, непосредственная близость к атомной электростанции наглядно демонстрировала безопасность советской промышленности и, соответственно, незыблемость самого социалистического строя.
Интересный факт: Припять называли «городом роз». Все дело в том, что по всей его территории было высажено почти пятьдесят тысяч розовых кустов - по числу проживающих там людей, поэтому эти цветы были буквально повсюду.
Припять не просто так называли городом роз. /Фото: chernobyladventure.com
Поворотным моментом в истории красивейшего советского города стала дата 26 апреля 1986 года, когда взорвался четвертый реактор Черобыльской АЭС. Сутки спустя правительство СССР признало, что оставлять людей в непосредственной близости от станции невозможно из-за опасности радиационного облучения. Поэтому население в срочном порядке вывезли из города. Огромный город всего за несколько часов превратился в призрак.
Сегодня в городе господствует только природа. /Фото: ruptly.tv
Сегодня Припять по-прежнему пустует и уже никогда не будет заселена. Только в пригородных зонах в частных секторах можно отыскать самоселов, которые вернулись в свои дома и, не опасаясь радиации, продолжают там жить. Но сам «город роз» при этом остается на пике популярности среди туристов: посмотреть на Чернобыльскую станцию и Припять ежегодно приезжают десятки тысяч людей, которые хотят увидеть своими глазами разрушительное действие «мирного» атома.
6. Орадоур-сур-Глейн (Франция)
Страшный символ жестокости гитлеровцев. /Фото: vk.com
К сожалению, иногда причиной оставления обжитого места людьми становятся другие люди. Именно так произошло со французским городом Орадоур-сур-Глейн. История этого места трагична и показательна: оно было попросту уничтожено бойцами СС во время Второй мировой войны, а сегодня оно является масштабным печальным напоминанием о человеческой жестокости.
Французская деревушка стала жертвой ярости немецких оккупантов. /Фото: ttolk.ru
По словам исследователей, Орадоур-сур-Глейн в 1944 году был разрушен немецкими оккупантами, а практически все жители были убиты: по данным Novate.ru, из почти семи сотен местных выжило только шестеро, еще около двух десятков человек успели покинуть деревню непосредственно перед началом бойни. Официальной причиной такого зверства немцы назвали месть за захват французскими партизанами штурмбаннфюрера СС Гельмут Кемпфе, командира 2-го танкового батальона разведки вермахта.
Руины деревни после освобождения местности от оккупации, 1944 год. /Фото: ermakvagus.com
Деревня была разрушена и сожжена. Вот только по неизвестным доподлинно причинам в Орадоур-сур-Глейн люди так и не вернулись, а, когда встал вопрос о будущем этого места, то инициативу перехватил лично генерал Шарль де Голль. Им было вынесено распоряжение не восстанавливать инфраструктуру населенного пункта для последующего его заселения, а сохранить деревню в качестве музея - памятника жестокости нацистской оккупации. А недалеко от этого места была построена новая одноименная деревушка, в которой сегодня проживают чуть больше двух тысяч французов.
7. Крако (Италия)
Древний средневековый город, который покинули люди совсем недавно. /Фото: travel365.it
Итальянский город Крако - это яркий пример места, которое может быть населено людьми на протяжении сотен или даже тысяч лет, однако время на щадит даже такие монументальные точки на карте планеты, и рано или поздно оно будет все-таки покинуто людьми.
Более тысячи лет непрерывной истории. /Фото: livejournal.com
Раскинувшийся на горе у самого края высокой скалы город был предположительно основан еще греками-торговцами в период раннего Средневековья. Все сооружения в нем состоят полностью из камня. Первое же документальное упоминание о Крако относится к концу 11 века нашей эры. После этого эпохи и правители сменялись, а город из камня продолжал незыблемо стоять, принимая все больше местных жителей в свои пенаты.
Еще не так давно в Крако жили люди. /Фото: tourpedia.ru
Густозаселенным Крако оставался вплоть до начала шестидесятых годов прошлого века, несмотря на часто происходящие в горной местности оползни, наводнения и землетрясения. Однако после страшных подземных толчков 1963 года из города уехали последние 1800 жителей, и больше никогда сюда не вернулись. На сегодняшний день древний город Крако является популярным туристическим объектом, однако повышающаяся площадь разрушений и опасность новых обрушений сооружений делают посещение туда весьма ограниченным.
Сегодня по этим улочкам ходят разве что туристы да бродяги. /Фото: spinningtheglobe.it
Интересный факт: несмотря на то, что Крако уже не найти на политических картах Италии, и он официально считается покинутым городом, по некоторым данным, люди там все-таки живут. Во-первых, речь идет о лицах без определенного места жительства, которые попросту нашли себе приют под крышами рушащихся средневековых домов. Однако есть информация и о местных жителях, которые и после землетрясения 1963 года приняли решение остаться в своих домах до конца.
8. Терлингуа (США)
Даже вывеска на въезде в город предупреждает, что он - призрак. /Фото: wiki-turizm.ru
Раскинувшийся на территории штата Техас город Терлингуа является ярким примером места, которое вымирает из-за иссякания полезного ископаемого, в рамках добычи которого его и строили. Местность решили заселить, когда там были найдены залежи киновари (минерала, имеющего в своем содержании ртуть). Поэтому к началу двадцатого века на территории Терлингуа горнодобывающей деятельностью занимались уже четыре соответствующие компании.
От города практически ничего не осталось. /Фото: rg.ru
Конечно, такая добывающая активность сказалась и на заселении новосозданного города - уже к 1903 году там проживало примерно три тысячи человек, и на протяжении нескольких десятилетий после в Терлингуа бурлила жизнь. Однако к началу нового, двадцать первого столетия ситуация кардинально изменилась: запасы киновари стали иссякать, и люди начали покидать город.
Сюда приезжают разве что посетить могилы дальних родственников на кладбище. /Фото: sm-news.ru
В конечном итоге, согласно официальной переписи, по состоянию на 2010 года в Терлингуа официально проживало всего 58 человек. На сегодняшний день там еще живут люди, однако они насчитывают несколько семей, которые, впрочем, уже не занимаются добычей содержащего ртуть материала, а организовывают небольшие экскурсионные программы для туристов по пыльным церквям, фермам и кладбищу и так почти мертвого города.
9. Вароша (Кипр)
Город-призрак, возвышающийся над морем. /Фото: northcyprussale.net
Даже в туристической Мекке, коей можно справедливо назвать Кипр, нашлось место полноценному городу-призраку. В данном случае речь идет о месте под названием Вароша. Вот только причиной запустения этого некогда центра туристической жизни оказались не катаклизмы или течение времени, а геополитические притязания.
Вароша незадолго до вторжения турецких войск на Кипр. /Фото: life-thai.com
В начале семидесятых годов прошлого века Вароша справедливо считался наиболее популярным туристическим местом во всем Кипре и один из самых посещаемых на планете. В его отелях останавливались не только отдыхающие, но и звезды мирового масштаба. Однако все это разрушилось в 1974 году, когда турецкая армия вторглась на территорию Кипра с целью установить контроль над территорией.
Некогда популярный город стал мертвой местностью. /Фото: expert.ru
Когда Вароша оказалась под господством Турции, греческому населению было предписано взять с собой самое необходимое и навсегда уехать из своих домов. С тех пор прошло более сорока лет, однако Вароша так и находится в запустении, отрезанная от человечества. Здания бывших гостиниц или многоквартирных домов постепенно разрушаются, а бывшая некогда туристическая Мекка Кипра так и останется городом-призраком.
10. Балестрино (Италия)
Еще один древний итальянский город, который покинули совсем недавно. /Фото: ria.ru
В отличие от того же Крако, другой итальянский город Балестрино все еще хранит немало тайн и секретов. Этот город берет свое начало примерно в первом тысячелетии нашей эры, хотя точных сведений о его появлении не сохранилось. К 19 столетию в нем насчитывалось наибольшее количество местных жителей. Полная история Балестрино сохранила следы пребывания там и древних римлян, пьемонтцев, и даже императора Карла Великого.
В течение сотен лет там жили люди. /Фото: livejournal.com
Однако живописное месторасположение среди гор в конечном итоге и стало причиной его опустошения. Еще в конце 19 века сильное землетрясение разрушило до основания близлежащие к Балестрино поселения, и сам город пришлось реконструировать. Но вот очередной природный катаклизм 1953 года и последующий за ним статус «геологической нестабильности» данной местности заставили покинуть город последние 800 жителей.
Возможно однажды по этой лестнице еще пройдут местные жители. /Фото: kudatotam.ru
Но совсем недавно у древнего итальянского города появился шанс на новую жизнь. Так, появилась информация о начале мероприятий по реконструкции архитектурного комплекса Балестрино. Кроме того, правительство Италии выражает заинтересованность в развитие этого места как туристической достопримечательности.
У этого живописного места есть шанс на возрождение. /Фото: faqindecor.com
Интересный факт: каждое лето на каникулы в Балестрино приезжают потомки маркиза Доменико, которые являются непрямыми наследниками династии. Они официально владеют замком маркизов и считают, что семейные традиции необходимо соблюдать. Это же и стало привлекать бывших жителей города вернуться обратно в родные стены.
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