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Как в СССР пионеры и взрослые макулатуру собирали, а приёмщики их обманывали


Как в СССР пионеры и взрослые макулатуру собирали, а приёмщики их обманывали


Сбор макулатуры помнят те, кто учился в школе в семидесятых-восьмидесятых годах 20 века. Лесные массивы в то время резко сократились, появился дефицит бумаги, что привело к активизации сбора и переработки вторичного сырья. Ответственность за этот важный процесс была возложена на пионеров. В 1974 году начались обязательные сборы макулатуры, проводимые два раза в год. Читайте, как школьники собирали бумагу, заключали договора с пенсионерами и какие нечестные методы использовали приемщики макулатуры.



Как сбор бумажного вторсырья детям поручили



Основными сборщиками макулатуры были школьники. /Фото: i.mycdn.me

Основными сборщиками макулатуры были школьники. /Фото: i.mycdn.me



Итак, задача по сбору бумажного вторсырья была возложена страной на школьников. Дети в ярких красных галстуках ходили по квартирам, спрашивая, нет ли ненужных газет и журналов. Они действительно хотели спасти деревья. Ведь везде декларировалось, что «сдал бумагу — спас дерево». Процесс быстро набирал обороты. Школы получали свои нормы сдачи вторсырья. Между классами и школами проводились соревнования, задачей которых было повысить интерес к процессу. Конечно, в сборе макулатуры участвовали и взрослые. Однако их интерес объяснялся, прежде всего, возможностью купить дефицитные книги: для этого нужно было сдать не менее 20 килограммов бумаги.


Эффект был, да ещё какой. В конце семидесятых годов ежегодно возвращалось не менее 2,1 миллиона тонн макулатуры, что составляло 22% от всей производимой бумаги. Большое количество (около 90%) население получало обратно, в виде упаковки для товаров. В те времена полиэтиленовые пакеты были в дефиците.

Как школы пионеров стимулировали, а дети заключали договоры с пенсионерами



Пионеры договаривались с пенсионерами, чтобы те копили для них ненужные газеты и журналы. /Фото: pbs.twimg.com

Пионеры договаривались с пенсионерами, чтобы те копили для них ненужные газеты и журналы. /Фото: pbs.twimg.com



Пропаганда в СССР работала неплохо. Дети свято верили, что 20 килограммов макулатуры защитят от гибели дерево среднего размера. Потому два раза в год во дворах школ образовывались настоящие свалки из ненужной бумажной продукции — сюда несли журналы и газеты, тетради и книги. Директора школ старались стимулировать пионеров, для чего поощряли победителей. Чаще всего в качестве приза предлагались автобусные экскурсии. Детям тоже было интересно выиграть. Юные пионеры использовали различные способы сбора макулатуры. Например, они заключили устные договоры с пенсионерами, живущими в окрестных домах. Смысл был в том, что старики будут придерживать для них старые газеты, журналы, другую бумагу в обмен на то, что им будет оказана помощь по хозяйству.

Иногда дело доходило до абсурда. Желая выиграть первое место по сбору макулатуры, некоторые школьники использовали собираемые с любовью библиотеки родителей. Бывали случаи, когда, не уследив за ребенком, родители лишались редких книг. А ещё печальней было, если вместе с книгой улетала из дома и «заначка», которую очень часто прятали между страниц. Школы получали за собранную макулатуру деньги, расценки могли достигать 20 копеек за 1 килограмм. Полученные средства обычно пускались на хозяйственные мелочи, покупку канцелярии и так далее. Как ни странно, очень важно (и не так уж и просто) было вовремя доставить макулатуру в приемный пункт и сдать её там за деньги.

Махинации с макулатурой: без «отката» — никуда



Нередко приемщики макулатуры требовали с учителей «откаты». /Фото: pbs.twimg.com

Нередко приемщики макулатуры требовали с учителей «откаты». /Фото: pbs.twimg.com



Оказывается, неприятности могли подстерегать представителя школы непосредственно в пункте приёма вторичного сырья. Некоторые нечестные приемщики макулатуры отказывались забирать бумагу до тех пор, пока человек не соглашался на фиксацию меньшего, чем в реальности веса. Разница, выраженная в рублях, шла в карман аферисту.

Проблемы, связанные с вывозом вторсырья, подстерегали сельские школы или учебные заведения, расположенные далеко от приемных пунктов. Бывали случаи, когда собранная макулатура просто сжигалась, потому что руководству школы не удавалось добиться машины для её вывоза. Грустно, но такое происходило.

20 килограммов сдал — Дюма почитал



Сдав 20 килограмм макулатуры, можно было получить талон для покупки дефицитной книги. /Фото: pbs.twimg.com

Сдав 20 килограмм макулатуры, можно было получить талон для покупки дефицитной книги. /Фото: pbs.twimg.com



Пионеры пионерами, но государство хотело заинтересовать и взрослых. Им это удалось. В 1974 году ещё не было такого книжного изобилия, как сегодня. Качественную беллетристику, особенно иностранных писателей, достать было практически невозможно. Зато общественно-политические брошюры и тома классиков марксизма-ленинизма скучали в магазинах. Было решено организовать выгодный обмен: за 20 килограммов макулатуры давали специальный талон, который можно было предъявить в магазине и купить желанные книги Конан-Дойля, Дюма, Джека Лондона, Жюль Верна и Майна Рида.

Талонами спекулировали, продавая их с рук по пять рублей. Однако граждане были не так просты, как думало государство. Не каждый взрослый хотел тратить своё время и силы на сбор макулатуры, уподобляясь пионерам с их горящими глазами и детским восприятием жизни. Люди просто приходили в книжный магазин и скупали пропагандистскую литературу, которой в те времена было просто море. Даже неприятности не пугали любителей зарубежных романов. Поэтому, если человек покупал несколько десятков томов Ленина, Маркса или материалов съездов КПСС, то можно было заподозрить его в махинации с макулатурой. Бывало, что приемщики вторсырья сообщали о таких случаях в правоохранительные органы.

Однако дело шло. В 1975 году было выпущено примерно 4 миллиона книг специально для обмена на макулатурные талоны. На них ушло всего-то 2000 тонн бумаги. А собрано было не менее 60000 тонн макулатуры. После нескольких случаев сдачи в пункт приема трудов классиков марксизма-ленинизма, КГБ стал следить за подобными вещами. Люди старались схитрить, например они отрывали обложки, книги и брошюры разрезали на мелкие части, поливались чернилами. Да, с идеологией было сложно. Зато экономически сбор бумаги был очень выгодным мероприятием.

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Как в СССР пионеры и взрослые макулатуру собирали, а приёмщики их обманывали

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