Меч в камне и оружие Карла Великого: 10 легендарных клинков, которые оставили след в истории

1. Меч в камне

У легендарного меча в камне, оказывается, есть исторический прототип. /Фото: thevintagenews.com

2. Кусанаги-но цуруги

Меч из японского героического эпоса. /Фото: pikabu.ru

3. Дюрандаль

Уникальная реликвия в Нотр-Даме, но не парижском. /Фото: billionnews.ru

4. Кровожадные клинки Мурамасы

Клинки японских оружейников, обладающие дурной славой. /Фото: livejournal.com

5. Хондзё Масамунэ

По легенде клинок несет добро, а в реальности его феномен - в прочности. /Фото: narvii.com

6. Жуайёз

Легендарный меч Карла Великого. /Фото: insajderi.com

7. Меч Святого Петра

Не просто меч, а подлинная реликвия из Библии. /Фото: radiopoznan.fm

8. Меч Уоллеса

Меч шотландского военачальника. /Фото: pikabu.ru

9. Меч Гоуцзяня

Меч, который уже пару тысяч лет не требует заточки. /Фото: billionnews.ru

10. Семизубый меч

Один из наиболее оригинальных клинков. /Фото: heiho.ru