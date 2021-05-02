Какие импортные бренды были самыми востребованными в СССР

В период «железного занавеса» страны «социалистического лагеря» были для граждан СССР единственной относительно доступной «заграницей», а товары оттуда – тем самым желанным «импортом», к качеству которого питали вполне заслуженное уважение. Какие же бренды соцстран были наиболее популярны в СССР?









Автобусы «Икарус», Венгрия

Мотоциклы «Ява». Чехословакия

Цветная фотопленка «ORWO». ГДР

Головоломка «кубик Рубика». Венгрия

Сигареты «Булгартабак». Болгария

Сервиз «Мадонна». ГДР

Обувь «Цебо». Чехословакия