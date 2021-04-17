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Как 150 лет назад появился язык эсперанто, и Причём здесь антисемитизм и интернет


Как 150 лет назад появился язык эсперанто, и Причём здесь антисемитизм и интернет

Никакой особенной практической выгоды от изучения эсперанто не получить – во всяком случае, пока. Зато в сфере духовной будущий эсперантист выигрывает много: это сообщество объединяет людей образованных, культурных и прогрессивных. Сама суть эсперанто тому способствует – этот язык возник для того, чтобы можно было дать возможность договориться представителям самых разных народов, зачастую не особенно доброжелательно друг к другу настроенных.

Как и зачем был придуман язык эсперанто


Создатель эсперанто родился в 1859 году в польском городе Белосток, в то время – на территории Российской империи. Звали этого человека Лазарь Заменгоф. Интерес его к языкам не был случайным – во-первых, отец – учитель и общественный деятель – привил сыну интерес к лингвистике, а во-вторых, городок, в котором рос Заменгоф, объединял представителей разных наций – жили там евреи и русские, поляки и немцы, белорусы. Заменгоф уже с детства был увлечен мыслью создать язык, который способствовал бы взаимопониманию, а значит, помогал бы преодолеть вражду и ненависть между народами.
Марк Заменгоф, отец создателя эсперанто, долгое время не поддерживал сына в его работе, считая искусственные языки неперспективными

Марк Заменгоф, отец создателя эсперанто, долгое время не поддерживал сына в его работе, считая искусственные языки неперспективными

 

Надо сказать, что нынешнее положение вещей, когда объединяющим для мира признается английский язык, для второй половины XIX века было совсем не характерно.
В те времена скорее французский был относительно распространен в Европе, на английском же говорили куда реже. Заменгоф разрабатывал такой язык, который было бы просто учить и который бы стал нейтральным, то есть не зависимым от какого-либо из существующих языков. Поначалу он предполагал использовать «упрощенные» версии латыни или древнегреческого, но в итоге такие направления работы Заменгоф отверг.
Лазарь Заменгоф знал, помимо иврита и идиша, английский, французский, немецкий языки, а также латынь и греческий

Лазарь Заменгоф знал, помимо иврита и идиша, английский, французский, немецкий языки, а также латынь и греческий

 

Можно сказать, что в своем первоначальном виде язык эсперанто появился уже в 1878 году – именно тогда юный Заменгоф показал результаты нескольких лет работы своим друзьям. Но молодого человека ждала учеба, он получал медицинское образование – и с публикацией труда все несколько затянулось. Зато в 1887 году, спустя почти десять лет, доктору-окулисту Лазарю Заменгофу удалось доработать и с помощью поддержки тестя издать брошюру «Международный язык. Предисловие и полный учебник». Автором книги значился «Д-р Эсперанто», то есть, на новом языке, «надеющийся». Очень скоро это слово и стало названием нового языка.
Брошюра была издана на русском языке и получила у эсперантистов название «Первая книга»

Брошюра была издана на русском языке и получила у эсперантистов название «Первая книга»

 

Как европейцы заговорили на искусственном языке


Эсперанто был не первым искусственным языком, ищущим признания у европейской интеллигенции. Еще в 1879 году появился «волапюк», созданный католическим священником Иоганном Мартином Шлейером. Характерной особенностью языка волапюк стало ударение на последний слог во всех словах – по французскому образцу. Первое время новый язык был чрезвычайно популярен – выходили десятки периодических изданий объединений волапюкистов, но долго этот успех не продлился.
Лев Толстой - статья на эсперанто

Лев Толстой - статья на эсперанто

 

Чтобы заручиться первыми последователями и знатоками нового языка, доктор Эсперанто-Заменгоф разослал довольно внушительному количеству адресатов свою брошюру. В числе первых новый язык горячо поддержал Лев Николаевич Толстой, который к тому времени уже давно считался полиглотом. К 1889 году у Заменгофа появилась возможность подвести первые итоги: он выпустил новую брошюру под названием «Adresaro», в которой содержались адреса первой тысячи эсперантистов. Подавляющее большинство их жили – пока еще – в Российской империи.
Первый конгресс эсперантистов 1905 г. в городе Булонь-сюр-Мер

Первый конгресс эсперантистов 1905 г. в городе Булонь-сюр-Мер

 

Но вскоре к новому веянию стали все активнее подключаться и жители других европейских стран. Эсперанто нравился своей простотой изучения, логичностью и последовательностью грамматических правил, отсутствием исключений, которые непременны в естественных языках и причиняют столько страданий иностранным ученикам. Алфавит эсперанто был составлен на основе латинского, способ прочтения буквы не зависел от ее положения в слове. Ударение всегда падало на предпоследний слог. Устный эсперанто получил некоторые черты итальянского языка. Разные части речи имели разные окончания: например, у существительных -«-o», у прилагательных - «-a», у наречий – «-e».

Что помогало и мешало развиваться новому языку


Эсперанто быстро набирал популярность, тому способствовала и культура модерна, и стремление выработать понятный универсальный язык для общения: мир становился все более тесным. Доктор Заменгоф, несмотря на то, что стал создателем нового языка, от роли руководителя движения эсперантистов впоследствии отказался, отчасти для того, чтобы дать возможность эсперанто развиваться естественным путем, отчасти из-за стремления избежать наветов антисемитов, которые могли повредить языку. В результате в первоначальное учение были внесены лишь незначительные изменения, в остальном же язык оставался таким, каким был описан в «Основах эсперанто», созданных тем же Заменгофом в 1905 году.
Первый номер газеты La Esperantisto, выпущенный в 1889 году

Первый номер газеты La Esperantisto, выпущенный в 1889 году

 

Если в отношении любого естественного языка лингвисты могут дискутировать, опираясь на исторические факты, старинные документы, традиции, то в случае с искусственным, или плановым языком, такой возможности у знатоков нет. Поэтому наличие неприкосновенной базы знаний о языке в случае эсперанто было необходимо. Такой и стали «Основы», обязательные к изучению всеми эсперантистами уже на протяжении более ста лет.
Международный конгресс языка идо в 1922 году

Международный конгресс языка идо в 1922 году

 

Неизменность эсперанто и невозможность его улучшения (поскольку критика, разумеется, имела место, несмотря на все преимущества языка) приводили к созданию новых языков на основе придуманного Заменгофом, но особого успеха и распространения они не получили. Самым популярным стал идо, появившийся в 1907 году как усовершенствованный вариант эсперанто: он включал меньшее количество букв и ряд других реформ, отвергнутых эсперантистами. В начале века на язык идо перешли около десяти процентов всех эсперантистов. Существует он и теперь, причем в XXI веке его популярность растет.
Восьмой конгресс эсперантистов

Восьмой конгресс эсперантистов

 

Интерес к языку эсперанто вплоть до тридцатых годов прошлого века набирал обороты, количество эсперантистов росло. Он чуть было не стал официальным языком Лиги Наций, а в СССР шли разговоры об эсперанто как о языке мировой революции. Но вскоре пришло время репрессий – как в Советском Союзе, так и в Европе, охваченной идеологией нацизма. Эсперанто был объявлен средством объединения еврейских диаспор и запрещен.
С приходом холодной войны стало расти влияние и значение английского языка как международного, а потому искусственные оказались в тени. Возрождение ждало эсперанто уже к концу XX века, а появление интернета лишь способствовало сохранению и развитию культуры эсперантистов. Сейчас же найти сообщество любителей этого искусственного языка (как, впрочем, и любых других) совсем не трудно.
Эсперанто используется в качестве рабочего языка в ряде организаций, например, в Академии наук Сан-Марино

Эсперанто используется в качестве рабочего языка в ряде организаций, например, в Академии наук Сан-Марино

 

Существуют разные варианты оценки числа говорящих на языке эсперанто – от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов человек. Иногда этот способ коммуникации человек познает с самого рождения, например, в том случае, если растет в интернациональной семье, где избран такой общий язык. Среди знаменитостей, активно использовавших эсперанто, был фантаст Гарри Гаррисон, который предсказывал этому языку роль главного в мире будущего. А сестры-шахматистки Сюзан, София и Юдит Полгар с самого детства были обучены эсперанто и свободно говорили на нем.
Сестры Полгар, венгерские шахматистки, с раннего детства знали эсперанто

Сестры Полгар, венгерские шахматистки, с раннего детства знали эсперанто

 

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Как 150 лет назад появился язык эсперанто, и Причём здесь антисемитизм и интернет

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