Как 150 лет назад появился язык эсперанто, и Причём здесь антисемитизм и интернет

Как и зачем был придуман язык эсперанто

Марк Заменгоф, отец создателя эсперанто, долгое время не поддерживал сына в его работе, считая искусственные языки неперспективными

Лазарь Заменгоф знал, помимо иврита и идиша, английский, французский, немецкий языки, а также латынь и греческий

Брошюра была издана на русском языке и получила у эсперантистов название «Первая книга»

Как европейцы заговорили на искусственном языке

Лев Толстой - статья на эсперанто

Первый конгресс эсперантистов 1905 г. в городе Булонь-сюр-Мер

Что помогало и мешало развиваться новому языку

Первый номер газеты La Esperantisto, выпущенный в 1889 году

Международный конгресс языка идо в 1922 году

Восьмой конгресс эсперантистов

Эсперанто используется в качестве рабочего языка в ряде организаций, например, в Академии наук Сан-Марино

Сестры Полгар, венгерские шахматистки, с раннего детства знали эсперанто