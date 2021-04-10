Десять фактов о Марокко, которые вас удивят

Наши представления об этой африканской стране так же далеки от истины, как мнение, что по нашим улицам бродят медведи с балалайками. Узнайте правду.



«Королевство Марокко — это государство в Северной Африке», — сказано в «Википедии». А что вы знаете об этой стране? Спелые мандарины, бескрайние дюны и стада верблюдов… На самом же деле ландшафт страны полностью отражает ее характер — разнообразный и контрастный. Магриб (как говорят о родине местные) омывается Атлантическим океаном на западе, Средиземным морем — на севере. Почти через всю страну протянулась гряда Атласских гор, и лишь на крайнем юге можно прикоснуться к пескам Сахары. Чем же еще нас может удивить эта далекая африканская страна?









В Марокко (читай — Африке) снег — обычное дело

Это современная страна

Большинство жителей страны — берберы, а не арабы, и у них сейчас 2967 год

Марокко ближе к Европе, чем нам кажется

Здесь расположен самый старый университет в мире

Аргановое масло производят только в Марокко

Марокканский султан Исмаил считается самым многодетным отцом в мире

Первый блогер-путешественник — марокканец

Здесь хорошие зарплаты и приемлемые цены

В Марокко снимается огромное количество популярных фильмов и сериалов