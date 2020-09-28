Небольшой рассказ об одной из самых редких пород собак.

«Как кошка с собакой» — это старинное и знакомое всем выражение, которое используют в отношении враждующих и не находящих понимания личностей. Но так ли это?



Знакомьтесь, шарпей и его лучший друг кот по имени Батлер. Это, пожалуй, самая симпатичная пара, которую вы когда-либо видели. Живут они на южном побережье Австралии, в Тасмании.







Шарпей – дословно «песчаная шкура».







Это порода сторожевых и охотничьих, а в древности и бойцовых собак родом из Китая, одна из древнейших пород.







Складки на черепе и плечах, маленькие уши и «гиппопотамья» морда придают шарпею уникальный вид.







В 1978 году шарпей был занесён в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая редкая в то время порода в мире.







О происхождении китайских собак известно очень мало, к тому же большинство документов, которые могли бы помочь прояснить происхождение собак в Китае, вместе с другими книгами были уничтожены императором Цинь Шихуанди в 213 г. до н. э. Две основные теории утверждают, что шарпей происходит либо от гладкошёрстных чау-чау, либо от древних мастиффов.







Анализ ДНК подтверждает, что шарпею не меньше 3 000 лет — то есть он относится к группе самых древних пород собак.







Почти достоверно, что китайский шарпей или один из его предков были бойцовыми собаками.

Этому «спорту» отвечает сложение породы, особенно мощные челюсти, которыми можно схватить и удержать противника. Колючая шерсть защищает шарпея от повреждений, так как противнику неприятно держать её в пасти. Поэтому существует предположение, что предки современного китайского шарпея — это бойцовые собаки.Со временем шарпей превратился в универсальную крестьянскую собаку, пригодную и для охраны дома, и для охоты. Он сильный и умный, способный догнать и схватить даже крупную добычу.Сильнейший удар по китайским собакам, в том числе и шарпеям, нанесли китайские коммунисты, пришедшие в 1940-х годах к власти. Они сочли домашних животных роскошью и наложили на владельцев собак непомерно большие налоги.Позже Мао Цзэдун издал декрет, объявивший домашних животных «символом бесполезности привилегированного класса», и приказал приступить к их массовому уничтожению — так во времена «Культурной революции» эта порода (наряду со всеми остальными) была почти полностью уничтожена.В официальном стандарте породы 1981 года шарпей описывается словами: «Царственный, настороженный, умный, величественный, благородный, хмурый, мрачный и высокомерный».Китайцы описывают эту собаку так «Голова имеет форму груши или дыни. Ухо подобно раковине морского моллюска, толстое и маленькое. Физиономия напоминает морщинистое лицо пожилого человека. Язык сине-черного цвета. Шея, как у бизона…».Внешность шарпея настолько экзотична, что у французов даже возникла поговорка: «Если вы идете в гости и неосмотрительно берете с собой шарпея, не удивляйтесь тому, что вас просто не заметят».Спокойный, независимый, лояльный и преданный семье. Шарпей отличается повышенной осторожностью и недоверчивостью к посторонним.Из-за глубоко посаженных глаз его периферийное зрение зачастую ограничено, поэтому многие шарпеи пугаются резких движений.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)