Как добавить красок в сложившийся интерьер

Цвет – универсальная призма, через которую мы воспринимаем реальность. Как добавить красок в интерьер – разбираемся на практике.



ЯРКИЕ ДЕТАЛИ

В ПРИХОЖЕЙ

ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ

КАК НА ПРИРОДЕ

МОДНЫЙ ПЕРСИКОВЫЙ

ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ





СОСТАРЕННОЕ СЕРЕБРО И БРОНЗА

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

ПОКРЫВАЛО

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО!

ИГРА ЦВЕТОВ

НОВОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Нейтральный фон можно дополнить яркими цветовыми пятнами. С этой задачей отлично справляются аксессуары – подушки, покрывала и пледы.Сделайте акцент на деревянных элементах – дверях, наличниках, плинтусах. Покрасьте их в яркий, сочный цвет, и ваши комнаты в буквальном смысле слова получат свежее оформление.Расставьте красивые большие тарелки вертикально позади глубоких мисок и кружек, чтобы расцветить однотонную стену. Оживит всю композицию пышный цветок в горшке.Деревце в кадке разместите в гостиной, оно послужит композиционным акцентом и создаст ощущение пребывания на природе.Этой весной в интерьере снова будут преобладать пастельные оттенки, но не такие, как в прошлом году. На смену нежно-розовому придут персиковые тона, а также металлик и мерцающие покрытия.Cгруппируйте комнатные растения – у вас получится домашний минисад. Если на одной поверхности все не поместятся, подвесьте часть горшков в кашпо.Они будут сочетаться с насыщенными чернильно-синими красками, причем кобальт завоюет особую популярность и продержится в топе модных оттенков до самой осени.Пусть они благородно сияют – темное золото в тренде. Дополните основной комплект посуды сервировочными тарелками с растительным принтом.или плед на кровать подарят ей новую жизнь. Особенно эффектно такой наряд будет смотреться на фоне однотонной стены.Покрасьте стены в белый, и у вас будет идеальный нейтральный фон для аксессуаров и композиционных акцентов.Чтобы сделать стену менее скучной, покрасьте ее в два цвета.Это же новое настроение! Добавьте несколько декоративных подушек, чтобы получилась завершенная композиция.