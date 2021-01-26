Куда исчезла первая леди КНДР и что известно о загадочной супруге Ким Чен Ына

До начала правления Ким Чен Ына в КНДР руководители не позволили себе появляться на публике с жёнами, но сегодня Ли Соль Чжу выходит в свет вместе с мужем и смело разрушает многие традиции своей страны. Правда, информации о Ли Соль Чжу очень мало, а в последнее время мировые СМИ всё чаще проявляют беспокойство из-за того, что первая леди КНДР исчезла и ни разу за последние 10 месяцев не посетила ни одно мероприятие.
Первые сведения о супруге Ким Чен Ына
Ким Чен Ын. / Фото: www.yandex.net
Впервые миловидную девушку увидели во время похорон Ким Чен Ира, Великого руководителя КНДР. Она стояла возле Ким Чен Ына, но в тот момент никто не знал о том, кто она и по какому праву занимает место возле наследника правителя. Многие тогда делали предположения о том, что девушка может быть дальней родственницей правящей семьи. Южнокорейская разведка строила свои догадки, но и они оказались далеки от истины. Разведка предполагала, будто спутница Ким Чен Ына является солисткой группы «Почхонбо» по имени Хен Сон Воль.
Ли Соль Чжу. / Фото: www.sunshineseries.ru
Позже девушка была рядом с Великим Преемником на концерте в Пхеньяне и сидела рядом с ним на самом почётном месте. Во время выступления женской группы «Моранбон» Ким Чен Ын и его спутница приветствовали исполнительниц стоя. На это стоило обратить внимание, ибо до этого все исполнительницы Северной Кореи выходили на сцену в широких платьях или полувоенной одежде. В этот же раз певицы были на сцене в облегающих блестящих нарядах. Одобрение Ким Чен Ына в этом случае было крайне важно.
Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу. / Фото: www.twimg.com
В июле 2012 года Ким Чен Ын присутствовал на открытии Народного досугового центра Рынна в Пхеньяне в сопровождении всё той же загадочной незнакомки. И телевидение КНДР в своём репортаже отметило: Высший руководитель КНДР был на мероприятии вместе с супругой Ли Соль Чжу. Это было удивительно, потому что до этого момента северокорейские лидеры никогда не выводили своих жен в свет.
Позже стали известны скудные подробности биографии супруги Ким Чен Ына. Она появилась на свет в период с 1985 по 1989 год в семье преподавателя и доктора, окончила университет в Пхеньяне и стала певицей в государственном оркестре «Ынхасу». В некоторых источниках можно встретить сведения о том, что отец её был не преподавателем, а офицером ВВС.
Ли Соль Чжу в подростковом возрасте. / Фото: www.asian-sirens.net
При этом указывается, что в подростковом возрасте она была в Японии на фестивале ЮНЕСКО для детей Юго-Восточной Азии, и в её загранпаспорте значится дата рождения 28 сентября 1989 года. Те же источники сообщают о том, что в детстве девочка занималась во дворце детского творчества и училась в музыкальной школе. А во время чемпионата Азии по лёгкой атлетике в 2005 году, проходившем в Южной Корее, Ли Соль Чжу была в составе группы поддержки, которая сопровождала сборную КНДР.
Южнокорейские СМИ сообщали предполагаемую историю женитьбы Ким Чен Ына. Якобы он увидел выступление будущей жены в новогоднем концерте в декабре 2010 года, а после изъявил желание познакомиться с красивой солисткой.
Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу. / Фото: www.briefnews.eu
Однако некоторые источники говорят о том, что бракосочетание Ким Чен Ына и Ли Соль Чжу состоялось ещё в 2009 году, а в 2010 она уже родила первого ребёнка.
Сам же Ким Чен Ын, встречаясь впервые с президентом Южной Кореи, озвучил собственную версию истории бракосочетания. Он рассказал о том, что его внимание на эту девушку обратил его отец и приказал сыну жениться на ней. Ким Чен Ын послушался Ким Чен Ира и вступил в брак с Ли Соль Чжу.
Свежий ветер перемен
Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу. / Фото: www.rbth.com
Появление Ли Соль Чжу рядом с мужем стало ознаменованием перемен в стране. Супруга правителя одевалась вовсе не так, как одевались до этого женщины в Северной Корее. Её наряды выглядели слишком откровенными, ведь даже спутницы высших чиновников всегда появлялись на публике в бесформенных серых нарядах.
Ли Соль Чжу носила яркие деловые костюмы, а вместо привычного значка с портретом Ким Ир Сена на её груди всё чаще появлялась жемчужная брошь. При этом у неё были туфли на платформе с кокетливым вырезом на носке, а в руках Ли Соль Чжу держала элегантные стильные сумочки от известных брендов, предпочитая Chanel или Dior. Да и причёска спутницы вождя была вовсе не похожа на узаконенные в Северной Корее стрижки.
Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу. / Фото: www.thesun.co.uk
Кроме того, она вела себя вовсе не так сдержано, как была принято. Она могла идти под руку с мужем и при этом открыто улыбаться, что могло считаться откровенной демонстрацией любви и социального равенства. Стоит отметить, что подобное поведение до этого осуждалось и считалось в Северной Корее неуместным.
В день открытия развлекательного комплекса многие обратили внимание и на то, какое влияние оказывает Ли Соль Чжу на мужа. Во время случайной остановки одного из аттракционов, когда там находился Ким Чен Ын вместе с британским дипломатом, правитель пришёл в ярость.
Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу. / Фото: www.newsweek.com
Сотрудники парка лихорадочно извинялись и едва не падали в обморок от страха перед возможным наказанием. Но очаровательная Ли Соль Чжу подошла к мужу и стала что-то тихо ему говорить. К удивлению присутствующих, правитель довольно быстро успокоился, а все присутствующие смогли облегчённо вздохнуть.
Ли Соль Чжу периодически пропадает из поля зрения общественности и это вызывает разнообразные слухи. Однако, спустя время она снова появляется. Южнокорейская разведка предполагает, что эти исчезновения могут быть связаны с рождением детей. Имелись сведения о троих наследниках Ким Чен Ына.
Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу. / Фото: www.zimbio.com
Вот и в 2020 году Ли Соль Чжу не появлялась на публике уже почти десять месяцев, а в южнокорейских СМИ строят догадках и высказывают опасения, не расправился ли Ким Чен Ын со своей женой за какую-нибудь провинность.
Ведь это именно под её влиянием женщинам в Северной Корее Ким Чен Ын теперь позволил носить джинсы и брючные костюмы, туфли на каблуке и чёрные колготки, а ещё они могут теперь ездить на велосипеде и надевать серьги.
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