Шереметьево сразу после открытия

Шереметьево — международный аэропорт федерального значения, первый в России по объему пассажиропотока и один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области. Был построен в 1957 году изначально как главный аэродром Военно-воздушных сил Советской армии, но официальной датой рождения аэропорта считается 1 августа 1959 года. В этот день предприятие впервые обслужило лайнер Ту-104, доставивший пассажиров из Ленинграда.
Инициатор создания международного аэропорта — глава СССР Н.С. Хрущев. По свидетельствам современников, он был настолько поражен размахом лондонского аэропорта Хитроу, что, прилетев обратно в СССР и выйдя из самолета на вновь построенном Шереметьевском военном аэродроме, оглядел пустырь и сказал: «Пора бы и у нас построить такой аэропорт». Уже к 1970 году аэропорт Шереметьево стал крупнейшим в СССР.
Свое первоначальное название — Шереметьевский — аэродром получил по двум расположенным неподалеку объектам — жилому поселку Шереметьевскому и одноименной станции Савёловской железной дороги.
1960-е — самое первое здание аэропорта Шереметьево, располагалось на месте нынешнего терминала Ш-2.
Дорога в Москву.
Зал ожидания.
Второй этаж здания аэропорта.
Международный терминал, 1962 год.
Международный терминал, 1962 год.
Павильон регистрации и оформления багажа, 1963 год.
Выход на посадку, 1964 год.
Строительство «Рюмки», 1964 год.
Посадка пассажиров в дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-114, 1965 год.
Софи Лорен в аэропорту Шереметьево, 1965 год.
Демонстрация Ан-24РТ, 1969 год.
Ту-144, 1969 год.
Аэропорт Шереметьево, 1970 год.
Кафе, 1970 год.
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