Чем были одержимы исторические личности, и как это отразилось на судьбах государств

Власть и слава могут буквально свести человека с ума. На протяжении всей истории было много влиятельных людей, которые имели весьма странные причуды. И совсем неудивительно, что у некоторых из них эти эксцентричные привычки проявлялись в опасных маниях и не только.
1. Король Пруссии был одержим великанами
Прусская армия гигантов. \ Фото: fdb.cz.
Фридрих Вильгельм I правил Пруссией с 1713 года до своей кончины в 1740 году. За это время он увеличил численность прусской армии с тридцати восьми тысяч до более чем восьмидесяти тысяч человек. В дополнение к росту общих рядов, Фридрих также был озабочен развитием своего личного полка необычно высоких солдат. Эти солдаты были официально известны как великие гренадёры Потсдама, более известные, как Потсдамскимие гиганты.
Существовал только один критерий, которому нужно было соответствовать, чтобы вступить в ряды великанов: человек должен был быть ростом не менее 183 сантиметров. Как только он попадал туда, с ним обращались очень хорошо, кормили самой лучшей едой, платили внушительные суммы и снаряжали удобной, практичной и красивой формой.
Зачастую, большинство мужчин и парней добровольно шли в полк, но несмотря на это, у одержимого короля были и другие способы «вербовки». Он частенько покупал у семей самых высоких сыновей, а те, кто всеми силами упирался воли правителя, со временем были похищены и взяты под тотальный контроль. Впрочем, лидеры других стран, дабы укрепить гражданские отношения, в качестве подношения посылали королю самых высоких людей. Но и этого оказалось мало Вильгельму. Преследуемый собственными идеями и одержимостями, он изо всех сил старался сделать этих солдат ещё выше, чуть ли не ежедневно растягивая их на дыбе. Подобные эксперименты в большинстве своих случаев приводили к тому, что солдат был попросту искалечен или и вовсе убит.
2. Хуана I была одержима своим покойным мужем
Хуана I: помешательство от любви. \ Фото: pinterest.es.
Королева Кастилии Хуана I, которую часто называют «Жанной» или «Хуаной безумной», была дочерью королевы Кастилии Изабеллы I и короля Арагона Фердинанда II. Хуана вышла замуж за Филиппа Красивого из Австрии, когда была ещё подростком, и вскоре после этого у них появились дети. Филипп всё чаще изменял своей жене, что приводило Хуану в приступы ярости и отчаяния, которые всё больше и больше усугубляли её хрупкое душевное здоровье.
Когда Филипп скончался в 1506 году в возрасте двадцати восьми лет, психологическое состояние Хуаны ухудшилось. Говорят, что она ласкала и целовала тело Филиппа и не расставалась с ним до тех пор, пока его не забальзамировали и не похоронили в монастыре близ Бургоса.
Вскоре после этого она снова открыла гроб, чтобы посмотреть на него, целуя ноги покойника. Тело и гроб последовали за ней в Торквемаду под охраной вооружённых охранников, которым было приказано не подпускать к нему других женщин. Помимо всего этого, обезумевшая женщина отправилась в другие путешествия, возя с собой гроб, пока в 1509 году её не взяли под стражу, заключив во дворце, где она и провела остаток своей жизни.
3. Калигула был без ума от своего коня
Калигула верхом на своём любимом коне. \ Фото: diletant.media.
Гай Юлий Цезарь Август Германик (Важно! НЕ путать с Гаем Юлием Цезарем), великим древнеримским полководцем и политическим деятелем. Это разные люди, которые жили в разный период времени. Дата и место убийства Гая Юлия Цезаря: 15 марта 44 г. до Рождества Христова, Рим) был более известен как Калигула. Он был одним из тех, кто принадлежал к династии Юлиев-Клавдиев, а также являлся римским императором с 37-41 гг. от Рождества Христова. Калигула принял свою долю противоречивых решений, включая кровосмесительные отношения со своими сёстрами.
Но его любовь к сёстрам меркла по сравнению с той любовью, которую он питал к своему коню Инцитату. Согласно некоторым историческим свидетельствам, Калигула дал коню мраморное стойло и дом и даже приглашал Инцитата на обед, где его кормили овсом, смешанным с золотыми хлопьями. Другой слух утверждает, что император сделал Инцитата консулом, хотя это и оспаривается историками.
4. Султан Ибрагим и его «кусочек сахара»
Султан Ибрагим и его гарем. \ Фото: google.com.ua.
Ибрагим I родился в Стамбуле, столице Османской империи. Боясь узурпации своего трона, старший брат Ибрагима убил всех своих младших братьев, кроме Ибрагима, потому что тот не представлял для него никакой угрозы из-за отсутствия психической устойчивости. Ибрагим I был одержим похотью, имел большой гарем и приказал своим людям искать единственную в своём роде женщину: самую тучную, полную, которую в простонародье назвали бы «коровой». В итоге, они нашли такую женщину и дали ей прозвище, которое дословно переводится как «кусочек сахара».
5. Иван Грозный любил мучить животных и людей
Григорий Седов: Царь Иван Грозный любуется на Василису Мелентьеву, 1875 год, Русский музей. \ Фото: pinterest.es.
Иван IV (он же Иван Грозный) был коронован и провозглашён первым царём всея Руси в 1547 году. Он был крайне параноидальным правителем и одержим идеей калечить и убивать людей.
Несмотря на то, что Иван мучил и убивал многих людей на протяжении всей своей взрослой жизни, его увлечение насилием началось в раннем возрасте. В детстве он проводил всё своё свободное время, мучая маленьких животных. Маленький Ваня ловил птиц и калечил их тела ради забавы, в том числе вырывал птичьи перья, выкалывал глаза и разрезал их тела, наслаждаясь процессом. Он также находил бродячих кошек и собак, приманивал к себе, а после сбрасывал их с высоких мест, наблюдая за тем, как они разбиваются и всё ещё полуживые бьются в агонии и предсмертной конвульсии.
6. Русский царь Пётр III любил играть солдатиками
Оловянные солдатики (примерно XIX век). \ Фото: google.com.
Царь Пётр III действительно родился в Германии, но после того, как его родители умерли, он был взят под опеку своей тёти Елизаветы, императрицы России. Пётр недолго правил в середине XVIII века, пока его жена Екатерина Великая не лишила его власти, и он был убит. Но до этого царь Пётр, казалось, не заботился о том, чтобы быть правителем, потому что он просто хотел играть со своими игрушками - да, своими игрушками. Согласно сообщениям, включающим мемуары Катерны, он проводил много времени, устанавливая и играя со своими игрушечными солдатиками, вместо того чтобы придаваться близости со своей женой.
7. Людовик XIV любил ставить клизмы
У Людовика XIV была одержимость клизмами. \ Фото: sandragulland.com.
Людовик XIV дольше любого европейского монарха продержался на престоле, правя Францией семьдесят два года. Луи был известен как Король-Солнце, но у него была склонность вставлять вещи туда, где солнце не светит. Как и многие другие дворяне в своё время, Людовик часто использовал клизмы, полагая, что они способствуют хорошему здоровью. По слухам, одержимый этой идеей, на протяжении всей своей жизни он ставил себе тысячи клизм. А согласно одному историческому источнику, вода в клизмах часто содержала цветочно-травяной отвар и благоухала розой, бергамотом или дудником (ангелика).
8. Кристиан VII Датский был одержим прикосновениями к себе
Кристиан VII Датский. \ Фото: alchetron.com.
Кристиан VII стал королём Дании в возрасте семнадцати лет, несмотря на своё детское поведение и приступы безумия. Юный правитель демонстрировал много антиобщественных поступков, но самым известным из них была его одержимость самоудовлетворением.
Согласно рассказам королевского врача (у которого был долгий роман с женой короля, принцессой Каролиной), юноша был хроническим мастурбатором. Он так много рукоблудствовал, что это мешало ему выполнять свои королевские обязанности. Более поздние эксперты полагают, что проблемы Кристиана VII на самом деле были вызваны шизофренией или порфирией.
9. У Амалии Баварской был «стеклянный бред»
Принцесса, которая проглотила стеклянное пианино. \ Фото: pinterest.com.
Александра Амалия была принцессой Баварской в середине XIX века. Княгиня Амалия была эксцентричной женщиной с любовью к литературе, создавшей множество литературных произведений. Однако помимо одержимости писательством у неё были и другие странные увлечения. Принцесса, скорее всего, страдала от обсессивно-компульсивного расстройства и была одержима чистотой, которая выходила за рамки обычного. Она отказывалась носить любой цвет, кроме белого.
Стоит также упомянуть о том, что женщина была убеждена, будто бы проглотила стеклянное пианино: подобное психическое расстройство называлось «стеклянный бред» или «стеклянное заблуждение», от которого страдали и другие люди, утверждающие, что их тело стоит из стекла. Именно поэтому, Александра ходила с большой осторожностью, особенно проходя через двери, чтобы не повредить пианино внутри или не дай бог разбить его.
10. Наполеон любил лакрицу
Наполеон Бонапарт. \ Фото: google.com.
Большинство людей знают о Наполеоне Бонапарте, французском императоре и военачальнике, завоевавшем большую часть Европы в 1800-х гг. О Наполеоне известно много известных фактов и мифов, но у человека с комплексом были и менее известные причуды. Одна из них - его пристрастие к лакрице. Мужчина носил её с собой повсюду, куда бы он ни пошёл, и, по слухам, ел его ежедневно, а также использовал лакрицу для удовольствия и лечения самых разных недугов, употребляя его в виде пастилок. В итоге, Наполеон съел столько лакрицы, что его зубы почернели и вернуть их природный цвет, увы, было невозможно.
11. Цинь Шихуанди был полон решимости найти ключ к бессмертию
Первый китайский император всю жизнь пытался найти эликсир бессмертия. \ Фото: proznayka.ru.
Цинь Шихуанди основал династию Цинь и считается первым императором Китая. У него было всё, о чём только может мечтать смертный, и он не был готов отказаться от всего этого. Великий китайский император потратил большую часть своего времени, усилий и денег, пытаясь найти ключ к вечной жизни.
Цинь верил древней легенде о том, что посреди моря есть три «горы духов», которые населены бессмертными. Он послал туда поисковые отряды, чтобы найти волшебную траву, дающую бессмертие. Император часто пил эликсиры и зелья, которые, как он думал, продлят ему жизнь. Эти зелья, созданные алхимиками, часто содержали нефрит и ядовитую ртуть, что, скорее всего, и стало причиной его гибели.
12. Фёдор I любил звонить в церковные колокола
Фёдор I любил звонить в церковные колокола. \ Фото: able2know.org.
Фёдор I был последним царём из династии Рюриковичей и отсталым в развитии сыном Ивана Грозного. У Ивана и его отца было два совершенно разных представления о хорошем времяпрепровождении. Хотя Иван Грозный никогда не отказывался от доброго старомодного убийства, его сын предпочитал более спокойные способы развлечения. Фёдор был очень религиозен и часто молился. Он посещал различные церкви и монастыри по всему региону.
Его любимым занятием было звонить в церковные колокола, чтобы пригласить в церковь посетителей. В итоге, это весьма странное для царя увлечение прочно закрепило за ним прозвище «Фёдор звонарь».
13. Нерону доставляло огромное удовольствие убивать христиан
Воссозданная внешность императора-деспота Нерона. \ Фото: fanpage.it.
Нерон был тираническим и эгоцентричным римским императором, который занял трон в возрасте шестнадцати лет. Молодой император питал слабость к искусству, сексуальному разврату и убийствам. Нерон не отличался особой разборчивостью, когда дело доходило до убийства. Он был готов убить любого, включая (предположительно) свою мать, сводного брата и одну из своих жён. Однако он проявлял особый интерес к уничтожению христиан.
В 64 году Нерона обвинили в том, что он устроил великий пожар, уничтоживший большую часть Рима. Но в настоящее время, историки считают, что это было основано больше на слухах, чем на фактах. Несмотря на это, по слухам, Нерон быстро переложил вину на христиан и приказал их преследовать. А ещё он получал огромное удовольствие, убивая их, и был садистски изобретателен в своих способах казни по отношению к ним. Согласно Тациту, Нерон казнил христиан, распиная их, скармливая диким собакам или сжигая.
14. Влад III любил сажать людей на кол
Кровожадный граф Дракула. \ Фото: twitter.com.
Влад III был правителем Валахии в XV веке и был известен как Влад Цепеш. Он любил пронзать своих врагов кольями и оставлять их тела лежать на земле.
Но убийства на этом не закончились. Басараб также выпотрошил, освежевал и удалил головы своих жертв пока они были живы. После очередной успешной победы над османами Влад посадил на кол около двадцати тысяч человек и оставил их за пределами города Тырговиште для обозрения наступающей османской армии. Увидев это ужасное зрелище, султан приказал своим людям отступить в Константинополь. Считается, что классическая история «Дракулы» основана на этом румынском государе.
15. Король Баварии Людвиг II очень любил возводить замки
Замок Нойшванштайн. \ Фото: google.com.ua.
Людвиг II стал королём в возрасте до двадцати лет после смерти своего отца. Он любил искусство, особенно оперу и театр. Его любовь к замкам и желание строить их, скорее всего, были вызваны тем фактом, что он вырос в захватывающем дух замке Хоэншвангау. Людвиг был вдохновлён Версальским дворцом, большим Трианоном во Франции и романтической музыкой Вагнера.
Король проводил большую часть своего времени, сосредоточившись на проектировании и строительстве сложных сказочных замков. Его творения включают Дворец Линдерхоф и замок Нойшванштайн в Баварии, который, возможно, был моделью для диснеевского замка Золушки. Людвиг также заказал такие проекты, как Херренкимзее - частичная копия Версальского дворца, который так и не был закончен.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии