Арсенал вайнахов: какое оружие делали чеченцы

О кавказских шашках писали поэмы. Говорят, что ими можно перерубить кузнечные клещи, отсечь кусок наковальни, рассечь бурку, а на самом клинке при этом не остаётся и зазубрины.

Исследователи истории чеченского оружия рассказывают о мастере Телхиге, который в конце XIX века для ковки кинжалов использовал швейные иглы, которые поставлялись из Англии! Сами иглы было видно в клинке, но кинжал имел превосходное качество. А учёный Григорий Вертепов писал о таком кинжале, клинок которого с одной стороны был зазубрен и мог пилить любую сталь.