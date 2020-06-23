Ошибки большинства россиян при оформлении квартиры

1. Растения на подоконнике
Растения на подоконнике - избитый прием. / Фото: sadovnikam.ru В большинстве случаев хозяйки ставят комнатные цветы именно на подоконник, искренне считая это место самым лучшим, ведь там они будут получать достаточно солнечного света. На самом деле, это весьма старый и избитый интерьерный прием. Кроме того, такой подход может навредить самим растениям – летом их врагом становятся слишком яркие солнечные лучи, которые способны сжечь цветы, а зимой стоит опасаться сквозняков, способных их заморозить. Также растения может упасть на пол из-за сильного ветра, распахнувшего окно. Еще один очевидный «вредитель» – домашний любимец. Так, например, коты очень любят «гулять» по подоконникам и ронять цветы на пол. Дизайнеры уверяют, что подоконники – это не панацея от всех бед. Растения лучше расставить по всей квартире, чтобы в каждой комнате был свой «зеленый акцент». Для этих целей можно использовать комоды, журнальные столики, прикроватные тумбочки, книжные полки. Комнатные цветы на стеллаже. / Фото: poryadochek.ru Если в вашем арсенале есть растения в крупных горшках, то лучше не экспериментировать и ставить их прямо на пол, например, в гостиной возле дивана. А чтобы общая картина получилась целостной и гармоничной, подберите для цветов кашпо, оформленные в одном стиле. Также можно использовать нетрадиционные методы: светильники-кашпо, настенные модули и прочее.
2. Устаревший текстиль
Шторы с цветочным орнаментом выглядят старомодно. / Фото: roomester.ru Первое, что портит интерьер, делает его неактуальным – устаревший текстиль. Здесь существует две стороны вопроса: первое – это физические недостатки (потертости, дырки, следы от кошачьих когтей, выцветшие участки и так далее); второе – старомодные цвета и материалы (синтетика с блестками и пайетками, пестрые цветочные орнаменты, избитые рисунки, животный принт и другие). Исправить ситуацию достаточно просто. Нужно лишь внимательно осмотреть все комнаты, убрать старый, истрепавшийся текстиль, заказать новую обивку для мебели взамен испорченной старой. Если вам тяжело самостоятельно подбирать модный текстиль, с учетом современных трендов, делайте ставку на однотонные варианты из натуральных текстурных тканей, которые будут гармонично смотреться в интерьере. Голубые шторы в тон стен и дивана. / Фото: novinterior.ru Например, если комната оформлена в нейтральных оттенках (белом, бежевом, сером), то подбирайте яркий текстиль. Создать единую композицию получится в том случае, если шторы, ковер, диванные подушки будут в одной цветовой гамме.
3. Нарочито классическая люстра
Классическая люстра смотрится старомодно. / Фото: bezkovrov.com В современных интерьерах люстру уже давно не используют в качестве основного источника света, предпочитая вместо нее настенные и точечные светильники, бра, торшеры. Особенно старомодно смотрится в квартире классическая французская корзина с хрустальными элементами или узорчатая полусфера. Совет: вместо классических люстр выбирайте оригинальные светильники необычных форм. Интересно будут смотреться лаконичные варианте на длинном шнуре, потолочные шины с софитами. Они преобразят интерьер, оживят его, а также станут отличным акцентом в комнате, на котором будет останавливаться взгляд.
4. Бежевый цвет
Тотальный бежевый цвет делает комнату скучной и шаблонной. / Фото: wallhere.com По информации Novate.ru, на протяжении многих лет бежевый считался идеальным фоном для любой комнаты, будь то кухня, гостиная или спальня. И это неудивительно, ведь такой цвет отлично сочетается с другими оттенками, с ним сложнее допустить ошибку при оформлении интерьера, чем, например, с яркой цветовой гаммой. Однако есть маленький нюанс – обилие бежевого делает комнату скучной, шаблонной, плоской и безликой. Чтобы избежать такого исхода, прислушайтесь к советам от дизайнеров. Если вы в ближайшее время не планируете делать ремонт, эксперты рекомендуют добавить в интерьер ярких акцентов. Ими могут стать оригинальные светильники, рамки для постеров, предметы мебели насыщенных глубоких тонов. Бежевый интерьер, разбавленный декором: картинами, светильниками, вазами. / Фото: interiorsib.ru В случае, если у вас есть возможность изменить цветовую палитру в комнате, то попробуйте разбавить бежевый контрастной стеной или и вовсе полностью заменить его на белый. Этот цвет также является безопасным, но при этом выглядит более свежо, стильно и красиво.
5. «Визуальный шум»
Разномастные пузырьки и бутылочки портят интерьер ванной. / Фото: ebayimg.com Разномастные бутылочки ярких цветов в ванной комнате, цветастые контейнеры разных размеров для круп и сыпучих продуктов на кухне делают интерьер безвкусным и старомодным. Подобное хранение уже давно не является актуальным и нуждается в замене на более стильное и современное. Чтобы организовать на кухне и в санузле эстетическое хранение, необходимо оценить примерное количество товаров, которые вы храните в упаковках и заводских емкостях, и приобрести с запасом одинаковых контейнеров, пузырьков и баночек, в которые можно все перелить и пересыпать. Если подбираете продукцию для ванной комнаты, которая будет находиться на виду (например, бутылочки для шампуня, бальзама, жидкого мыла, геля для душа), старайтесь покупать ее в тон текстиля. Например, если санузел оформлен в белой цветовой гамме, а коврик, полотенца и шторка для ванной синие, то элементы для хранения также должны быть синими.
В интерьере ванной бутылочки и баночки подобраны в тон. / Фото: v-vannoy.com Кстати, дизайнеры советуют использовать этот прием в случае не только с открытым, но и с закрытым хранением. Так вы сможете добиться создания единой композиции, от которой не рябит в глазах.
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