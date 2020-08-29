15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Предлагаем вашему вниманию 15 фотографий, за которыми стоят реальные истории, в своё время ужаснувшие даже самых опытных криминалистов.







Снимок, который вошел в историю под названием «Самое красивое самоубийство».



Эвелин Макхейл (Evelyn McHale) покончила с собой, спрыгнув с небоскрёба «Эмпайр-стейт-билдинг». Оказавшийся поблизости фотограф Роберт Уайлс (Robert Wiles) запечатлел тело Макхейл, упавшее на лимузин ООН. Перед самоубийством Макхейл ушла от своего жениха. Её предсмертная записка гласила: «Ему будет лучше без меня. Я никому не смогла бы стать хорошей женой».







Регина Кей Уолтерс (Regina Kay Walters).



Эта фотография 14-летней Регины Кей Уолтерс была сделана серийным убийцей Робертом Беном Роудсом (Robert Ben Rhoades), впоследствии схваченным за рулём фуры, в прицепе которой была оборудована камера для пыток. Перед тем, как сделать этот снимок, Роудс обрезал своей жертве волосы и заставил её надеть платье и туфли на каблуках, а затем убил её в амбаре в штате Иллинойс.







Тайлер Хэдли (Tyler Hadley).



17-летний Тайлер Хэдли хотел устроить вечеринку, но его родители были дома, поэтому он до смерти забил их обоих молотком. Он спрятал трупы, навёл порядок и пригласил гостей, в то время как тела его родителей оставались в доме.

Этот снимок был сделан в ночь после убийства, когда Тайлер признался в содеянном своему другу Максу (слева).Снимок фотографа Кевина Картера (Kevin Carter), удостоенный Пулитцеровской премии.Фотограф из ЮАР Кевин Картер работал в Судане во время голода в 1993 году. На снимке запечатлен умирающий от голода ребёнок, который ползёт в сторону центра распределения питания, в то время как рядом рыщет стервятник в ожидании лёгкой добычи. Картер не мог подходить к детям из-за угрозы заражения. Через три месяца после церемонии вручения Пулитцеровской премии 33-летний Картер покончил жизнь самоубийством, не выдержав тягостных воспоминаний.Трэвис Александр (Travis Alexander).Последняя фотография Трэвиса Александра, сделанная его бывшей девушкой Джоди Ариас (Jodi Arias) перед его убийством. Она пришла к нему домой и, пока они дурачились , несколько раз его сфотографировала. Тело Трэвиса было найдено в ванной пять дней спустя с 27-ю колотыми ранами, перерезанным горлом и пулей в голове.Культ «Небесных врат».26 марта 1997 года 39 адептов культа «Небесных врат» покончили жизнь самоубийством, веря, что их души будут доставлены на комету Хейла-Боппа на космическом корабле. Основатель культа Маршалл Эпплуайт (Marshall Applewhite) убедил их, что скоро Землю очистят инопланетяне, поэтому они должны покинуть этот мир.Бланш Монье (Blanche Monnier).Бланш Монье 24 года удерживалась в заточении в комнате, где ей приходилось жить среди собственных испражнений. Её обнаружили в 1901 году, когда кто-то указал полиции её местонахождение. Женщина 24 года не видела солнечного света.Рейнальдо Дагса (Reynaldo Dagsa).Филиппинский политик Рейнальдо Дагса фотографировал свою семью во время празднования Нового года. В кадр попал и его убийца. Им оказался угонщик автомобиля, которого Дагса когда-то упрятал за решетку.«Храм народов».Американский проповедник Джим Джонс (Jim Jones) основал религиозное движение «Храм народов », которое вошло в историю самым массовым самоубийством. 918 адептов культа покончили с собой, отравившись цианидом.Дин Корлл (Dean Corll).Дин Корлл получил прозвище Леденец за то, что постоянно раздавал конфеты соседским детям. Он был одним из самых жестоких серийных убийц в истории. В промежутке между 1970 – 1973 годами Корлл изнасиловал и убил не менее 28 мальчиков. У него было двое сообщников, один из которых его и застрелил. Этот снимок был найден среди его личных вещей. Мальчик с этой фотографии так и не был опознан, что наводит на жуткие мысли, что жертв маньяка было гораздо больше 28-ми.Джон Леннон и его убийца Марк Дэвид Чепмен.Чепмен убил Леннона всего через несколько часов после того, как был сделан этот снимок. Когда Чепмена спросили, почему он это сделал, он ответил: «Я думал, мне достанется его слава».Массовое убийство в школе «Колумбайн».Этот снимок был сделан за две недели до массового убийства в школе «Колумбайн», когда были застрелены 12 учеников и один учитель. В левом верхнем углу можно разглядеть двух школьников, которые имитируют стрельбу по камере. Многие видят в этом жесте страшное пророчество.Снимок, сделанный в газовой камере в Освенциме, Польша.Теракт в Оме.Этот снимок был сделан за несколько минут до теракта в Оме в Северной Ирландии. Взрывное устройство было заложено в красном автомобиле, который вы видите на этом снимке. Взрыв, организованный Подлинной Ирландской республиканской армией, унёс жизни 29 человек. Отец и сын, запечатлённые на этом снимке, остались живы.Путешественник Кристофер Маккэндлесс (Chris McCandless).Последний автопортрет , сделанный Кристофером Маккэндлессом перед тем, как он отправился в необитаемую часть Аляски. Вскоре после того, как был сделан этот снимок, охотники обнаружили тело Маккэндлесса в заброшенном автобусе. Как впоследствии выяснилось, путешественник отравился корнем ядовитого растения.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)