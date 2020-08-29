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15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Предлагаем вашему вниманию 15 фотографий, за которыми стоят реальные истории, в своё время ужаснувшие даже самых опытных криминалистов.

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Снимок, который вошел в историю под названием «Самое красивое самоубийство».

Эвелин Макхейл (Evelyn McHale) покончила с собой, спрыгнув с небоскрёба «Эмпайр-стейт-билдинг». Оказавшийся поблизости фотограф Роберт Уайлс (Robert Wiles) запечатлел тело Макхейл, упавшее на лимузин ООН. Перед самоубийством Макхейл ушла от своего жениха. Её предсмертная записка гласила: «Ему будет лучше без меня. Я никому не смогла бы стать хорошей женой».

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Регина Кей Уолтерс (Regina Kay Walters).

Эта фотография 14-летней Регины Кей Уолтерс была сделана серийным убийцей Робертом Беном Роудсом (Robert Ben Rhoades), впоследствии схваченным за рулём фуры, в прицепе которой была оборудована камера для пыток. Перед тем, как сделать этот снимок, Роудс обрезал своей жертве волосы и заставил её надеть платье и туфли на каблуках, а затем убил её в амбаре в штате Иллинойс.

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Тайлер Хэдли (Tyler Hadley).

17-летний Тайлер Хэдли хотел устроить вечеринку, но его родители были дома, поэтому он до смерти забил их обоих молотком. Он спрятал трупы, навёл порядок и пригласил гостей, в то время как тела его родителей оставались в доме.

Этот снимок был сделан в ночь после убийства, когда Тайлер признался в содеянном своему другу Максу (слева).

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Снимок фотографа Кевина Картера (Kevin Carter), удостоенный Пулитцеровской премии.

Фотограф из ЮАР Кевин Картер работал в Судане во время голода в 1993 году. На снимке запечатлен умирающий от голода ребёнок, который ползёт в сторону центра распределения питания, в то время как рядом рыщет стервятник в ожидании лёгкой добычи. Картер не мог подходить к детям из-за угрозы заражения. Через три месяца после церемонии вручения Пулитцеровской премии 33-летний Картер покончил жизнь самоубийством, не выдержав тягостных воспоминаний.

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Трэвис Александр (Travis Alexander).

Последняя фотография Трэвиса Александра, сделанная его бывшей девушкой Джоди Ариас (Jodi Arias) перед его убийством. Она пришла к нему домой и, пока они дурачились, несколько раз его сфотографировала. Тело Трэвиса было найдено в ванной пять дней спустя с 27-ю колотыми ранами, перерезанным горлом и пулей в голове.

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Культ «Небесных врат».

26 марта 1997 года 39 адептов культа «Небесных врат» покончили жизнь самоубийством, веря, что их души будут доставлены на комету Хейла-Боппа на космическом корабле. Основатель культа Маршалл Эпплуайт (Marshall Applewhite) убедил их, что скоро Землю очистят инопланетяне, поэтому они должны покинуть этот мир.

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Бланш Монье (Blanche Monnier).

Бланш Монье 24 года удерживалась в заточении в комнате, где ей приходилось жить среди собственных испражнений. Её обнаружили в 1901 году, когда кто-то указал полиции её местонахождение. Женщина 24 года не видела солнечного света.

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Рейнальдо Дагса (Reynaldo Dagsa).

Филиппинский политик Рейнальдо Дагса фотографировал свою семью во время празднования Нового года. В кадр попал и его убийца. Им оказался угонщик автомобиля, которого Дагса когда-то упрятал за решетку.

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

«Храм народов».

Американский проповедник Джим Джонс (Jim Jones) основал религиозное движение «Храм народов», которое вошло в историю самым массовым самоубийством. 918 адептов культа покончили с собой, отравившись цианидом.

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Дин Корлл (Dean Corll).

Дин Корлл получил прозвище Леденец за то, что постоянно раздавал конфеты соседским детям. Он был одним из самых жестоких серийных убийц в истории. В промежутке между 1970 – 1973 годами Корлл изнасиловал и убил не менее 28 мальчиков. У него было двое сообщников, один из которых его и застрелил. Этот снимок был найден среди его личных вещей. Мальчик с этой фотографии так и не был опознан, что наводит на жуткие мысли, что жертв маньяка было гораздо больше 28-ми.

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Джон Леннон и его убийца Марк Дэвид Чепмен.

Чепмен убил Леннона всего через несколько часов после того, как был сделан этот снимок. Когда Чепмена спросили, почему он это сделал, он ответил: «Я думал, мне достанется его слава».

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Массовое убийство в школе «Колумбайн».

Этот снимок был сделан за две недели до массового убийства в школе «Колумбайн», когда были застрелены 12 учеников и один учитель. В левом верхнем углу можно разглядеть двух школьников, которые имитируют стрельбу по камере. Многие видят в этом жесте страшное пророчество.

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Снимок, сделанный в газовой камере в Освенциме, Польша.

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Теракт в Оме.

Этот снимок был сделан за несколько минут до теракта в Оме в Северной Ирландии. Взрывное устройство было заложено в красном автомобиле, который вы видите на этом снимке. Взрыв, организованный Подлинной Ирландской республиканской армией, унёс жизни 29 человек. Отец и сын, запечатлённые на этом снимке, остались живы.

15 зловещих фотографий, за которыми кроются леденящие душу истории

Путешественник Кристофер Маккэндлесс (Chris McCandless).

Последний автопортрет, сделанный Кристофером Маккэндлессом перед тем, как он отправился в необитаемую часть Аляски. Вскоре после того, как был сделан этот снимок, охотники обнаружили тело Маккэндлесса в заброшенном автобусе. Как впоследствии выяснилось, путешественник отравился корнем ядовитого растения.

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