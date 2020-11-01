Как разморозить мясо быстро и без микроволновки, чтобы оно осталось вкусным

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Большинство сограждан размораживает мясо при помощи старой-доброй микроволновой печи







Берем чистый пакет и кладем в него мясо. |Фото: mgorod.kz. Зачастую оперативно приготовить блюда из мяса не представляется возможным по причине того, что разморозка данного продукта занимает не один час. Ускорить процесс можно при помощи микроволновой







Нагреваем воду, но не кипятим. |Фото: legkovmeste.ru. Все это вынуждает большинство людей оставлять мясо на разморозку с вечера или с утра. Однако Для достижения успеха важно четко соблюдать последовательность действий и не спешить.



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Опускаем мясо в теплую воду. |Фото: kopilohka.ru. Первым делом наполняем большую кастрюлю водой из-под крана и ставим ее на плиту, включаем огонь и ждем, пока вода не нагреется до отметки в 55-60 градусов. Для того чтобы не проворонить момент, рекомендуется использовать кулинарный градусник (только что появился еще один отличный повод обзавестись полезной штуковиной!). Пока вода нагревается, берем мясо и укладываем его в







И микроволновка не нужна. ¦Фото: mirtesen.ru. Дело осталось за малым. Как только вода нагреется до заветной отметки, огонь нужно отключить. Пакет с мясом осторожным движением







Большинство сограждан размораживает мясо при помощи старой-доброй микроволновой печи . В представлении современных соотечественников только она может помочь справится с разморозкой быстро и без потери вкусовых качеств продукта. В действительности это не является правдой. Разморозить мясо всего за 10 минут, без утраты качества и вкуса продукта можно и другим «традиционным» способом.Берем чистый пакет и кладем в него мясо. |Фото: mgorod.kz. Зачастую оперативно приготовить блюда из мяса не представляется возможным по причине того, что разморозка данного продукта занимает не один час. Ускорить процесс можно при помощи микроволновой печи , однако в этом случае хозяева имеют все шансы нанести непоправимый вред мясу. В итоге продукт способен изменить свои первоначальные вкусовые качества и даже полностью испортиться. Приятного в обоих случаях крайне мало.Нагреваем воду, но не кипятим. |Фото: legkovmeste.ru. Все это вынуждает большинство людей оставлять мясо на разморозку с вечера или с утра. Однако , существует по крайней мере один весьма действенный способ, который позволит разморозить мясо максимально оперативно без использования СВЧ и без потери вкусовых качеств продукта. Для работы нам понадобится обычный пакет, кастрюля, плита и некоторое количество воды.Для достижения успеха важно четко соблюдать последовательность действий и не спешить.Опускаем мясо в теплую воду. |Фото: kopilohka.ru. Первым делом наполняем большую кастрюлю водой из-под крана и ставим ее на плиту, включаем огонь и ждем, пока вода не нагреется до отметки в 55-60 градусов. Для того чтобы не проворонить момент, рекомендуется использовать кулинарный градусник (только что появился еще один отличный повод обзавестись полезной штуковиной!). Пока вода нагревается, берем мясо и укладываем его в пакет , последний аккуратно и плотно завязываем так, чтобы вода ни в коем случае не попала внутрь. Совет: если боитесь, что пакет расплавится о нагретую кастрюлю, то лучше использовать специальный пакет для запекания. Такой легко выдерживает контакт с поверхностью нагретой до 200 градусов по Цельсию.И микроволновка не нужна. ¦Фото: mirtesen.ru. Дело осталось за малым. Как только вода нагреется до заветной отметки, огонь нужно отключить. Пакет с мясом осторожным движением опускается в кастрюлю с водой. Желательно таким образом, чтобы мясо полностью погрузилось. Оставляем продукт на 10-15 минут, после чего вынимаем мясо из пакета и при помощи ножа проверяем оттаяло ли оно. Если нет, то кладем обратно еще на 5-10 минут.

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