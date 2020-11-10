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Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

Арнис Балкус — фотограф, преподаватель и главный редактор латвийского онлайн-издания FK Magazine. Он изучал коммуникации в Латвийском университете и фотографию в лондонском Вестминстерском университете. Его снимки выставлялись на множестве международных фотовыставок и публиковались в видных европейских изданиях, таких как Achtung Mode, Dazed & Confused, Foto & Video. Большинство его фото посвящены латвийской идентичности, историческим табу и социально-политической тематике.

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое


В серии работ под названием «Амнезия» автор инсценирует картины из повседневной жизни, канувшие в Лету из-за смены социально-политической обстановки после распада СССР. Сцены на представленных фото демонстрируют ушедший в историю образ жизни латвийцев и жителей других бывших советских республик. Коллективная амнезия — принудительное или добровольное подавление отдельных воспоминаний — способствовала тому, что все эти ежедневные маленькие «ритуалы» ушли в забвение благодаря повсеместному отрицанию латвийской советской идентичности и отчасти потому, чтобы было легче оправиться от повторяющихся без конца политико-экономических неудач.

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

Коллективная амнезия: фотограф из Латвии инсценировал советское прошлое

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