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Поддельная покрышка: шиномонтажный обман с колесами

В последнее время в шиномонтажах и рынках стали появляться некачественные шины. Дело тут вовсе не в ухудшении производства. Мошенники придумали новый способ восстанавливать внешний вид старых покрышек и выдавать их за новые.

Поддельная покрышка: шиномонтажный обман с колесами

После ремонта в кустарных мастерских шина лучше не становится, хотя и выглядит почти как новая.

Поддельная покрышка: шиномонтажный обман с колесами

Метод довольно прост. Верхний слой резины срезается, канавки полируются так, чтобы казаться глубже.



В итоге резина делается тоньше, что отрицательно сказывается на всех ее свойствах. Не стоит экономить на внешней выгоде — если шина кажется слишком дешевой, стоит изучить ее детально.

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Поддельная покрышка: шиномонтажный обман с колесами

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