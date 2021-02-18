Какие острые шутки на самом деле принадлежат Фаине Раневской, а какие цитаты ей приписали

То, что прекрасная советская актриса кроме таланта обладала невероятно острым языком, сегодня, к сожалению, известно молодому поколению гораздо лучше, чем те роли, в которых она блистала. Фаина Георгиевна действительно была неистощимым кладезем юмора, и ее образные, сочные фразки молва тут же растаскивала, превращая в анекдоты. Однако много позднее это привело к странному, обратному нарушению авторского права: Раневской сегодня приписывают такое количество острот, которое она просто не успела бы сказать за всю свою жизнь. Теперь, чтобы отделить настоящее от приписанного, остается только полагаться на воспоминания современников, сохранивших память об этом уникальном человеке.
Все знакомые Фаины Георгиевны знали, как она ненавидит свою собственную фразу, ставшую для зрителей ее «коронным номером». Почти все поклонники, узнав актрису, кричали ей: «Муля, не нервируй меня!». Эти слова из фильма «Подкидыш» мгновенно превратились в крылатую фразу. Кстати, авторство ее оспаривали три прекрасные дамы: Агния Львовна Барто, которая написала сценарий для фильма, Рина Зеленая (соавтор) и сама Раневская, актриса рассказывала об этом в 1964 году в программе «Кинопанорама». Фаина Георгиевна действительно часто импровизировала и придумывала тексты для своих героинь, так что ничего удивительного в этом нет. Однако в данном случае она и правда «выкопала себе яму своими руками».
Кадр из фильма «Подкидыш», 1939 год
Интересно, что роль в фильме «Подкидыш» Раневская считала одной из самых незначительных для себя, поэтому неожиданную популярность просто возненавидела, однако «Муля» преследовала актрису на каждом шагу. Последней каплей стало вручение ордена Ленина в 1976 году, когда Леонид Брежнев, вручая 80-летней актрисе орден, произнес: «А вот идёт наша Муля-не-нервируй-меня!». Раневская ответила: «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы!». Генеральный секретарь ЦК КПСС смутился и добавил: «Простите, но я Вас очень люблю».
Ее действительно любили абсолютно все. Даже сам Иосиф Виссарионович, сравнивая таланты наших актеров, однажды заметил: «Вот Жаров в разном гриме и разных ролях — везде одинаков, а Раневская без грима, но везде разная». И это при том, что главных ролей у нее практически не было, даже в театральных постановках. Об этом очень мило шутил писатель-юморист Эмиль Кроткий: «Имя её не сходило с афиши, где она неизменно фигурировала в числе „и др.“». Сама же Фаина Гергиевна к своему таланту относилась иронично, но вот к подбору ролей подходила действительно серьезно. По ее выражению, «Сняться в плохом фильме всё равно, что плюнуть в вечность. Деньги съедены, а позор останется».
Вообще, собственная жизнь чаще всего и становилась для Раневской поводом для шуток. Например, поселившись в квартире, под которой располагались кинотеатр и булочная, она иронизировала: «Я живу над хлебом и зрелищами»; по поводу прорехи в юбке объясняла: «Напора красоты не может сдержать ничто!»; к тому, как она сама выглядит, актриса относилась философски: «Все, кто меня любили, не нравились мне. А кого любила я - не любили меня. Моя внешность лишила меня личной жизни!»; а упав на улице, могла потребовать у незнакомого мужчины: «Поднимите меня! Народные артистки на дороге не валяются…».
Фаина Раневская в роли тапёрши в картине «Александр Пархоменко», 1942 год.
Судя по воспоминаниям друзей, знакомых и коллег, чаще всего Фаину Георгиевну возмущала человеческая глупость. Ее высказывания по этому поводу действительно можно собирать в сборник философских цитат:
- Всю жизнь я страшно боюсь глупых. Особенно баб. Никогда не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень.
- Женщина, чтобы преуспеть в жизни, должна обладать двумя качествами. Она должна быть достаточно умна для того, чтобы нравиться глупым мужчинам, и достаточно глупа, чтобы нравиться мужчинам умным.
- Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Встречаясь с проявлениями этого искрометного, но порой слишком острого юмора, люди, чаще всего, бежали записывать «вылетевшую» фразу и разносили ее по знакомым. Однако, некоторые отвечали… Оказывается, у одного из самых образных высказываний Фаины Георгиевны есть прекрасное продолжение. В воспоминаниях актрисы описан ее диалог с давним другом, актером и режиссером Соломоном Михоэлсом:
- Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. В вас живет Бог!
Режиссер, не задумываясь, ответил:
- Если во мне живет Бог, то Он в меня сослан.
Кадр из фильма «Золушка», 1947 год
Ушла на заслуженный отдых Раневская в 86 лет! По ее собственным словам, «устав симулировать здоровье». Возраст, разумеется, тоже был для нее прекрасным поводом для шуток. Она вполне могла сказать сама про себя: «Стареть скучно, но это единственный способ жить долго» или: «Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть». Незадолго до смерти с сарказмом написала: «Когда умру, похороните меня и на памятнике напишите: „Умерла от отвращения“».
Были, на самом деле, у актрисы и другие фразы – горькие и печальные, о таланте, разрушившем личное счастье, о страшном одиночестве, стоит вспомнить хотя бы ее сакраментальное: «Все сбудется, стоит только расхотеть…», однако больше все-таки мы любим ее острые, но невероятно оптимистичные высказывания... «Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться».
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