Для чего самолеты сбрасывают горючее во время полета, и достигает ли керосин земли

Мало кто знает, однако самолеты периодически осуществляют сброс топлива прямо во время полета. Узнав такую особенность эксплуатации летающих машин, каждый человек задастся по меньшей мере двумя вопросами. Первый – достигает ли керосин поверхности земли, будучи сброшенным из баков прямо в небе. Второй – зачем вообще самолетам приходится сбрасывать драгоценное горючее. Постараемся ответить на оба этих вопроса.
Для чего вообще сбрасывать керосин
Сбрасывается перед посадкой. |Фото: transport-news.ru.
Керосин сбрасывается далеко не во время каждого полета. Данная процедура достаточно редка и считается чрезвычайной. Реализуется она для обеспечения безопасности самолета и его пассажиров. Для того, чтобы понять в чем суть, следует для начала упомянуть о таких важных понятиях в авиации, как «максимальная взлетная масса» и «максимальная посадочная масса». Несложно догадаться, что если данные показатели превышены, то самолет не сможет безопасно сесть или взлететь.
Максимальная подсадочная масса всегда ниже взлетной. |Фото: топчег.рф.
Все дело в том, что максимальная взлётная масса любого самолета всегда выше, чем максимальная посадочная. Ничего странного в этом на самом деле нет, ведь помимо самого самолета в параметр массы добавляются пассажиры, грузы и, конечно же, топливо. Большинство пассажирских лайнеров, отправляясь в небо, весит на порядок больше, чем должно весить в момент посадки. Необходимая масса теряется в полете не за счет выброшенных за борт пассажиров, а за счет сгоревшего керосина.
Немного жутко. |Фото: топчег.рф.
Маршрут самолета составляется таким образом, чтобы при максимальной загрузке во время полета успело сгореть достаточно топлива, и масса самолета пришла в норму перед посадкой. Само собой в жизни бывает всякое: проблемы в аэропортах, поломки в самолетах, резкое изменение погоды и прочие происшествия. В любой из этих (и многих других) ситуациях лайнер может быть вынужден сойти с ранее запланированного маршрута и садиться на землю раньше. Соответственно, в такой ситуации его масса не успевает достичь посадочных значений и в этой ситуации команда принимает решение о сбросе горючего.
Насколько безопасен сброс керосина
Топливо денег стоит. |Фото: rtp.expert.
Керосин является исключительным горючим. Энергетическая отдача, которая получается в двигателе в результате сгорания керосина, в десятки раз превышает отдачу в любых других альтернативных двигателях. При этом керосин достаточно сильно отличается от бензина. В первую очередь тем, что намного хуже испаряется. Сброс керосина в небе позволяет испарить часть топлива, однако с достаточно большой долей вероятности что-то все-таки долетит до земли.
Именно по этой причине летчики стараются сбрасывать керосин на как можно большей высоте. В такой случае облако керосина распадается на мелкие капли, что позволяет свести урон окружающей среде фактически к нулю.
Мера со сбросом - чрезвычайная. |Фото: livejournal.com.
Куда важнее то, что сброс керосина – это все-таки мера чрезвычайная. Прежде чем пойти на такой шаг, пилоты обязаны связаться с диспетчерской и запросить разрешение. Делается это не столько из заботы об окружающей среде, сколько из вопросов безопасности. Дело в том, что керосиновое облако будет находиться в небе некоторое время, и диспетчеры должны убедиться, что в него не попадут другие самолеты. В противном случае может произойти крушение машины.
Важно и то, что далеко не все самолеты оборудованы системой сброса керосина прямо в полете. В такой ситуации самолет будет наматывать круги вокруг аэропорта, чтобы сжечь топливо и выровнять массу борта до нужного параметра. Более того, если даже самолет оборудован такой системой и ему в данный момент ничего не угрожает, то скорее всего диспетчеры не дадут разрешения на экстренный сброс и отправят самолет кружить.
Вариантов пока нет. |Фото: bezformata.com.
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