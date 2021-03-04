Почему не стоит выливать огуречный рассол: хитрости использования в быту, кулинарии и для здоровья

Огуречный рассол - ценный продукт, который пригодится в быту, на даче, в кулинарии и для здоровья

Кулинарные лайфхаки

Рассол можно использовать вместо уксуса и лимонного сока / Фото: orenburg-news.net

Солоновато-пряный маринад - идеальный вариант для курица, говядины или свинины / Фото: timeshare-ok.ru

Полейте рыбу одной-двумя чайными ложками рассола для придания пряного вкуса / Фото: 270076.ru

С пользой для здоровья

Пить рассол полезно не только во время похмелья, но и при запоре, изжоге, икоте / Фото: img2.ntv.ru

Рассол для уборки

Замочите грязную решетку в рассоле, чтобы проще отчистить нагар и жир / Фото: i.ytimg.com

Дачные лайфхаки

Разведите рассол с водой и сбрызните почву вокруг растений, чтобы уберечь их от сорняков / Фото: stopklopu.com