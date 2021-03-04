Почему не стоит выливать огуречный рассол: хитрости использования в быту, кулинарии и для здоровья

Огуречный рассол - ценный продукт, который пригодится в быту, на даче, в кулинарии и для здоровья
Огуречный рассол - ценный продукт. Однако не многие догадываются об этом и по незнанию просто выливают жидкость в унитаз. А ведь рассол можно использовать в кулинарии, бытовых целях, для лечения недугов и даже на даче.
Кулинарные лайфхаки
1. Рассол вместо уксуса
Рассол можно использовать вместо уксуса и лимонного сока / Фото: orenburg-news.net
Если под рукой не оказалось уксуса или хочется разнообразить привычные блюда, попробуйте добавить в них огуречный рассол. Продукт дополнит кулинарные шедевры пикантными нотками. Вкус пряного рассола особенно хорошо раскрывается в овощных салатах, солянке или рассольнике.
2. Овощной маринад
Лайфхак специально для любителей маринованных овощей. Порежьте соломкой морковь, болгарский перец, залейте их огуречным рассолом и отправьте в холодильник на пару дней. У овощей появится тонкий пряный аромат и солоноватый вкус. В рассоле можно мариновать и другие продукты, начиная от красного лука и до отваренных яиц. Попробуйте поэкспериментировать и вы откроете привычные блюда с новых сторон. А несколько веточек свежей кинзы и зубчик чеснока сделают вкус еще более пикантным.
3. Маринад для мяса
Солоновато-пряный маринад - идеальный вариант для курица, говядины или свинины / Фото: timeshare-ok.ru
Солоновато-пряный маринад - идеальный вариант для мяса. Добавьте в рассол для остроты немного горчицы, перца и измельченного чеснока. Залейте полученным маринадом куриное, свиное или говяжье мясо и оставьте как минимум на час, а лучше всего - до утра. Благодаря огуречному рассолу блюда, приготовленные на гриле или сковороде, получатся сочными и нежными. Также можно смазывать мясные кусочки в процессе приготовления, чтобы оно точно не сгорело.
4. Для разнообразия блюд
Полейте рыбу одной-двумя чайными ложками рассола для придания пряного вкуса / Фото: 270076.ru
1. Чтобы дополнить традиционные макароны с сыром пикантным вкусом, добавьте в ходе приготовления немного огуречного рассола.
2. Нужен универсальный соус для мяса, картофельных блюд или домашних чипсов? Возьмите стакан майонеза, полстакана кетчупа, половину чайной ложки лукового порошка и три-четыре чайные ложки рассола. Смешайте ингредиенты и подавайте с любимыми блюдами.
3. Солоноватый рассол будет кстати и при запекании рыбы. Полейте блюдо одной-двумя чайными ложками.
4. Если перед приготовлением греческого салата подержать брынзу или адыгейский сыр в рассоле, у блюда получится более насыщенный вкус.
5. Готовите хумус и забыли о лимонном соке? Его с легкостью заменит огуречный рассол.
С пользой для здоровья
Пить рассол полезно не только во время похмелья, но и при запоре, изжоге, икоте / Фото: img2.ntv.ru
1. Больше всего рассол ценится во время похмелья. Он благоприятно воздействует на организм и помогает избавиться от алкогольной интоксикации. Однако это не единственная польза для здоровья.
2. Часто у женщин перед и во время менструации возникают сильные спазмы и судороги. Рассол избавит от неприятных ощущений.
3.После интенсивных физических нагрузок важно восполнить водный баланс и минимизировать мышечную боль. Огуречный рассол придет на помощь. Он содержит даже больше электролитов, чем спортивные напитки и помогает организму восстановиться после занятий спортом.
4. Пара глотков огуречного продукта спасет от изжоги, а стакан рассола поможет избавиться от запора или икоты.
Рассол для уборки
Замочите грязную решетку в рассоле, чтобы проще отчистить нагар и жир / Фото: i.ytimg.com
В быту огуречная жидкость - универсальное моющее средство. Рассол поможет удалить загрязнения и потемневшие пятна на медной посуде и других изделиях. Также продукт подходит для чистки гриля. Достаточно замочить решетку в рассоле, чтобы избавиться от нагара и жира в два счета.
Дачные лайфхаки
Разведите рассол с водой и сбрызните почву вокруг растений, чтобы уберечь их от сорняков / Фото: stopklopu.com
1. Некоторые растения вроде рододендрона или гортензии любят кислый грунт. Если почве на приусадебном участке не хватает данного параметра, полейте землю огуречным рассолом. Главное - следить за тем, чтобы жидкость не попала на стебли растений, поскольку это может им навредить.
2. Также рассол выступает как натуральный гербицид. Если развести жидкость с водой, можно немного оросить почву вокруг растений, чтобы защитить их от сорняков. Такое средство полностью безопасно для животных и детей.
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