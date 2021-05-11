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Малайзия в фотографиях

Маленькая но процветающая страна с быстро растущей экономикой. Встречайте, Малайзия в фотографиях.

Малайзия в фотографиях

Малайзия в фотографиях

Куала-Лумпур – столица Малайзии и самый густонаселенный город в стране. Население – свыше 1.5 миллиона человек.

Малайзия в фотографиях

Стеклянный пол торгового центра в городе Петалинг-Джая, города-спутника малайской столицы Куала-Лумпур.

Малайзия в фотографиях

Фонтан перед торговым центром в городе Шах-Алам. В Малайзии проживает примерно 29 миллионов человек, большинство из которых живут рядом со столицей.

Малайзия в фотографиях

Аквариумные рыбки на ночном рынке в Ипох – густонаселенном городе к северу от столицы. Ночной рынок называют Пасар Малам и он был создан 30 лет назад.

Малайзия в фотографиях

Узкая аллея с примыкающими деревянными домами в Chew Jetty на острове Пенанг.

Малайзия в фотографиях

Индусские общины составляют примерно 8% населения Малайзии. Возле статуи они отмечают Дивали – индуистский фестиваль огней.

Малайзия в фотографиях

Жители покупают овощи на ночном рынке в Букит Ротань, небольшом городке в Малайзии.

Малайзия в фотографиях

Смотровая площадка в Куала-Лумпур. Справа можно видеть башни-близнецы Петронас, которые возвышаются над всеми остальными зданиями столицы.

Малайзия в фотографиях

Мечеть проливов Малаккы также выполняет роль маяка в Малаккском проливе.

Малайзия в фотографиях

Колонны недавно построенного здания в Шах-Алам. В Малайзии растет беспокойство, что дальнейшее коммерческое развитие и застройка может нанести вред окружающей среде страны.

Малайзия в фотографиях

Мусульмане собираются на пятничные молитвы в мечети в международном аэропорту Куала –Лумпур.

Малайзия в фотографиях

Стена, украшенная светодиодными огням в одном из отелей Куала-Лумпур. Малайзия является одним из крупнейших экспортеров электроприборов и электронных компонентов.



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