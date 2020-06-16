Загадки картины «Послы» Ганса Гольбейна

Ганс Гольбейн-младший, немецкий католический художник и придворный художник короля Генриха VIII, рассказал миру об эпохе Тюдоров с помощью более 100 портретов. Работа «Послы» наполнена многими скрытыми значениями. Какова главная загадка «Послов»?



Ганс Гольбейн-младший, несомненно, был одним из лучших художников-портретистов эпохи Возрождения Германии. Среди его придворных заказчиков были Томас Мор, Томас Кромвель, король Генрих и практически вся его семья. Кроме того, Гольбейн усилил свою портретную живопись многочисленными символами, аллюзиями и ироническими мотивами. Одной из величайших портретных картин, написанных Гольбейном во время его второго визита в Англию, были «Послы», двойной портрет в натуральную величину богатого помещика Жана де Дентевиля, посла короля Франции и его друга Жоржа де Сельва, епископа Лававра. Написание «Послов» совпало с разрывом Генриха VIII с Римом. Причины разрыва две. Во-первых, он решил аннулировать свой брак с Екатериной Арагонской (это был династический брак, призванный укрепить союз с Испанией), а во-вторых, образование английской протестантской церкви. Помимо своих королевских заказов, Гольбейн также писал многочисленных дворян и женщин, священнослужителей, землевладельцев и других деятелей.

Главная мысль картины

Главные фигуры

Обстановка

Предметы и их символика

Великая иллюзия Гольбейна - главная загадка картины

Политический подтекст

Символ надежды