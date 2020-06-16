Загадки картины «Послы» Ганса Гольбейна

Ганс Гольбейн-младший, немецкий католический художник и придворный художник короля Генриха VIII, рассказал миру об эпохе Тюдоров с помощью более 100 портретов. Работа «Послы» наполнена многими скрытыми значениями. Какова главная загадка «Послов»?
Ганс Гольбейн-младший, несомненно, был одним из лучших художников-портретистов эпохи Возрождения Германии. Среди его придворных заказчиков были Томас Мор, Томас Кромвель, король Генрих и практически вся его семья. Кроме того, Гольбейн усилил свою портретную живопись многочисленными символами, аллюзиями и ироническими мотивами. Одной из величайших портретных картин, написанных Гольбейном во время его второго визита в Англию, были «Послы», двойной портрет в натуральную величину богатого помещика Жана де Дентевиля, посла короля Франции и его друга Жоржа де Сельва, епископа Лававра. Написание «Послов» совпало с разрывом Генриха VIII с Римом. Причины разрыва две. Во-первых, он решил аннулировать свой брак с Екатериной Арагонской (это был династический брак, призванный укрепить союз с Испанией), а во-вторых, образование английской протестантской церкви. Помимо своих королевских заказов, Гольбейн также писал многочисленных дворян и женщин, священнослужителей, землевладельцев и других деятелей.
Главная мысль картины
Работа «Послы» наполнена скрытыми значениями и символическими чертами в лучших традициях Северного Ренессанса и поздней живописи Ванитас XVII века. Картина была заказана молодым послом Жаном де Дентевилем в ознаменование визита в Лондон его друга де Селве. Двое мужчин находились в сложной и в конечном итоге неудачной дипломатической миссии, чтобы залечить разрыв между Генрихом VIII и Римской Церковью, отсюда и название картины «Послы». Таким образом, главная тема картины в том, что никакое материальное богатство, сила или образование не могут предотвратить смерть и неизбежное. В этом случае «неизбежным» было решение Генриха VIII создать свою собственную Церковь. «Послы»- это не только портрет, но и натюрморт с множеством тщательно прорисованных предметов. Многие портреты ученых XVI века содержат объекты, которые отражают их профессии и интересы, но картина Гольбейна особенно впечатляет благодаря ее необычайному вниманию к деталям и скрытой информации. Однако наиболее знаковая картина художника не поддается прямому толкованию. Жан де Дентевиль и Жорж де Сельв, также известные как «Послы», были тщательно изучены многовековыми историками. Чтобы начать невыполнимую задачу расшифровки этого почти в натуральную величину произведения, нужно сначала попытаться понять опасно политический мир, в котором обитал Гольбейн, и его собственную сложную биографию.
Главные фигуры
Изображение двух героев написано технически блестяще и символично. Де Дентевиль, слева, одет в роскошную светскую одежду - тщательно вычерченная черная мантия с мехом рыси, поверх розовой шелковой накидки. На его шляпе изображен череп - его личный знак отличия. Епископ и ученый-классик Жорж де Сельв одет в менее показную и скромную клерикальную одежду (вскоре он будет освящен епископом Лаварским, Франция), стоит на правой стороне картины. Примечательно, что он занимает меньше места. Он провел большую часть своей карьеры, тщетно пытаясь остановить волну лютеранской реформы и воссоединить католическую церковь. Некоторые эксперты также указывают на то, что светские корни де Дентевиля и духовные корни де Сельва символизируют дисфункциональный характер союза между Францией и Ватиканом, а также общий конфликт между церковью (папой) и государством (Генрих VIII). Личности двух фигур контрастируют: де Дентевиль выглядит как человек действия, сжимая кинжал, в то время как де Сельв кладет руку на книгу, указывая на его созерцательный характер. И кинжал, и книга написаны на латыни с указанием возраста: 29 и 25 лет соответственно. Хотя они кажутся жизненно важными и молодыми, эти надписи усиливают их смертность, как и брошь с черепом на кепке Дентевиля. Кроме того, изображение лютни со сломанной нитью (нижняя полка) является популярным символом раздора, либо усиливающего идею конфликта между Англией и Римом, либо намекающего на континентальный раскол между протестантами и католиками.
Обстановка
Обстановка для портрета - это область сравнительно небольшой глубины, покрытая зелеными шторами, украшенными сложными узорами в геральдическом стиле. Пол покрыт мозаичной плиткой, основанной на дизайне «тротуара Cosmati» перед Высоким алтарем в Вестминстерском аббатстве, что указывает на первостепенную природу английской литургии.
Предметы и их символика
На двух полках, стоящих между двумя фигурами, выложены многочисленные объекты, с которыми послы и их эпоха связаны. Предметы включают в себя два глобуса (один небесный, один земной), квадрант, торкетум, многогранные солнечные часы, T-квадрат, книгу по немецкой математике и книгу лютеранских гимнов. Хотя эти объекты демонстрируют умение Гольбейна изображать сложные трехмерные объекты, их точный реализм также имеет метафизическое значение. Текстурные изображения меха, шелка, дерева и металла привлекают внимание зрителя к материальному присутствию картины, выравнивая ее с реальностью. Предметы имеют глубокое символическое и аллегорическое значение. Вполне возможно интерпретировать их расположение в качестве небесного и земного миров. 1. Объекты на верхней полке - небесный шар, солнечные часы и различные другие инструменты, используемые в астрономии и для измерения времени - относятся к небесному царству (еще одно мнение - это уровень рая). 2. Земной шар, компас, лютня, футляр для флейт, книга арифметики, музыкальные инструменты и открытый сборник гимнов на нижней полке указывают на земные занятия. 3. Самый нижний уровень на картине - череп как арибут смерти - по мнению многих искусствоведов представляет ад. Вертикально стоящие герои окружают эту структуру, связывая их с тремя царствами.
Великая иллюзия Гольбейна - главная загадка картины
Исторически сложилось, что каждый, кто жил во времена Ренессанса в Европе, остро осознавал смерть, которая была гораздо более заметным явлением, чем сегодня. Буйные эпидемии смертельных болезней, таких как чума, были обычным явлением (сам Гольбейн умер от чумы в Лондоне в 1543 году). Самым значительным смертельным признаком «Послов» является неразборчивый анаморфный череп, который тянется через нижний центр картины.
Анаморфоз - это изображение объекта таким образом, которое преднамеренно искажает его перспективу, требуя конкретной точки обзора, чтобы правильно его видеть. Пример анаморфного искусства датируется XV веком и включает набросок Леонардо да Винчи, известный сегодня как «Глаз Леонардо». Если посмотреть на «Послов» под острым углом, то белое и черное пятно, которое прорезает нижнюю часть картины, станет полностью осознанным. Этот анаморфный образ сразу станет узнаваем как человеческий череп - извечное напоминание о смерти и фундаментально преходящем характере человеческих ценностей. Причины этой иллюзии на сегодняшний день точно не ясны, но есть ряд предположений. 1. Гольбейн, возможно, первоначально разместил эту работу рядом с дверным проемом в своем замке, чтобы зритель, проходя мимо, столкнулся с ухмыляющимся лицом смерти. 2. Тщетность бытия и смерти. Художник напоминает своим зрителям: «Помни, что умрешь». Это напоминание о неизбежной смертности человека и средство побуждать зрителей отвергать земные искушения. Но его искажение здесь предполагает другие символические чтения. Череп метафорически затеняет центр мира, поскольку он (буквально) покрывает средний круг рисунка на полу. Более того, перспективный эксперимент привлекает внимание к ограничениям человеческого зрения и заставляет зрителей подвергать сомнению свое место в мире.
Политический подтекст
Гольбейн писал «Послов» в особенно напряженный период, отмеченный соперничеством между королями Англии и Франции, римским императором и папой римским. Кроме того, французская церковь разделилась по вопросу Реформации. Религиозно-политическая рознь нашла свое отражение в деталях картины: ⦁ Распятие наполовину скрыто зеленой шторой в левом верхнем углу картины, символизирующей разделение церкви. ⦁ Разбитая нить на лютне символизирует церковную дисгармонию во время Реформации. ⦁ Открытая музыкальная книга рядом с лютней была названа лютеранским гимном, а математическая книга открыта на странице разделов, которая начинается со слова «Дивидирт» («Пусть делится»).
Символ надежды
Несмотря на явный признак смерти - череп и многие политические атрибуты разделения Церкви - художник дает зрителям надежду. В верхнем левом углу, частично скрытом изумрудно-зеленым фоном есть распятие - воскресение, Божье обещание вечной жизни верующим. (Искупление Христа также упоминается в цилиндрических солнечных часах, которые назначены на 11 апреля, дату Страстной пятницы в 1533 году.) Как утверждает ученая Кейт Бомфорд, портрет Гольбейна, служа «зеркалом смертности», обеспечивает вечную славу послам, а также спасение, заслуженного их добродетельной дружбой.
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