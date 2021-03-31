9 известных актеров, которые выросли в семье нетрадиционной ориентации

Теме гендерного равенства посвящен не один голливудский фильм. Да и в обществе демократических ценностей браки между партнерами одного пола давно уже не редкость. Однако многих людей мучает вопрос - может ли радужная семья обеспечить ребенку должное воспитание? Не станет ли развитие малыша однобоким? Оказывается, что среди таких детишек есть немало известных западных актеров. И кто скажет, что эти знаменитости менее образованы и талантливы, чем их коллеги из обычных семей?
Эми Адамс
Эми Адамс
Необычная семейная история приключилась в семействе Адамс. Поначалу стандартные родители вдруг поменялись ролями. Отец, как и следует мужчине, отслужил в американской армии, а позже увлекся музыкой и стал кантри-певцом. А вот мама слишком переоценила роль фитнеса и тренировок: она хоть и стала выдающейся моделью-бодибилдером, но характер явно испортила. Скандалы и взаимные обвинения родителей преследовали Эми и ее братьев и сестер десять лет, пока отец не оставил их. А мама вскоре завела себе другую женщину. Последствия этой рокировки хоть и привели всех в шок, однако дети стали жить спокойно: в семье наступил лад, да и новый член семьи вскоре нашла общий язык со всеми детьми. Кстати сказать, звезда сериала «Зачарованные» и драмы «Большие глаза» имеет мужа обычной ориентации, с которым встречалась 14 лет до свадьбы, и воспитывает в браке совместную дочь.
Энн Хэч
Энн Хэч
О нестандартных любовных связях Энн Хэч стало известно после того, как она вступила в отношения с комедийной актрисой-лесбиянкой Эллен Дедженерес. Сделать публичное признание ее вынудил жизненный опыт ее отца. Как рассказала голубоглазая блондинка, она и все ее знакомые считали родителя примерным семьянином, лучшим баптистским священником и руководителем церковного хора. Однако перед своей смертью от СПИДа он признался в своей гомосексуальности. Он завещал никогда не страшиться общественного порицания и не скрывать свои искренние чувства. Так или иначе, отношения Энн и Эллен продлились не более трех лет. Вскоре Энн вышла замуж за мужчину-кинооператора и родила сына. А во втором браке тоже с натуральным мужчиной-актером появился на свет и второй мальчик.
Джуди Гарленд
Джуди Гарленд
Американская актриса и исполнительница Джуди Гарленд впервые стала участвовать в спектаклях в два с половиной года. Родители девочки были бродячими артистами и снимали кинотеатр, чтоб устраивать водевильные представления. Вместе с сестрами и матерью они пели песни, а постановкой номеров занимался их отец. Как вспоминала в своих дневниках актриса, их выступления пользовались успехом, и семья обосновалась в Чикаго, когда вдруг им всем пришлось внезапно переехать в Калифорнию. Лишь после некоторого времени, когда девочка повзрослела, она узнала причину этой спешки. Оказалось, семья бежала от слухов о том, что их отец интересовался молоденькими мужчинами-билетёрами.
Рене Руссо
Рене Руссо
Эта талантливая актриса не любит откровенничать о своем детстве. Однако как-то она все-таки проговорилась журналистам, что воспитывалась в радужной семье. Ее отец бросил семью, как только узнал, что маленькой Рене врачи поставили неутешительный диагноз и предсказали возможность инвалидности. Так что первое время ее мама сама ухаживала за дочерью и зарабатывала на жизнь. Но однажды она повстречала женщину и влюбилась в нее. Теплые отношения были обоюдными, и вскоре подруга матери стала жить вместе. Как вспоминала Рене, именно она вернула ее маме веру в прекрасное будущее и помогла маленькой девочке побороть болезнь.
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Суксуальная ориентация этой актрисы давно была под пристальным вниманием журналистов, пока сама Джуди не поведала о ней. Она призналась, что уже 14 лет скрывала свои любовные отношения с партнершей-продюсером. Потом в ее жизни были другие связи с женщинами, пока, наконец в 2014 году она не вступила в однополый брак с актрисой Александрой Хедисон. Широкой общественности Джоди поведала историю своей матери, которую с четырьмя детьми бросил непутевый муж. Бедная женщина сбилась с ног, совмещая работу с материнскими обязанностями. На помощь пришла близкая подруга, которая поначалу лишь подвозила малышей в школу, а потом стала помогать по дому. Так что вскоре чувство благодарности и женская солидарность переросли в нечто большее - ведь ничто так не объединяет, как общие трудности.
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
А вот творческое начало у актрисы, музыканта и фотографа Джены Мэлоун развивали сразу две мамы. Ее биологическая родительница не собиралась замуж за мужчину, так как изначально планировала воспитывать ребенка в однополой семье. Девушку все детство окружала теплая домашняя обстановка, поэтому нет ничего удивительного, что молодая актриса толерантно относится к однополым бракам. На сегодняшний день у нее есть некоторые финансовые разногласия с родной матерью. А вот с мамой номер два она до сих пор поддерживает дружеские отношения.
Наташа и Джоэли Ричардсон
Династия Редгрейвов
Представительницы династии Редгрейвов воспитывались в творческой семье с весьма вольными взглядами. Их родители актриса Ванесса Редгрейв и режиссер Тони Ричардсон некоторое время жили в браке, однако были супругами лишь на бумаге. Что мать, что отец нашли свою любовь на стороне, причем в обоих случаях избранниками стали мужчины. Эту тайну хранили в семье до тех пор, пока Тони не скончался от СПИДа, обнародовав свои гомосексуальные связи.
Ванесса, Линн и Корин Редгрейв
Корин и Ванесса Редгрейв
Так почему же, спросите вы, Ванесса Редгрейв терпела измены мужа с любовником? Все просто - она и сама воспитывалась в семье с принципами сексуальной толерантности. Ее старший брат, Корин Редгрейв, в 1996 году снял документальный фильм о том, почему он и его родственники не видят ничего предосудительного в гомосексуальных связях. Ведь их отец, актер и писатель Майкл Редгрейв, пятьдесят лет был женат на актрисе Рэйчел Кемпсон. Они родили и воспитали троих талантливых детей. Однако за красивой вывеской счастливой семьи была личная трагедия двух одиноких людей, вынужденных жить вместе. Майкл был бисексуалом и последние годы был вынужден скрывать сожительство с мужчиной. Ведь в те времена мужеложство порицалось обществом.
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
О своем гомосексуально отце не постеснялся рассказать и Роберт Де Ниро, однако сделал это лишь после его смерти. Оказывается, его родитель тоже страдал от двойных стандартов, но все же нашел в себе силы развестись с женой и сделать попытку воссоединения с любимым мужчиной. Жаль - он так и не обрел счастья. Как вспоминал актер, его отношения с отцом всегда были теплые, он всегда поддерживал любые начинания сына. А позже и сын увековечил память отца, посвятив его памяти свою первую режиссерскую работу «Бронкская история».
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