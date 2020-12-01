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Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Католическая церковь таит множество секретов. Один из них — скелеты со множеством ювелирных украшений, найденные в катакомбах Рима. Учёные считают, что эта находка может многое рассказать об образе жизни религиозных лидеров далёкого прошлого.

В 1578 году глубоко под улицами Рима было найдено первое подземное кладбище, названное «Катакомбы Присциллы», в котором были обнаружены погребальные камеры раннехристианских мучеников. В них находились человеческие скелеты, буквально усыпанные драгоценными камнями.

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Позже был найден целый подземный лабиринт из множества некрополей со своими улицами, площадями и перекрестками.

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Учёные считают, что такое богатое убранство на скелетах объясняется тем, что их считали останками христианских святых.

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Именно поэтому подземный город в Риме часто называют «Катакомбами святых».

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Стоит отметить, что не все найденные скелеты были изначально покрыты драгоценными камнями, некоторые из них были украшены впоследствии, уже после открытия катакомб.

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Сегодня на ранее скрываемые «драгоценные скелеты» можно посмотреть на фотографиях Пола Кудураниса, которому удалось приоткрыть завесу над одной их тайн католической церкви.

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Американский искусствовед побывал не только в Риме, но также посетил ряд самых закрытых религиозных учреждений Европы.



Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

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