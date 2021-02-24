Для чего в упаковку с финиками кладут палочки

В нашей стране любят лакомиться сухофруктами. И далеко не последнее место среди них занимают финики. Сладкие плоды не только повышают настроение, но и приносят немалую пользу организму. Покупая упаковку фиников, вы наверняка не раз замечали, что внутри лежит какая-то палочка. Для чего же она нужна, попытаемся разобраться вместе.
Иногда финики продают прямо на веточке. | Фото: countryscanner.ru.
Первое, что приходит на ум при разглядывании палочки в коробке, это декор. Она выглядит как веточка, на которой обычно растут финики на пальме. За границей некоторые производители продукта даже специально оставляют настоящие ветки для большего колорита. Однако, назначение пластиковой палочки в наших упаковках совершенно другое.
На Востоке угощают финиками на палочке. | Фото: sovkusom.ru.
Если взглянуть на то, как подают финики в странах, откуда к нам поставляют сухофрукты (Иран, Израиль, Тунис), можно заметить, что их часто предлагают уже очищенными. Финики накалывают зубочистками или шпажками и отправляют себе в рот.
Палочка выполняет функцию шпажки. | Фото: ua-vk.ru.
Пластиковая палочка просто выполняет функцию шпажки. Финики ведь очень сладкие и от этого липкие. Не каждому приятно брать сухофрукт руками и тут же идти мыть руки. И тогда на помощь приходит палочка из упаковки. Все предельно просто! Единственное, что хочется добавить: перед употреблением не забывайте мыть сухофрукты.
Финики удобнее накалывать на шпажку. | Фото: zakupis-ekb.ru.
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